Millie Bobby Brown domina Netflix: ‘Enola Holmes 3’ logra 20 millones de reproducciones en 5 días

Enola Holmes 3 está entre lo más popular de Netflix y reivindica la posición de Millie Bobby Brown como estrella definitiva de la plataforma y el streaming. La tercera película de la saga llegó a la plataforma el pasado 1 de julio y, en apenas sus primeros días, consiguió instalarse como el título más visto […]

Enola Holmes 3 está entre lo más popular de Netflix y reivindica la posición de Millie Bobby Brown como estrella definitiva de la plataforma y el streaming. La tercera película de la saga llegó a la plataforma el pasado 1 de julio y, en apenas sus primeros días, consiguió instalarse como el título más visto de la semana.

Aunque la película no ha recibido el mismo cariño crítico que sus predecesoras, el público la llevó de inmediato al primer lugar global entre las producciones de habla inglesa. Enola, ahora mayor y con una boda en puerta, demuestra que todavía puede correr de aquí para allá y tener aventuras de época con gran desempeño comercial.

Millie Bobby Brown reina en Netflix con Enola Holmes 3

Netflix informó que Enola Holmes 3 debutó en el primer lugar de su lista global de películas en inglés durante la semana del 29 de junio al 5 de julio, con 20.7 millones de vistas. Durante este nuevo viaje de Enola a Malta, sus planes personales quedan interrumpidos por la desaparición de Sherlock, su hermano mayor.

Foto: Netflix

La película reúne otra vez a Brown con Louis Partridge como Lord Tewkesbury y Henry Cavill como Sherlock Holmes. Philip Barantini dirige esta tercera entrega y Jack Thorne, guionista de las dos películas anteriores, regresa para escribir el libreto. Bobby Brown es una de las productoras bajo su sello PCMA Productions, lo que mantiene a la actriz frente a cámara y también dentro de la arquitectura creativa de la franquicia.

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¿Enola Holmes 3 superó sus predecesoras?

En vistas iniciales, Enola Holmes 3 no superó a Enola Holmes 2. La segunda película debutó en noviembre de 2022 con 29.3 millones de vistas en sus primeros tres días. Claro que eso no convierte a la tercera parte en fracaso; al contrario, fue el título más visto de Netflix en la semana de su lanzamiento y venció a otros estrenos fuertes de la plataforma, como Mensajes de Voz para Isabelle y Hermanito, que tomaron los siguientes lugares dentro de la lista de películas en inglés.

Ahora lo que nos preguntamos es si el desempeño de Enola Holmes 3 bastará para convencer a Netflix de seguir adelante con la saga. Aunque una cuarta película no ha sido anunciada oficialmente, Brown ya dijo que le gustaría volver a interpretar a Enola y que el equipo creativo ve espacio para más casos, especialmente porque la serie literaria de Nancy Springer concluyó con diez libros y porque Enola Holmes 3 sugiere una secuela.

Todos los proyectos que Millie Bobby Brown ha hecho en Netflix

La relación de Millie Bobby Brown con Netflix empezó con Stranger Things, la serie que la convirtió en estrella mundial desde 2016. Después llegó Beyond Stranger Things, el programa posterior presentado por Jim Rash, donde Brown apareció junto con otros miembros del elenco para comentar secretos de rodaje y detalles de personajes.

Foto: Netflix

En 2020, Brown estrenó Enola Holmes, basada en los libros de Nancy Springer. La película la presentó como la hermana menor de Sherlock, decidida a encontrar a su madre y abrirse camino en una familia dominada por hombres brillantes. Enola Holmes 2 llegó en 2022 con una protagonista más segura de su vocación detectivesca.

Damsel, estrenada en 2024, llevó a Brown al terreno de la fantasía oscura, donde interpreta a Elodie, una joven sacrificada a un dragón por una familia real que usa el matrimonio como trampa. En Estado Eléctrico, de 2025, una aventura de ciencia ficción dirigida por Joe y Anthony Russo, las mentes detrás de Avengers: Doomsday, Brown interpreta a Michelle, una joven que viaja por un oeste estadounidense devastado tras una guerra entre humanos y robots.

Enola Holmes 3 completa, por ahora, ese viaje de dominio dentro de Netflix. Brown ya fue niña prodigio, detective victoriana, princesa sacrificada y viajera de un paisaje robótico; pocas actrices de su generación han tenido una alianza tan larga con una sola plataforma y ella continúa obteniendo los mejores beneficios.

Con información de Collider.

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