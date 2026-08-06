Jean Grey fue solo el inicio: Todo sobre la nueva película de los X-Men en Marvel Studios

Marvel Studios comenzó a construir su generación mutante incluso antes de reunir a los X-Men de manera oficial y la información ya está fluyendo en redes. Spider-Man: Un Nuevo Día nos presentó, por fin, a Jean Grey dentro de una historia enfocada en Peter Parker. Claro que su llegada no es solo un lujo, pues también se trata de la primera pieza de una película que ya tiene director y un lugar reservado después del cierre de la Saga del Multiverso.

¿Qué ocurrió con Sadie Sink en Spider-Man: Un Nuevo Día?

Sadie Sink interpreta a Jean Grey en la cuarta aventura individual de Tom Holland, hecho que se mantuvo en secreto hasta el estreno, luego de meses de teorías que relacionaban a la actriz de Stranger Things con distintos personajes de Marvel. Jean aparece al comienzo como alguien misterioso, relacionado con los ataques contra instalaciones del Departamento de Control de Daños. Sus poderes telepáticos le permiten dominar otras mentes, aunque la película nos revela después un propósito personal detrás de sus acciones.

Todo el conflicto se mueve en torno Sara Grey, su hermana mayor, quien también posee facultades psíquicas y termina secuestrada por el mismo Departamento de Control de Daños. Jean trata de liberarla, pero antes se encuentra con Peter bajo la máscara de Spider-Man, otro joven aislado por aquello que lo hace diferente. Esta relación se convierte en un encuentro algo más íntimo que una simple preparación para otra franquicia.

Sadie Sink en la premiere de Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Getty)

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La importancia de Jean Grey

Destin Daniel Cretton pidió utilizar al personaje porque servía para contar la historia de Spider-Man. La productora Amy Pascal explicó para Deadline que Jean fue elegida por su valor dramática dentro del viaje de Peter. Para Variety, Kevin Feige declaró que Jean es figura de enorme importancia para Marvel y adelantó que desempeñará un papel decisivo en el futuro del MCU.

Sink se apropió del personaje después de interpretar a Max Mayfield en cuatro temporadas de Stranger Things y trabajar en La ballena, La calle del terror y Broadway. Famke Janssen encarnó a la mutante en la primera trilogía producida por Fox, y Sophie Turner asumió una versión más joven en X-Men: Apocalipsis y Dark Phoenix. Sink ahora está comprometida con la nueva continuidad de Marvel Studios.

Todo sobre la película de los X-Men en Marvel Studios

Sabemos que Jake Schreier dirigirá la nueva película después de realizar Thunderbolts*, un éxito no tan grande de taquilla que llegó a salas el año pasado. El cineasta confirmó su participación y comenzó a trabajar en una propuesta que busca recuperar tanto los conflictos ideológicos de los cómics como sus relaciones personales. Michael Lesslie, guionista de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, preparó una versión inicial. Después se incorporaron Lee Sung Jin, creador de Beef, y Joanna Calo, cocreadora de The Bear y guionista de Thunderbolts*, para desarrollar otro borrador.

Marvel todavía no ha revelado la trama y tampoco ha confirmado qué equipo aparecerá, quién dirigirá la escuela o qué antagonista enfrentará a los mutantes durante su primera aventura colectiva dentro del MCU. Claro que esta nueva versión no pretende continuar las películas de Fox, pese a que Patrick Stewart, Ian McKellen y otros integrantes de aquel reparto regresarán a sus papeles en Avengers: Doomsday.

¿Las estrellas de la nueva película de X-Men?

Sadie Sink (Getty)

Además de Sadie Sink como Jean Grey, ya se están tomando decisiones importantes para el futuro de los X-Men. De acuerdo con Deadline, Samara Weaving, conocida por su trabajo en Boda Sangrienta y La Niñera, es la favorita de Marvel para tomar el papel de Emma Frost, la poderosa mutante de tipo Omega con habilidades telepáticas. Aunque el estudio no confirmó su fichaje en la reciente edición de Comic-Con, la fuente sostiene que la elección es muy segura.

También son abundantes los rumores y comentarios sobre la presunta elección de Cailee Spaeny, actriz de Alien: Romulus y Priscilla, como la nueva Rogue, personaje que puede absorber la energía vital y poderes de otras personas. De momento no existe confirmación por parte de las oficinas de Marvel Studios.

La nueva película de los X-Men no tiene fecha de estreno.

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