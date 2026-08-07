Donald Trump afirma sin pruebas que el documental de Melania es ‘la película número uno del año’

La afirmación fue cuestionada por varios medios, ya que las cifras de taquilla muestran un panorama muy distinto

Donald Trump aseguró que ‘Melania: Twenty Days to History’, documental sobre la primera dama Melania Trump, es “la película número uno del año”, aunque no presentó evidencia para sostener la afirmación. El comentario ocurrió durante un discurso en Las Vegas el miércoles 5 de agosto, donde el presidente elogió a su esposa como una mujer “elegante” y después presumió el desempeño de la cinta estrenada en enero.

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¿Qué dijo Donald Trump sobre el documental de Melania?

De acuerdo con The Independent, Trump habló de Melania Trump después de mencionar que a su esposa no le gusta una imitación que él hace sobre halterofilia transgénero. En ese momento, el mandatario pasó a elogiarla y afirmó: “Ella hizo una película; creo que es la película número uno del año.”

Donald Trump (Fotografía: AP/Evan Vucci)

El documental ‘Melania: Twenty Days to History‘ sigue los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025. La película fue dirigida por Brett Ratner y producida por Melania Trump, Fernando Sulichin, Marc Beckman y el propio Ratner. Su estreno en cines ocurrió el 30 de enero y después llegó a Prime Video el 9 de marzo.

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La taquilla contradice la afirmación de Trump

La declaración de Trump no coincide con las cifras de taquilla citadas por los medios. Como destan los medios, hasta agosto de 2026, la película más taquillera del año es ‘Spider-Man: Brand New Day‘, con más de US$1,000 millones a nivel mundial.

En comparación, ‘Melania: Twenty Days to History’ abrió con US$7 millones durante su primer fin de semana. Ese debut fue fuerte para un documental y Amazon destacó que representó el mejor estreno para una película documental en la última década, sin contar conciertos ni documentales musicales.

Aun así, el desempeño total quedó lejos de los grandes estrenos comerciales de 2026. Según Amazon, la cinta acumuló más de US$16.6 millones durante su corrida teatral. New York Magazine apuntó que la cifra final fue de poco menos de US$17 millones, muy por debajo del monto que Amazon MGM Studios habría invertido en derechos y promoción, reportado por ese medio en cerca de US$75 millones.

Una docuserie sobre Melania llegará en otoño

Aunque la película no fue la más grande del año en taquilla, el proyecto audiovisual de Melania Trump tendrá continuación. Puck reportó en enero de 2025 que Amazon pagó US$40 millones por licenciar el documental y una docuserie de dos o tres episodios sobre la primera dama.

Póster de ‘Melania’ (imagen: IMDb)

Esta semana, Marc Beckman, asesor senior exclusivo de Melania, dijo en Real America’s Voice que la docuserie llegará en otoño. Beckman explicó: “Este otoño, daremos continuidad a la película con una serie documental sobre la primera dama, Melania Trump.”

El asesor describió el nuevo proyecto como una mirada distinta a su vida: “Es una perspectiva totalmente distinta de su mundo. Es una toma completamente diferente que ofrece a los espectadores un pequeño vistazo a lo que sucede justo al comienzo de la nueva administración presidencial número 47.”

Por ahora, no se han dado detalles completos sobre el formato de estreno, el número definitivo de episodios o si la serie llegará directamente a Prime Video. Lo confirmado es que Trump ya usó el documental para presumir a su esposa, aunque los números disponibles colocan a ‘Melania: Twenty Days to History’ lejos del primer lugar anual que le atribuyó.

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