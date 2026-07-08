Premios Emmy 2026: ‘The Pitt’, ‘Hacks’ y ‘Euphoria’, entre las series nominadas este año

La Academia de Televisión anunció a los nominados de la edición 78 de los Premios Emmy, con una competencia marcada por el dominio de ‘The Pitt’ en drama y el récord de ‘Hacks’ en las categorías de comedia. La ceremonia principal se realizará el lunes 14 de septiembre de 2026, con Mariska Hargitay como presentadora, mientras que los Creative Arts Emmy Awards se llevarán a cabo el sábado 5 y domingo 6 de septiembre.
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La lista incluye nombres de alto perfil como Zendaya, Noah Wyle, Lisa Kudrow, Jean Smart, Gary Oldman, Rhea Seehorn, Carey Mulligan, Oscar Isaac, Sarah Snook, Harrison Ford, Michelle Pfeiffer y Jamie Lee Curtis, además de varias producciones nuevas que lograron entrar en las categorías principales.
¿Qué series lideran las nominaciones?
‘The Pitt’ encabeza las categorías dramáticas con 25 nominaciones, incluyendo Mejor serie dramática, Mejor actor principal para Noah Wyle y varias menciones en las categorías de reparto e invitados. La serie compite contra títulos como ‘The Diplomat’, ‘The Gilded Age’, ‘Slow Horses’, ‘Paradise’, ‘Pluribus’, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ y ‘Your Friends & Neighbors’.
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En comedia, ‘Hacks’ consiguió 24 nominaciones y rompió el récord de más menciones en un solo año dentro de las categorías de comedia. La serie aparece en Mejor comedia, Mejor actriz principal para Jean Smart, Mejor actriz de reparto para Hannah Einbinder y Megan Stalter, además de varias nominaciones en actuación invitada.
¿Cuándo serán los Emmy 2026?
La ceremonia de los Emmy 2026 se transmitirá en vivo el lunes 14 de septiembre por NBC y Peacock. La conducción estará a cargo de Mariska Hargitay, reconocida por su larga trayectoria televisiva. Antes de la gala principal se celebrarán los Creative Arts Emmy Awards, donde se entregan varios de los premios técnicos y creativos.
A continuación, la lista de nominados en las categorías principales de los Emmy 2026.
Lista completa de nominados a los Emmy 2026
Mejor serie de comedia
- ‘Abbott Elementary’
- ‘The Bear’
- ‘Hacks’
- ‘Margo’s Got Money Troubles’
- ‘Nobody Wants This’
- ‘Only Murders in the Building’
- ‘Shrinking’
- ‘Widow’s Bay’
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II — ‘Wonder Man’
- Steve Carell — ‘Rooster’
- Matthew Rhys — ‘Widow’s Bay’
- Jason Segel — ‘Shrinking’
- Martin Short — ‘Only Murders in the Building’
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Quinta Brunson — ‘Abbott Elementary’
- Ayo Edebiri — ‘The Bear’
- Elle Fanning — ‘Margo’s Got Money Troubles’
- Lisa Kudrow — ‘The Comeback’
- Jean Smart — ‘Hacks’
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo — ‘The Four Seasons’
- Paul W. Downs — ‘Hacks’
- Harrison Ford — ‘Shrinking’
- Nick Offerman — ‘Margo’s Got Money Troubles’
- Stephen Root — ‘Widow’s Bay’
- Michael Urie — ‘Shrinking’
- Tyler James Williams — ‘Abbott Elementary’
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey — ‘Widow’s Bay’
- Hannah Einbinder — ‘Hacks’
- Janelle James — ‘Abbott Elementary’
- Kate O’Flynn — ‘Widow’s Bay’
- Michelle Pfeiffer — ‘Margo’s Got Money Troubles’
- Megan Stalter — ‘Hacks’
- Jessica Williams — ‘Shrinking’
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Michael J. Fox — ‘Shrinking’
- Brett Goldstein — ‘Shrinking’
- Hamish Linklater — ‘Widow’s Bay’
- Christopher McDonald — ‘Hacks’
- Rob Reiner — ‘The Bear’
- Connor Storrie — ‘Saturday Night Live’
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb — ‘Hacks’
- Jamie Lee Curtis — ‘The Bear’
