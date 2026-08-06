Elliot Page revela su reacción al leer el guion de ‘La Odisea’ y elogia la forma de dirigir de Christopher Nolan

Además, habló sobre su papel como Sinon, un personaje tomado de ‘La Eneida’ de Virgilio

Elliot Page recordó el impacto que le provocó leer por primera vez el guion de ‘La Odisea’, la ambiciosa adaptación cinematográfica de Christopher Nolan. Durante una entrevista en ‘The Tonight Show’, el actor comparó aquella experiencia con el momento en que conoció el libreto de ‘Inception’, película en la que colaboró con el director años atrás. Page aseguró que la escala, la complejidad y el impulso emocional de la historia lo dejaron sin aliento, además de destacar la precisión con la que Nolan conduce sus rodajes.

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¿Cómo reaccionó Elliot Page al leer el guion de ‘La Odisea’?

Page explicó que su primera reacción ante el texto fue muy similar a la que tuvo cuando leyó ‘Inception’. El actor quedó sorprendido por la capacidad de Nolan para construir una historia de enormes proporciones sin perder el corazón emocional que sostiene a los personajes.

Elliot Page en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

“Sinceramente, mi primera reacción fue parecida a leer el guion de ‘Inception’.”

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Después describió con mayor detalle el efecto que tuvo el guion en él:

“Realmente me quedé sin aliento. Me dejó totalmente impresionado algo tan complejo, tan inmenso, y con ese motor y corazón formidables que no dejaban de avanzar. De verdad que me dejó maravillado.”

La impresión fue especialmente significativa porque representaba su regreso al cine de Nolan después de varios años. Page consideró un privilegio volver a trabajar con el director en una producción de esa magnitud.

“Me sentí muy afortunado de que me pidieran volver y de formar parte de algo tan épico e increíble como esto. Fue un auténtico regalo.”

Elliot Page elogia la dirección de Christopher Nolan

El actor también habló sobre la manera en que Nolan organiza y conduce sus rodajes. Page describió su estilo como “impecable” y señaló que sus sets mantienen un ambiente de concentración constante.

“Solo tienes que estar presente, y sus indicaciones serán siempre tan concisas y perfectas.”

De acuerdo con Page, esa claridad permite que los intérpretes se concentren completamente en el momento sin distraerse con instrucciones excesivas. La precisión del director también facilita que escenas de enorme complejidad técnica conserven una dirección emocional comprensible para el elenco.

Nolan, por su parte, también celebró la oportunidad de reencontrarse con Page después de ‘Inception’. El cineasta aseguró que trabajar nuevamente con el actor fue una experiencia agradable. Además, explicó que consideró que el personaje de Sinon era especialmente adecuado para él.

“Simplemente me pareció un papel fantástico para él. Lo pasamos muy bien hace años en ‘Inception’. Es agradable reencontrarse con la gente.”

¿Quién interpreta Elliot Page en ‘La Odisea’?

Page da vida a Sinon, un soldado de Ítaca vinculado con el engaño del caballo de Troya. El personaje no aparece en el poema original de Homero, sino en ‘La Eneida’ de Virgilio, una de las obras que Nolan incorporó a su adaptación junto con otras fuentes clásicas.

Matt Damon en ‘La Odisea’, de Christopher Nolan’ (imagen: Universal Pictures)

Durante la entrevista, el actor también recordó una secuencia práctica relacionada con el caballo de Troya y la definió como un momento “Nolan clásico”. La escena exigió trabajo físico y efectos realizados directamente durante el rodaje, en línea con la preferencia del cineasta por utilizar locaciones, construcciones y recursos tangibles siempre que sea posible.

La participación de Page ha recibido comentarios favorables dentro de las reseñas de la película, aunque también fue objeto de ataques de sectores conservadores antes del estreno. Elon Musk cuestionó públicamente su elección y la de Lupita Nyong’o, quien interpreta a Helena de Troya, dentro de una polémica más amplia por el reparto de la producción.

Pese a esas críticas, Page centró sus declaraciones en la experiencia creativa y en el valor de regresar al universo cinematográfico de Nolan. Para el actor, ‘La Odisea’ no fue únicamente una oportunidad profesional, sino el reencuentro con un director cuya forma de trabajar continúa sorprendiéndolo.

Con inofrmación de Rollingstone.

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