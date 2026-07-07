Netflix tiene un problema con sus segundas temporadas: La audiencia abandona varios de sus éxitos 

Netflix conserva el liderazgo del streaming con una biblioteca enorme de producciones originales y franquicias globales, pero varios reportes recientes apuntan a un reto cada vez más visible: muchas de sus series funcionan muy bien en su primera temporada y después pierden una parte importante de su audiencia cuando regresan. El problema no parece estar en lograr grandes éxitos, sino en lograr que esos mismos espectadores que crearon el éxito vuelvan por una segunda entrega, incluso cuando se trata de títulos con buena recepción, campañas fuertes o marcas reconocibles.

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¿Por qué las segundas temporadas de Netflix están perdiendo audiencia?

De acuerdo con datos de Netflix retomados por Bloomberg, varias producciones recientes han sufrido caídas notables entre una temporada y otra. ‘One Piece’, uno de los títulos más vistos de la plataforma en 2023, perdió más de 30% de su audiencia en la segunda temporada. ‘The Night Agent’ cayó 50% en su segunda entrega, mientras que ‘Beef’ registró una baja de 70% después de su primera temporada, ganadora del Emmy.

Lera Abova como Nico Robin en ‘One Piece’ (imagen: Netflix)

El patrón también aparece en otros lanzamientos. ‘Avatar: The Last Airbender’, adaptación live-action de la serie animada, tuvo una caída cercana al 60% en su regreso, mientras que ‘A Good Girl’s Guide To Murder’, estrenada el 27 de mayo de 2026, perdió 80% respecto a su primera temporada. El caso resulta llamativo porque su nueva entrega llegó dos años después de la anterior, un lapso suficiente para que parte del público perdiera interés o simplemente pasara a otros títulos dentro del catálogo.

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Las comedias tampoco han quedado fuera. Según información retomada por What’s On Netflix, ‘The Four Seasons’ cayó 63%, ‘Nobody Wants This’ bajó 16%, ‘Tires’ perdió 26% y ‘A Man On The Inside’ cayó 66%. En el caso de las comedias, The AV Club plantea que el formato de pocas entregas separadas por largos periodos podría jugar en contra frente a series con temporadas más extensas y episodios de menor duración, más fáciles de revisitar con frecuencia.

El modelo de estreno completo enfrenta una comparación incómoda

Una de las explicaciones señaladas por los reportes es el tiempo de espera entre temporadas. ‘Avatar: The Last Airbender’ debutó en 2024 y sus espectadores tuvieron que esperar dos años para una nueva entrega. ‘Beef’ y ‘One Piece’ tardaron tres años en volver. En un entorno donde las plataformas estrenan contenido cada semana, esos intervalos pueden reducir la memoria del público sobre una serie, incluso si su primera temporada fue muy vista.

Sin embargo, el retraso no explica todo. Men’s Journal, retomando un análisis de Stuart Heritage para The Guardian, señalan que HBO también suele tardar largos periodos entre temporadas y aun así algunas de sus series han crecido. ‘The Last of Us’ aumentó su audiencia después de dos años fuera del aire, mientras que ‘The White Lotus’ subió 63% entre su primera y segunda temporada, y 57% más en la tercera.

La diferencia podría estar en la forma de estreno. HBO mantiene el modelo semanal para sus títulos más importantes, lo que extiende la conversación pública durante varias semanas. Netflix, en cambio, suele lanzar temporadas completas de golpe, un esquema que favorece el consumo inmediato, pero puede dificultar la construcción de lealtad a largo plazo.

Gordon Cormier como Aang y Kiawentiio como Katara en ‘Avatar: The Last Airbender’ (imagen: EW)

Las excepciones muestran que Netflix todavía puede crear franquicias duraderas

El panorama no es uniforme. ‘Stranger Things’, ‘Squid Game’, ‘Bridgerton’ y ‘His And Hers’ aparecen como excepciones dentro de la tendencia. En esos casos, Netflix sí ha logrado convertir sus series en marcas reconocibles, con públicos que regresan y una presencia que trasciende el estreno de una sola temporada.

El reto está en que no todos sus éxitos iniciales alcanzan ese nivel de permanencia. La plataforma puede colocar nuevas producciones en el centro de la conversación, pero los datos recientes muestran que esa atención no siempre se convierte en retención. Para Netflix, el problema no es únicamente encontrar el próximo gran estreno, sino lograr que sus audiencias sigan ahí cuando llegue la segunda temporada.

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