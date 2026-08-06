David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, admite que el proceso de fusión con Paramount ha sido difícil para los empleados

El ejecutivo aseguró que la compañía sigue enfocada en entregar un negocio más fuerte a Paramount

La incertidumbre por la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery ya se siente dentro de la compañía. David Zaslav, CEO de WBD, reconoció que el proceso ha sido difícil para los empleados, aunque aseguró que la cultura interna y la ética de trabajo del equipo han sido “inspirador” mientras el acuerdo sigue pendiente de resolución legal.

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¿Qué dijo David Zaslav sobre el ambiente dentro de Warner Bros. Discovery?

De acuerdo con Variety, Zaslav habló del tema durante la llamada de resultados del segundo trimestre de Warner Bros. Discovery. El ejecutivo admitió que el proceso de fusión ha generado desafíos, pero destacó que los empleados han mantenido el funcionamiento de la empresa pese a los retrasos y la incertidumbre.

David Zaslav (Fotografía: Taylor Hill/FilmMagic)

“La cultura general y la ética de trabajo de esta empresa han sido inspiradoras”, dijo Zaslav. “Ha sido, ya sabes, un desafío… Nuestro enfoque ha consistido en cómo impulsar una empresa más sólida para cumplir con nuestro plan de negocio y entregar a PSKY y a David una compañía más fuerte y con mayor crecimiento, de modo que la unión de Paramount con Warner Bros. resulte aún más sólida.”

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El CEO afirmó que pensó que el proceso sería complicado, pero dijo sentirse sorprendido por la forma en que la plantilla ha respondido. También señaló que, en las últimas seis semanas, viajó por Europa y se reunió con equipos en varios países, donde encontró a empleados trabajando con intensidad para mantener el desempeño de la compañía.

Según Variety, algunos ejecutivos de WBD han expresado en privado la esperanza de que el caso antimonopolio presentado por 12 estados pueda retrasar o frenar la fusión. El juicio de esa demanda está previsto para marzo de 2027, aunque Paramount y WBD esperaban cerrar el acuerdo durante el tercer trimestre de este año.

Zaslav insiste en que la fusión sí se completará

Pese al contexto legal, Zaslav reiteró que espera que la operación se concrete. El ejecutivo afirmó que el objetivo de Warner Bros. Discovery es seguir aumentando el valor de la compañía para entregarla en las mejores condiciones posibles a Paramount Skydance y David Ellison.

“Ante todo, confiamos en que esta operación se cerrará, y hemos estado trabajando para impulsar el valor de la empresa con el fin de entregar a PSKY y a David la mejor compañía posible”, dijo. “La empresa está teniendo un desempeño de muy alto nivel, y confiamos plenamente en que la operación se cerrará y en que la compañía obtendrá resultados aún mejores que los previstos en el plan que presentamos a PSKY cuando acordamos la transacción.”

La fusión recibió recientemente aprobación de la Competition and Markets Authority del Reino Unido. Con ese avance, Variety señala que los principales obstáculos restantes son la demanda antimonopolio presentada por 12 estados y la acción legal de la WGA.

Si no hay un acuerdo en ese frente, la operación no se cerraría sino hasta después del juicio de marzo de 2027 o hasta el 1 de junio de 2027, lo que ocurra primero. Ese calendario mantendría la presión sobre ambas compañías, especialmente después de que el cierre original se esperaba para este año.

Warner Bros. Discovery mantiene actividad en cine, televisión y DC

Zaslav también habló de la actividad creativa de la compañía durante la transición. El ejecutivo dijo que el equipo de DC Studios, encabezado por James Gunn y Peter Safran, mantiene una línea de trabajo activa. Mencionó que Gunn está enfocado en ‘Man of Tomorrow’, película prevista para el 9 de julio de 2027, y que Matt Reeves continúa trabajando en ‘Batman’.

David Ellison, CEO de Paramount (Fotografía: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images)

El CEO también mencionó próximos proyectos como ‘Clayface’ y ‘Lanterns’, esta última para HBO. “Y mientras estemos aquí, trabajaremos arduamente cada día para seguir honrando a Warner, HBO, Discovery y a todos los grandes activos de la división de DC”, señaló.

En la misma llamada, el director financiero Gunnar Wiedenfels dijo que Warner Bros. realizará 14 películas este año y que espera elevar esa cifra a 19 en 2027. El plan combina películas originales con proyectos basados en propiedad intelectual.

El reporte también muestra que WBD sigue operando bajo presión financiera. En el segundo trimestre de 2026, los ingresos totales cayeron 11% a US$8.7 mil millones, mientras la utilidad neta atribuible a la compañía bajó a US$149 millones desde US$1.58 mil millones.

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