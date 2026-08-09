Es oficial, ‘La Odisea’ se convierte en la película más taquillera en toda la carrera de Christopher Nolan

En menos de un mes, Christopher Nolan acaba de romper su propia marca comercial y reivindica su posición como uno de los grandes directores de Hollywood. La Odisea, su adaptación del poema de Homero, mantuvo una extraordinaria permanencia después de cuatro fines de semana y terminó por superar el récord que el cineasta conservaba desde la etapa final de su trilogía de Batman

La Odisea ya es la película más taquillera de Christopher Nolan

Universal confirmó el día de hoy que La Odisea alcanzó aproximadamente 1.1 mil millones de dólares alrededor del mundo. El total está compuesto por 461.1 millones en Estados Unidos y Canadá, acompañados por 643.6 millones recaudados en el mercado internacional. Estas cifras colocan a la epopeya protagonizada por Matt Damon por encima de El caballero de la noche asciende, que había permanecido catorce años como el mayor éxito global de Nolan con alrededor de 1.085 mil millones. Apenas dos días antes, La Odisea había cruzado la barrera de los mil millones y todavía necesitaba otro empujoncito para reclamar el récord.

Por si el récord anterior no bastara para los más exigentes, es necesario mencionar que ahora La Odisea es la segunda película clasificación R que más dinero ha reunido en la historia mundial, tan solo por detrás de Deadpool & Wolverine, que se echó 1.33 mil millones de dólares al bolsillo en 2024, cuando Logan y Wade Wilson unieron fuerzas y dejaron encantadas a las masas.

Tom Holland en La Odisea (Foto: IMDb)

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La Odisea también es el mayor éxito cinematográfico mundial en las carreras de Damon, Anne Hathaway y Robert Pattinson, actores con años de experiencia en la industria y muchas películas exitosas en su trayectoria. Ahora todas las películas de Nolan ya superan en conjunto los 7 mil millones de dólares, logro que lo coloca entre los realizadores con mayores ingresos de todos los tiempos. La cinta todavía tiene recorrido por delante, pues su lanzamiento internacional continúa generando ingresos y China constituirá otra pieza relevante cuando se estrene allá el 14 de agosto.

Las películas más caras y taquilleras de Nolan

La magnitud financiera de La Odisea tampoco tiene precedente dentro de su filmografía, ya que su presupuesto fue estimado en unos 250 millones de dólares, convirtiéndola en la producción más costosa que Nolan ha dirigido. El tamaño del rodaje incluyó numerosos países y el uso extensivo de película IMAX. Antes de ella, El caballero de la noche asciende estaba entre sus proyectos más caros, con un presupuesto reportado cercano a 230 millones. Aquella cinta respondió con más de 1.08 mil millones globales y terminó siendo durante años su única película que había superado los mil millones.

Robert Pattinson en La Odisea (Foto: IMDb)

Tenet también exigió una inversión extraordinaria, cercana a 200 millones de dólares. Su estreno en 2020 ocurrió durante la crisis sanitaria mundial y terminó alrededor de 365 millones, una anomalía comercial dentro de la carrera de un director. Oppenheimer siguió una ruta casi opuesta con su costo de aproximadamente 100 millones y 975.8 millones mundiales recaudados, convirtiendo la biografía del físico responsable del Proyecto Manhattan en uno de los mayores fenómenos recientes y en la cuarta película más lucrativa de Nolan tras el nuevo ascenso de La Odisea.

El origen consiguió alrededor de 839 millones y Batman: El caballero de la noche superó los mil millones contando exhibiciones posteriores. Interestelar, por su parte, no deja de aumentar su registro gracias a relanzamientos, un ejemplo de cómo varias obras de Nolan se mantienen como éxitos comerciales incluso años después de abandonar su primera cartelera.

¿Cuándo sale la siguiente película de Christopher Nolan?

Quienes esperaban otro estreno de Nolan en 2028 probablemente tendrán que esperar más debido a que el cineasta ya habló sobre el desgaste provocado por La Odisea y confirmó en una entrevista con Today que planea tomarse un descanso considerable antes de ponerse nuevamente detrás de una cámara. “Creo que serán al menos tres años”, respondió al hablar de cuándo podría llegar su siguiente película; explicó que la producción lo llevó a él y al equipo hasta sus límites físicos.

Con información de Deadline.

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