‘Primetime’: Quién es Chris Hansen, el polémico presentador que Robert Pattinson interpreta en su nueva película

Robert Pattinson cambia las epopeyas cinematográficas por los pasillos de la televisión estadounidense en Primetime, thriller inspirado en el ascenso del estadounidense Chris Hansen y en las prácticas que convirtieron To Catch a Predator en un todo fenómeno de la pantalla chica. La película observa al periodista cuando la búsqueda de justicia se confunde con la fabricación de un espectáculo consumido por millones de personas.

¿Quién es Chris Hansen?

Hansen formó buena parte de su prestigio como corresponsal de investigación de Dateline NBC hace muchos años. Su nombre se relaciona con To Catch a Predator, una serie de reportajes especiales que confrontaba frente a las cámaras a adultos que creían acudir a encuentros sexuales con menores contactados por internet. El procedimiento seguía una mecánica muy elaborada: actores adultos o colaboradores se hacían pasar por adolescentes en chats, citaban a los sospechosos en una casa vigilada y, cuando estos llegaban, Hansen aparecía con registros impresos de sus mensajes para interrogarlos antes de la intervención policial.

La serenidad del periodista frente al nerviosismo de los hombres sorprendidos in fraganti hizo de aquellas escenas fragmentos televisivos fáciles de repetir y compartir mucho antes del dominio actual de las redes sociales, con sus tendencia virales y difusión masiva. To Catch a Predator se transmitió entre 2004 y 2007 como segmento de Dateline NBC y se hizo muy popular. Poco tiempo después, juristas y especialistas en medios cuestionaran la relación entre el equipo televisivo, los grupos que operaban los chats y las autoridades encargadas de realizar arrestos.

Robert Pattinson como Chris Hansen en Primetime (Foto: A24)

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La controversia más grave ocurrió en noviembre de 2006, cuando Bill Conradt, fiscal adjunto del condado de Rockwall, murió por suicidio cuando agentes y el equipo relacionado con el programa llegaron a su casa con órdenes judiciales; él había intercambiado mensajes con un señuelo, aunque no acudió al lugar acordado. La hermana de Conradt demandó a NBC y el caso terminó mediante un acuerdo confidencial en 2008. El programa ya había dejado de producir nuevos operativos, aunque Hansen declaró años después que la emisión simplemente había completado su propósito: “Al final del día, habíamos demostrado nuestro punto”, afirmó el periodista en 2015.

Primetime, lo nuevo de Robert Pattinson

Primetime se sitúa en 2006, cuando Hansen intenta convertir sus operativos en un acontecimiento de la televisión que pueda llegar a todas las masas a nivel nacional. Veremos la historia de su ascenso dentro de NBC, el éxito del programa, las presiones internas de la cadena y la progresiva pérdida de control. El primer tráiler oficial ya está disponible y ahí observamos a un Pattinson muy fluido, con un increíble trabajo de voz para el personaje que se encarga de atrapar pedófilos.

La producción toma inspiración del artículo Tonight on Dateline This Man Will Die, publicado por Luke Dittrich en Esquire en 2007. Ajon Singh escribió el guion, que utiliza el caso de Hansen para explorar la ética periodística y el deseo corporativo de convertir la indignación pública en índices de audiencia.

Actores y director

Robert Pattinson en Dune 3 (Foto: IMDb)

Lance Oppenheim dirige Primetime en su debut dentro del largometraje de ficción. Tiempo atrás, el cineasta desarrolló documentales interesados en comunidades peculiares y personajes que construyen realidades paralelas, experiencia que ahora traslada a una historia basada en hechos y atravesada por recursos propios del thriller psicológico. Pattinson también participa como productor junto con Brian Kavanaugh-Jones y Fred Berger. Se trata de la siguiente película de Robert trás interpretar el papel antagónico en La Odisea de Christopher Nolan.

Merritt Wever forma parte del reparto, acompañada por Skyler Gisondo. Phoebe Bridgers también aparece en la película, al igual que Matthew Maher y Bokeem Woodbine. Gisondo interpreta a uno de los actores utilizados como señuelo, de acuerdo con lo revelado por el nuevo tráiler. El año pasado lo vimos como Jimmy Olsen en Superan de James Gunn.

A24 estrenará Primetime en los cines estadounidenses el 25 de septiembre, pero antes de su lanzamiento comercial, la película competirá en la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia, programada del 2 al 12 de septiembre.

Robert Pattinson vuelve en Dune 3

Después de Primetime, Pattinson regresará a finales de año con la superproducción Dune: Parte Tres, dirigida nuevamente por Denis Villeneuve. El actor comparte el proyecto con Timothée Chalamet y Zendaya, compañeros con quienes coincidió en otras películas. En la secuela lo veremos como Scytale, personaje importante de El mesías de Dune y miembro de los bailarines sin rostro de Tleilaxu, seres capaces de modificar su apariencia. La película continuará el reinado de Paul Atreides y las consecuencias políticas de la guerra iniciada bajo su nombre.

Se estrena el 18 de diciembre.

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