- Betty Gilpin — ‘Widow’s Bay’
- Cherry Jones — ‘Hacks’
- Laurie Metcalf — ‘Hacks’
- Kaitlin Olson — ‘Hacks’
- Lauren Weedman — ‘Hacks’
Mejor serie dramática
- ‘The Diplomat’
- ‘The Gilded Age’
- ‘A Knight of the Seven Kingdoms’
- ‘Paradise’
- ‘The Pitt’
- ‘Pluribus’
- ‘Slow Horses’
- ‘Your Friends & Neighbors’
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown — ‘Paradise’
- Gary Oldman — ‘Slow Horses’
- Mark Ruffalo — ‘Task’
- Rufus Sewell — ‘The Diplomat’
- Noah Wyle — ‘The Pitt’
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon — ‘The Gilded Age’
- Chase Infiniti — ‘The Testaments’
- Keri Russell — ‘The Diplomat’
- Rhea Seehorn — ‘Pluribus’
- Zendaya — ‘Euphoria’
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball — ‘The Pitt’
- Billy Crudup — ‘The Morning Show’
- Shawn Hatosy — ‘The Pitt’
- Gerran Howell — ‘The Pitt’
- Jack Lowden — ‘Slow Horses’
- Tom Pelphrey — ‘Task’
- Carlos-Manuel Vesga — ‘Pluribus’
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden — ‘The Pitt’
- Fiona Dourif — ‘The Pitt’
- Allison Janney — ‘The Diplomat’
- Katherine LaNasa — ‘The Pitt’
- Sepideh Moafi — ‘The Pitt’
- Julianne Nicholson — ‘Paradise’
- Karolina Wydra — ‘Pluribus’
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo — ‘Euphoria’
- Ernest Harden Jr. — ‘The Pitt’
- Jeff Hiller — ‘Pluribus’
- Jeff Kober — ‘The Pitt’
- Jonathan Pryce — ‘Slow Horses’
- Bradley Whitford — ‘The Diplomat’
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Brittany Allen — ‘The Pitt’
- Tal Anderson — ‘The Pitt’
- Tina Ivlev — ‘The Pitt’
- Miriam Shor — ‘Pluribus’
- Merritt Wever — ‘The Gilded Age’
- Shailene Woodley — ‘Paradise’
Mejor serie limitada o antológica
- ‘All Her Fault’
- ‘The Beast in Me’
- ‘Beef’
- ‘DTF St. Louis’
- ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette’
Mejor película
- ‘Heads of State’
- ‘Miss You, Love You’
- ‘People We Meet on Vacation’
- ‘Remarkably Bright Creatures’
- ‘Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War’
Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película
- Riz Ahmed — ‘Bait’
- Jason Bateman — ‘Black Rabbit’
- Charlie Hunnam — ‘Monster: The Ed Gein Story’
- Oscar Isaac — ‘Beef’
- Matthew Rhys — ‘The Beast in Me’
Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película
- Claire Danes — ‘The Beast in Me’
- Sally Field — ‘Remarkably Bright Creatures’
- Carey Mulligan — ‘Beef’
- Sarah Pidgeon — ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette’
- Sarah Snook — ‘All Her Fault’
Mejor actor de reparto en una serie limitada, antológica o película
- Jason Bateman — ‘DTF St. Louis’
- Richard Gadd — ‘Half Man’
- David Harbour — ‘DTF St. Louis’
- Richard Jenkins — ‘DTF St. Louis’
- Charles Melton — ‘Beef’
- Nick Offerman — ‘Death by Lightning’
Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antológica o película
- Linda Cardellini — ‘DTF St. Louis’
- Dakota Fanning — ‘All Her Fault’
- Laurie Metcalf — ‘Monster: The Ed Gein Story’
- Joy Sunday — ‘DTF St. Louis’
- Youn Yuh-jung — ‘Beef’
- Constance Zimmer — ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’
Mejor intérprete en una serie de comedia o drama de formato corto
- Kim Estes — ‘Big Law’
- Desi Lydic — ‘The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains’
- Randy Rainbow — ‘The Randy Rainbow Show’
Mejor reality estructurado
- ‘Antiques Roadshow’
- ‘Diners, Drive-ins and Dives’
- ‘Love Is Blind’
- ‘Queer Eye’
- ‘Shark Tank’
Mejor reality no estructurado
- ‘America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders’
- ‘Love on the Spectrum’
- ‘RuPaul’s Drag Race: Untucked’
- ‘Summer House’
- ‘Welcome to Wrexham’
Mejor programa de competencia de reality
- ‘Dancing with the Stars’
- ‘RuPaul’s Drag Race’
- ‘Survivor’
- ‘Top Chef’
- ‘The Traitors’
Mejor concurso
- ‘Celebrity Family Feud’
- ‘Jeopardy!’
