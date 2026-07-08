Creador de ‘Narcos’ confirma que la franquicia no tendrá más series: ‘Esa historia ya está contada’

La franquicia de ‘Narcos’ parece haber llegado a su punto final. Aunque Netflix no ha anunciado una nueva cancelación ni un relanzamiento formal, Chris Brancato, cocreador de la serie original, dejó claro que no ve necesidad de regresar a ese universo. La declaración llega años después del cierre de ‘Narcos: México’, el spin-off que amplió la historia del narcotráfico hacia el contexto mexicano y que concluyó con su tercera temporada en 2021.

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¿Por qué ‘Narcos’ no tendría más series?

En una entrevista con Deadline, Chris Brancato habló sobre el estado de la franquicia mientras promocionaba ‘The Westies’, su nueva serie criminal para MGM+. Al ser cuestionado sobre la influencia de ‘Narcos’ en sus trabajos posteriores, el guionista y productor reconoció que la serie sigue siendo una referencia dentro de su carrera, pero también marcó una distancia clara con la posibilidad de continuarla.

‘Narcos: México’ (imagen: IMDb)

“Se podría argumentar que todas y cada una de mis series sobre crímenes posteriores a ‘Narcos’ son otra iteración de ‘Narcos’,” dijo Brancato. “Sin duda, tenemos entre manos algunos proyectos del género criminal que le harán una fuerte competencia a ‘Narcos’. Yo me ocupé específicamente de la etapa de Pablo Escobar en ‘Narcos’ y, en lo que a mí respecta, esa historia ya está contada.”

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La frase apunta sobre todo al tramo de Pablo Escobar, interpretado por Wagner Moura, pero también funciona como una señal de cierre para la marca. En la misma conversación, Michael Panes, cocreador de ‘The Westies’, bromeó con la idea de una expansión improbable: “Cuando hayamos poblado Marte, tal vez haya un ‘Narcos: Marte’. Estén atentos a la segunda temporada [de ‘The Westies’]. La cosa se pone aún más loca.”

El recorrido de ‘Narcos’ en Netflix

‘Narcos’ debutó en Netflix en 2015 y rápidamente se convirtió en uno de los dramas criminales más reconocidos de la plataforma. Las dos primeras temporadas siguieron el ascenso y la caída de Pablo Escobar, mientras que la tercera temporada dejó atrás al líder del Cártel de Medellín para concentrarse en el Cártel de Cali y en los operativos de la DEA.

Además de Wagner Moura, la serie contó con Pedro Pascal como el agente Javier Peña y Boyd Holbrook como Steve Murphy. También participaron Joanna Christie, Maurice Compte y Alberto Ammann, entre otros integrantes del elenco.

En 2018, Netflix expandió la historia con ‘Narcos: México’, una serie derivada ambientada en el desarrollo del narcotráfico mexicano durante los años ochenta. Diego Luna interpretó a Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara, mientras que Michael Peña dio vida a Kiki Camarena. En el reparto también estuvieron Tenoch Huerta y Alyssa Diaz. Al igual que la serie original, ‘Narcos: México’ tuvo tres temporadas.

Pedro Pascal en ‘Narcos’ (imagen: Netflix)

‘The Westies’, la nueva apuesta criminal de Brancato

Aunque el mundo de ‘Narcos’ no tiene planes de continuar, Chris Brancato seguirá dentro del género criminal con ‘The Westies’, serie que se estrena en MGM+ el 12 de julio. La historia está situada en Hell’s Kitchen, Nueva York, durante los años ochenta, y sigue a dos hombres que se conocieron de niños, pero terminaron en lados opuestos de la ley: uno como policía y otro dentro de la banda criminal conocida como los Westies.

El elenco está encabezado por J. K. Simmons y Titus Welliver. Para quienes siguieron ‘Narcos’ y ‘Narcos: México’, la nueva producción aparece como la continuación natural del interés de Brancato por historias de crimen organizado, poder, lealtades rotas y persecución policial. La diferencia es que, esta vez, el escenario ya no está en Colombia ni en México, sino en una de las zonas más conflictivas del Nueva York de los años ochenta.

Con información de CBR.

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