Productor de ‘Los Indestructibles’ defiende el uso de IA para para salvar al cine independiente

Su argumento es que una película antes inviable por su presupuesto podría realizarse con menos recursos

Jonathan Yunger, presidente de Millennium Media y productor vinculado con franquicias como ‘Los Indestructibles’, ‘Rambo: Last Blood’, ‘Hellboy: The Crooked Man’ y ‘The Hitman’s Bodyguard’, defendió el uso de inteligencia artificial como una posible vía para reducir costos y mantener con vida al cine independiente. En una columna publicada por The Hollywood Reporter, el ejecutivo admitió que su primera reacción ante estas herramientas fue de miedo y rechazo, pero terminó creando Arcana Labs, una empresa dedicada a desarrollar sistemas de IA para producción audiovisual.

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¿Por qué Jonathan Yunger decidió entrar al negocio de la IA?

Yunger asegura que no llegó a la inteligencia artificial por entusiasmo tecnológico. Después de 15 años trabajando en sets y salas de edición, la primera vez que vio una película tomar forma dentro de una máquina sintió algo parecido al duelo. También reconoce que la idea de una actriz generada por IA convertida en estrella le aterra, mientras que imaginar a un algoritmo dirigiendo una película le resulta ofensivo.

‘Dreams of Violets’, película 100% hecha con IA que llegó al Tribeca Festival en junio (imagen: IMDb)

Su cambio de postura comenzó al observar el deterioro del modelo económico del cine independiente. Según explica, una película de 35 millones de dólares, antes considerada de presupuesto medio, ahora puede ser tratada como una apuesta demasiado arriesgada. Esa presión lleva a los estudios a depender de secuelas, reinicios y franquicias conocidas, mientras proyectos originales quedan fuera por falta de financiamiento.

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Para Yunger, el riesgo más grave no es únicamente la pérdida de empleos o la reducción de presupuestos, sino el cierre de oportunidades para nuevas voces. Directores como Ryan Coogler, Chloé Zhao o Paul Thomas Anderson lograron abrirse camino porque alguien apostó por ellos. Bajo el modelo actual, advierte, muchas carreras similares podrían no comenzar nunca.

IA para reducir costos, no para borrar a los artistas

La propuesta de Yunger consiste en integrar IA en tareas de preproducción, animación, efectos visuales y posproducción, donde considera que puede reducir tiempo, costos y procesos repetitivos. Su argumento es que una película antes inviable por su presupuesto podría realizarse con menos recursos sin sacrificar el guion, la actuación o la dirección.

El productor resume su postura con una frase: “El principio que pediría a todos en este sector que mantengan es el de una IA impulsada por el artista, no un arte impulsado por la IA”. Su objetivo, afirma, es que la tecnología esté dirigida por artistas y no que el arte quede sometido a las decisiones de una máquina.

Yunger y el productor Hank Hoffman fundaron Arcana, una plataforma que reúne herramientas de IA generativa para llevar una historia desde el guion hasta una escena terminada. Según el ejecutivo, la intención es conservar el control narrativo, la consistencia visual y la protección de datos e identidades.

‘Echo Hunter’, su prueba de que humanos e IA pueden coexistir

Yunger presenta el cortometraje ‘Echo Hunter’ como la prueba de que estas herramientas pueden utilizarse dentro de acuerdos laborales. La producción obtuvo en 2025 un contrato con SAG-AFTRA (el sindicato estadounidense de actores), contó con actores, guionista, director, artistas de storyboard y compositor, y usó IA para animaciones y efectos visuales.

El proyecto, escrito y dirigido por Kavan the Kid, fue realizado con menos de 50 mil dólares. Los actores fueron filmados físicamente para capturar sus voces y expresiones, mientras la tecnología de Arcana se encargó de otras capas visuales. El cortometraje acumuló cerca de 500 mil reproducciones en YouTube, de acuerdo con Yunger.

‘Odysseus: The Fall’, otra película hecha con IA (imagen: Fountain 0)

Los cineastas que rechazan la IA generativa

La postura del productor contrasta con la de varios cineastas que han criticado abiertamente la IA. Guillermo del Toro ha advertido que la industria se acerca al “analfabetismo cinematográfico” y ha defendido que “El pacto entre el hombre y la imagen es sagrado”.

Kane Parsons, director de ‘Backrooms’, ha dicho que, si pudiera hacer desaparecer la IA generativa, probablemente lo haría. Para él, usar esas herramientas elimina el propósito creativo. Seth Rogen ha cuestionado a quienes recurren a IA para escribir historias, mientras Charlie Kaufman ha relacionado su avance con una industria interesada en producir contenido sin una experiencia humana detrás.

Yunger comparte parte de esos temores, pero considera que la tecnología llegará sin importar la resistencia. Su apuesta es que los profesionales del cine participen en su desarrollo antes de que las herramientas sean diseñadas únicamente por empresas tecnológicas. En su visión, la IA podría ayudar a financiar más películas; para sus críticos, también podría acelerar la pérdida de empleos y debilitar el trabajo creativo que dice querer proteger.

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