- ‘The Price Is Right’
- ‘Wheel of Fortune’
- ‘Who Wants to Be a Millionaire’
Mejor presentador de reality o competencia de reality
- RuPaul Charles — ‘RuPaul’s Drag Race’
- Alan Cumming — ‘The Traitors’
- Kristen Kish — ‘Top Chef’
- Ariana Madix — ‘Love Island USA’
- Jeff Probst — ‘Survivor’
Mejor presentador de concurso
- Steve Harvey — ‘Celebrity Family Feud’
- Ken Jennings — ‘Jeopardy!’
- Colin Jost — ‘Pop Culture Jeopardy!’
- Jimmy Kimmel — ‘Who Wants to Be a Millionaire’
- Martin Short — ‘Match Game’
Mejor programa animado
- ‘Bob’s Burgers’
- ‘Rick and Morty’
- ‘The Simpsons’
- ‘Smiling Friends’
- ‘South Park’
- ‘Star Wars: Visions’
Mejor serie de variedades
- ‘The Daily Show’
- ‘Jimmy Kimmel Live!’
- ‘Last Week Tonight with John Oliver’
- ‘The Late Show with Stephen Colbert’
- ‘Saturday Night Live’
Mejor especial de variedades en vivo
- ‘The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny’
- ‘83rd Annual Golden Globes’
- ‘68th Annual Grammy Awards’
- ‘The Oscars’
- ‘78th Annual Tony Awards’
Mejor especial de variedades pregrabado
- ‘Dave Chappelle: The Unstoppable…’
- ‘The Muppet Show’
- ‘Nikki Glaser: Good Girl’
- ‘Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show’
- ‘Wicked: One Wonderful Night’
Mejor narrador
- David Attenborough — ‘A Gorilla Story: Told By David Attenborough’
- David Attenborough — ‘Ocean With David Attenborough’
- Jodie Foster — ‘Breakdown: 1975’
- Werner Herzog — ‘Ghost Elephants’
- Octavia Spencer — ‘Lost Women Of Alaska’
Mejor documental o especial de no ficción
- ‘John Candy: I Like Me’
- ‘Marty, Life Is Short’
- ‘Mel Brooks: The 99 Year Old Man!’
- ‘My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay’
- ‘Ocean with David Attenborough’
Mejor serie documental o de no ficción
- ‘The American Revolution’
- ‘Mr. Scorsese’
- ‘Rafa’
- ‘Sean Combs: The Reckoning’
- ‘The Yogurt Shop Murders’
Mejor serie o especial de no ficción con presentador
- ‘The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers The Pulse: Give the Man a Prize’
- ‘Finding Your Roots with Henry Louis Gates Jr.’
- ‘My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman’
- ‘The Reluctant Traveler with Eugene Levy’
- ‘Tucci in Italy’
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