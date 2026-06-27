¿De qué trata ‘Agente Kim reactivado’, la nueva serie surcoreana de Netflix basada en un exitoso webtoon?

El catálogo coreano de Netflix suma otro thriller de acción con ‘Agente Kim reactivado’, título en español de ‘Agent Kim Reactivated’, una serie surcoreana estrenada el 26 de junio de 2026 que rápidamente escaló al top 10 de la plataforma. La producción adapta el webtoon ‘Manager Kim’, de Jeong Jong-taek y Toy, y oscila entre el drama familiar, la venganza, el suspenso criminal y la acción de exagentes secretos.

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La historia parte de una premisa conocida, pero efectiva: un padre aparentemente común debe revelar un pasado violento cuando su hija desaparece. En este caso, el protagonista es Kim Do-hyeon, también conocido como Manager Kim, un hombre que trabaja en una pequeña caja de ahorros y cría solo a su hija Min-ji. Su vida parece apagada, rutinaria y ajena al conflicto, pero esa imagen esconde una identidad peligrosa: fue un agente encubierto vinculado a operaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur.

‘Agente Kim reactivado’ (imagen: IMDb)

¿De qué trata ‘Agente Kim reactivado’?

La serie sigue a Kim Do-hyeon, interpretado por So Ji-sub, un padre soltero que intenta cumplir el deseo de su esposa fallecida: llevar una vida normal y criar a su hija lejos de su antiguo mundo. Para mantener esa fachada, trabaja como empleado bancario, evita cualquier confrontación y soporta humillaciones sin responder. Su hija Kim Min-ji, interpretada por Seo Su-min, lo ve como un padre débil y pasivo, sin conocer la historia que él decidió enterrar.

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El conflicto comienza cuando Min-ji desaparece. Antes de ese punto, la serie muestra el entorno que la rodea: bullying escolar, tensiones con otros estudiantes y la influencia de familias poderosas. Entre las figuras que complican la vida de la joven aparece Joo Hye-ri, hija de Joo Kang-chan, presidente de Juhak Construction, un empresario que utiliza su riqueza y la amenaza de violencia para imponer su voluntad.

Cuando la desaparición de Min-ji obliga a Kim Do-hyeon a actuar, el personaje deja atrás su imagen de oficinista inofensivo. La búsqueda de su hija reactiva sus habilidades como exoperativo secreto y lo coloca nuevamente en el radar de fuerzas que preferían mantenerlo oculto. En ese trayecto se involucran otros dos padres con pasado militar: Seong Han-su, interpretado por Choi Dae-hoon, y Park Jin-cheol, interpretado por Yoon Kyung-ho.

Un thriller de venganza con ecos de ‘Búsqueda Implacable’

Desde su desarrollo, varios medios y fuentes de producción han comparado la premisa de ‘Agente Kim reactivado’ con ‘Búsqueda Implacable‘, la película protagonizada por Liam Neeson en 2008. La conexión es evidente: un padre con entrenamiento letal debe buscar a su hija desaparecida y enfrentarse a una red criminal. Sin embargo, la serie surcoreana toma más tiempo para construir el contraste entre la vida ordinaria del protagonista y su pasado como agente.

El primer episodio funciona como una larga presentación. Antes de mostrar al personaje en modo de acción, la serie insiste en su presente: un empleado que no responde a las agresiones, un padre que no logra comunicarse con su hija y un hombre que parece demasiado disciplinado para ser simplemente cobarde. Esa calma inicial prepara el cambio de tono cuando Min-ji desaparece y Kim Do-hyeon empieza a recuperar las habilidades que había dejado atrás.

Seo Su-min en ‘Agente Kim reactivado’ (imagen: SBS)

Decider recomendó la serie con un “STREAM IT” y señaló que el episodio inicial avanza con una construcción pausada, algo común en K-dramas con premisas complejas. El medio también destacó el trabajo de So Ji-sub al presentar a Kim Do-hyeon como un hombre de oficina que apenas contiene su ira. Esa dualidad es el centro del atractivo del personaje: cuanto más intenta parecer ordinario, más evidente resulta que hay algo peligroso debajo de su rutina.

Reparto y personajes principales

El elenco está encabezado por So Ji-sub como Kim Do-hyeon / Manager Kim, un exagente secreto que trabaja como empleado de banco y vive como padre soltero. Junto a él aparecen Choi Dae-hoon como Seong Han-su, exagente y antiguo medallista de taekwondo que ahora dirige un dojang infantil, y Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol, veterano de combate que vive alejado de su antigua reputación.

El lado antagonista incluye a Joo Sang-wook como Joo Kang-chan, presidente de Juhak Construction, un personaje asociado con riqueza, violencia y poder empresarial. También aparece Son Na-eun como Sang-ah, compañera de trabajo de Kim con un secreto propio, y Kim Sung-kyu como Kang Seong, un agente norcoreano enviado a Corea del Sur en una misión clasificada.

La serie también incluye a Seo Su-min como Kim Min-ji, la hija de Manager Kim; Seo Ji-hye como Lim Yu-jin, la esposa fallecida del protagonista; Won Hyun-jun como Kang Guk-cheol, director de la National Special Missions Bureau; y Jo Bok-rae como Gold Tooth, líder de una compañía de demolición con información clave sobre corrupción empresarial.

La producción adapta el webtoon ‘Manager Kim’, de Jeong Jong-taek y Toy (imagen: Webtoon)

Estreno, audiencia y formato de emisión

La serie se estrenó en SBS TV el 26 de junio de 2026 y se emite en Corea del Sur los viernes y sábados a las 21:50, hora local. También está disponible en Netflix, donde su llegada se suma al crecimiento de los thrillers coreanos dentro del consumo internacional. La temporada está planteada con 10 episodios.

En su estreno televisivo, ‘Agente Kim reactivado’ registró una audiencia nacional de 9.5%, de acuerdo con Nielsen Korea, y 9.8% en Seúl. El primer episodio también aparece con 1.971 millones de espectadores en Corea del Sur. Esos datos muestran un arranque fuerte para una producción que combina emisión tradicional con distribución por streaming. En Netflix, según Flixpatrol, la serie ocupa el lugar 4 del top 10 el fin de semana de su estreno a nivel mundial, y en México ocupa el puesto 3.

Yoo Ji-an como Joo Hye-ri en ‘Agente Kim reactivado’ (imagen: SBS)

La serie llega, además, en un momento favorable para el contenido surcoreano. Después del impacto de títulos como ‘El juego del calamar‘, ‘La gloria’, ‘Estamos muertos‘ y otras producciones coreanas, Netflix ha convertido los K-dramas y thrillers surcoreanos en una parte central de su oferta internacional. ‘Agente Kim reactivado’ aprovecha ese terreno con una fórmula directa: acción, desaparición, venganza, secretos de Estado y un padre dispuesto a romper su fachada para salvar a su hija.

Su mayor gancho está en esa transformación. Kim Do-hyeon no empieza la historia como héroe de acción, sino como un hombre que renunció a cualquier forma de violencia. La desaparición de Min-ji rompe ese pacto con su pasado y convierte a ‘Agente Kim reactivado’ en un thriller sobre lo que ocurre cuando una vida construida para pasar desapercibida se viene abajo.

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