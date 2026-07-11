‘No tengo miedo’: ¿De qué trata la serie mexicana ambientada en el Mundial de 1986 que triunfa en Netflix?

Netflix estrenó el 8 de julio ‘No tengo miedo‘, una producción mexicana de suspenso psicológico y drama social situada en Veracruz durante 1986. Apenas unos días después de su llegada a la plataforma, la serie alcanzó el primer lugar entre las 10 series más populares de Netflix en México, posición que ocupaba al momento de redactar este artículo.

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La historia sigue a un niño de diez años cuya vida cotidiana cambia cuando encuentra a otro menor encerrado en un agujero, lejos de su familia y en condiciones alarmantes. Inspirada en la novela italiana Io non ho paura, de Niccolò Ammaniti, la adaptación traslada el relato original al México rural de mediados de los años ochenta, en una comunidad cafetalera golpeada por una crisis económica.

Póster de ‘No tengo miedo’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘No tengo miedo’?

La historia sigue a Miguel, interpretado por Aldo Emiliano Navarro, un niño de diez años que pasa el verano jugando con sus amigos entre caminos, casas abandonadas y plantaciones de café. El país vive la euforia del Mundial de 1986, pero en su comunidad el ambiente es muy distinto: una plaga ha destruido las cosechas y varias familias han perdido su principal fuente de ingresos.

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Durante uno de sus juegos, Miguel descubre un agujero escondido entre la vegetación. Al acercarse, encuentra dentro a Felipe, interpretado por Yago Andreu, un niño que permanece encerrado y que inicialmente es confundido con una aparición. Miguel pronto comprende que Felipe está vivo, que fue secuestrado y que necesita ayuda.

A partir de ese momento, ambos comienzan una amistad secreta. Miguel intenta llevarle comida, agua y compañía mientras trata de entender cómo llegó hasta ese lugar. La situación se vuelve más inquietante cuando empieza a sospechar que los responsables podrían encontrarse dentro de la misma comunidad y que algunos adultos cercanos saben más de lo que están dispuestos a reconocer.

Sin recurrir a criaturas sobrenaturales, ‘No tengo miedo’ construye el terror a partir de la violencia, la pobreza, el abandono y las decisiones desesperadas. El peligro no está relacionado con fantasmas o monstruos, sino con personas comunes capaces de cruzar límites cuando sienten que ya no tienen alternativas.

Una historia contada desde la mirada de los niños

Uno de los rasgos principales de ‘No tengo miedo’ es que los acontecimientos son observados desde la perspectiva de Miguel. El protagonista todavía interpreta el mundo con la imaginación y los códigos propios de la infancia, por lo que un lugar desconocido puede parecer encantado y una persona encerrada puede ser confundida con un fantasma.

Esa mirada infantil permite que la serie se mueva entre el suspenso, la aventura y el drama. Miguel y sus amigos siguen jugando, haciendo apuestas y explorando la comunidad, aunque gradualmente comienzan a comprender que los adultos esconden decisiones cuyas consecuencias pueden ser irreversibles.

La codirectora Alba Gil explicó que el equipo buscó mostrar las situaciones difíciles sin perder de vista la solidaridad entre los menores (vía El Universal):

‘No tengo miedo’ (imagen: Netflix)

“Es una visión difícil la de los niños, por supuesto. Nosotros buscamos inclinarnos más por la luz que tienen en sí mismos y cómo la comparten entre ellos. Ojalá que los adultos, cuando la vean, se pregunten qué estamos haciendo con nuestros niños”.

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La amistad entre Miguel y Felipe ocupa el centro emocional de la historia. Aunque provienen de entornos distintos, los dos encuentran apoyo mutuo en una situación que ninguno debería enfrentar. Miguel también comienza a cuestionar la autoridad de los mayores y a preguntarse si obedecer siempre es lo correcto.

¿’No tengo miedo’ está basada en hechos reales?

La serie no adapta un secuestro real ocurrido en México. Su historia proviene de Io non ho paura, novela publicada en 2001 por el escritor italiano Niccolò Ammaniti.

El libro está ambientado en el sur de Italia durante 1978 y sigue a un niño que descubre a otro menor cautivo cerca de su pueblo. La obra fue llevada al cine en 2003 bajo la dirección de Gabriele Salvatores y posteriormente fue retomada para esta versión mexicana.

Para ‘No tengo miedo’, la historia fue reimaginada dentro del contexto social y económico de Veracruz en 1986. Aunque los personajes y el caso central son ficticios, la adaptación incorpora problemáticas reconocibles en México, como la pobreza rural, la desigualdad, la violencia, el abandono del campo y los secuestros.

‘No tengo miedo’ (imagen: Netflix)

La producción no intenta reconstruir un crimen específico, sino utilizar una historia ficticia para explorar las decisiones que toman las personas cuando se sienten acorraladas. Fernando Cuautle, quien interpreta a Rosalío, describió uno de los dilemas centrales de la serie con la siguiente reflexión (vía GQ):

“En realidad, creo que todos estamos a una decisión de estar en la cárcel, porque solo necesitamos el motivo correcto”.

El Mundial de México 1986 como escenario

La elección de 1986 permite que la historia ocurra en un momento inmediatamente reconocible para el público mexicano. Mientras el país seguía los partidos del Mundial y las imágenes del torneo ocupaban la televisión y la radio, los habitantes de la comunidad enfrentaban problemas económicos que permanecían fuera de esa celebración nacional.

El futbol aparece como parte de los juegos, conversaciones y aspiraciones de los niños. Sin embargo, también funciona como contraste frente a una realidad marcada por las cosechas perdidas y la falta de oportunidades. La emoción del torneo convive con el deterioro de una comunidad que depende del café para sobrevivir.

La ausencia de teléfonos celulares, redes sociales y sistemas modernos de comunicación también influye en la trama. Miguel debe moverse por caminos, campos y casas alejadas para buscar respuestas, mientras los secretos pueden mantenerse ocultos durante más tiempo.

La serie fue filmada durante 15 semanas en locaciones de Veracruz. Los bosques, plantaciones y construcciones rurales ayudan a recrear un pueblo de los años ochenta y dan a la historia una atmósfera aislada, donde los niños parecen tener libertad para explorar, pero también quedan expuestos a peligros que los adultos no siempre pueden o quieren evitar.

‘No tengo miedo’ (imagen: Netflix)

Reparto y equipo creativo de ‘No tengo miedo’

Aldo Emiliano Navarro encabeza el reparto como Miguel, mientras que Yago Andreu interpreta a Felipe. Los acompañan Luis Alberti como Pino, Fátima Molina como Teresa, Yoshira Escárrega como Guadalupe, Nora Huerta como Rosa, Fernando Bonilla como Emilio, Mayra Hermosillo como Fernanda, Fernando Cuautle como Rosalío, Leidi Gutiérrez como Margarita y Humberto Busto como Rodrigo.

La dirección está a cargo de Alba Gil, Ernesto Contreras y Alejandro Zuno. Ernesto Contreras también participa como showrunner y productor ejecutivo junto con Mónica Lozano y Eamon O’Farrill.

El guion fue desarrollado por María Camila Arias y Mónica Herrera, quienes adaptaron la novela de Niccolò Ammaniti al contexto mexicano. La producción conserva la premisa del libro, pero modifica el entorno histórico, social y cultural para relacionarla con problemas propios del país.

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