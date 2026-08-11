Taquilla veraniega supera los 4 mil millones de dólares gracias a ‘Spider-Man: Un Nuevo Día, ‘La Odisea’ y más

Hollywood acaba de cruzar una barrera que parecía de rutina antes de la pandemia y que después se convirtió en un examen para las salas. La taquilla veraniega de Estados Unidos y Canadá acaba de explotar por los aires gracias a Spider-Man: Un Nuevo Día y La Odisea, películas que hicieron maravillas y que tienen a los grandes estudios de cine respirando aliviados.

Spider-Man: Un Nuevo Día y La Odisea son las reinas del verano

La taquillera Spider-Man: Un Nuevo Día, distribuida por Sony, se convirtió en el mayor fenómeno comercial de 2026 en su mercado local. Ahora mismo tiene 655 millones de dólares en Norteamérica y su recaudación mundial es de 2.67 mil millones. Esta película protagonizada por Tom Holland apareció en cartelera cuando la temporada necesitaba un último empujón. Su debut norteamericano superó los 350 millones de dólares y hasta peleó con Avengers: Endgame por los principales registros de apertura.

La Odisea cumplió una función parecida unas semanas antes, cuando todo mundo se arrojó a salas para acompañar a Matt Damon como Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca. La epopeya dirigida por Christopher Nolan alcanzó unos 460 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá después de cuatro fines de semana, acompañados por cerca de 1.1 mil millones alrededor del planeta. Se trata de una película clasificación R de casi tres horas, basada en un poema épico de hace 3 mil años y realizada con un presupuesto cercano a 250 millones de dólares; no lo ha hecho nada mal.

La Odisea de Christopher Nolan (Foto: IMDb)

La película de Nolan superó los mil millones globales antes de cumplir un mes en cartelera y se convirtió en la quinta producción de 2026 que alcanzó esa cifra. El director rebasó los resultados de sus anteriores largometrajes y consiguió el mayor éxito comercial de toda su filmografía. Tanto La Odisea como Spider-Man: Un Nuevo Día demostraron que dos caminos comerciales muy distintos pueden coexistir dentro de una misma temporada.

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Los otros blockbusters que contribuyeron al éxito

Claro que no podemos atribuir los 4 mil millones únicamente a Peter Parker y Odiseo, pues cuando ambos llegaron una buena parte del trabajo ya estaba hecha gracias a películas que permanecieron semanas en cartelera y a varias sorpresas que consiguieron competir con producciones mucho más caras. Toy Story 5, por ejemplo, recaudó alrededor de 470 millones de dólares solamente en Estados Unidos y Canadá y superó los mil millones globales; otro título que entró al reducido grupo de producciones de 2026 que alcanzaron esa meta.

Michael también colaboró con la temporada a pesar de haberse estrenado durante la primavera. La película biográfica sobre Michael Jackson conservó suficiente presencia durante los meses posteriores para terminar ingresando al club de los mil millones en julio, después de conseguir más de 370 millones en Norteamérica.

Backrooms: Sin Salida, realizada por A24 con un presupuesto reportado de apenas 10 millones, terminó su recorrido veraniego alrededor de 197 millones domésticos y 395 millones mundiales; su lanzamiento rompió los registros comerciales del estudio. Obsesión consiguió todavía más dinero en Estados Unidos y Canadá, pues el thriller distribuido por Focus Features llegó aproximadamente a 263 millones domésticos y 488 millones mundiales, algo extraordinario para aquella producción de terror original.

Tom Holland y Zendaya en la premiere de Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Getty)

El Diablo Viste a la Moda 2 añadió alrededor de 220 millones en Norteamérica y unos 690 millones globales.

Esto no se veía desde Barbenheimer

La última ocasión en que el verano norteamericano atravesó los 4 mil millones ocurrió en 2023, cuando Barbie y Oppenheimer lideraron entonces un fenómeno cultural que llevó la temporada hasta aproximadamente 4.09 mil millones de dólares entre mayo y agosto. En 2026, por el contrario, la barrera fue superada el 10 de agosto, dejando todavía varias semanas de exhibición antes del Día del Trabajo.

“Haber alcanzado este umbral de 4 mil millones por apenas segunda vez después del COVID es realmente significativo”, explicó Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de Rentrak. El verano de 2025 terminó alrededor de 3.65 mil millones de dólares; 2024 alcanzó aproximadamente 3.67 mil millones y 2022 se quedó cerca de 3.4 mil millones. Ninguno consiguió recuperar aquella frontera que antes de la pandemia Hollywood atravesaba casi siempre.

Con información de Variety.

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