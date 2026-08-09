‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: Todos los récords en taquilla de la película con Tom Holland

En apenas diez días, Spider-Man: Un Nuevo Día transformó su estreno en uno de los acontecimientos comerciales más grandes que ha producido Marvel. La cuarta película individual de Tom Holland ya domina la taquilla de 2026 y avanza mucho más rápido que Sin Camino a Casa, con cifras que han derribado varios registros históricos en Estados Unidos y en el mercado mundial.

Todos los récords de Spider-Man: Un Nuevo Día

Un Nuevo Día consiguió 72 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá tan solo en su primer día, superando los 60 millones obtenidos por Avengers: Endgame en 2019. Al terminar su primer viernes, la nueva aventura de Peter Parker ya tenía 168 millones, otro máximo histórico por encima de los 157.4 millones de Endgame.

Los resultados definitivos del primer fin de semana situaron la apertura estadounidense y canadiense en 360 millones de dólares, suficientes para superar los 357.1 millones de Endgame y conseguir el mayor debut doméstico registrado. A escala mundial, la película logró en su estreno aproximadamente 932 millones de dólares, el segundo mayor estreno global de la historia. Endgame conserva el primer puesto gracias a los 1.2 mil millones que consiguió en su apertura de 2019.

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Peter tampoco perdió velocidad al terminar aquel fin de semana, pues la cinta alcanzó los 400 millones domésticos en cuatro días, ayudada por un lunes de 47 millones que estableció un nuevo récord para ese día. Seis jornadas bastaron para superar los mil millones globales, hazaña conseguida un poco más rápido por Endgame.

Dinero y más dinero

Un Nuevo Día solo necesitó siete días para alcanzar 500 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mejorando las ocho jornadas que Endgame había requerido para llegar al mismo punto. También había establecido previamente el recorrido más rápido hasta 250 millones, logrado en apenas dos días. La primera semana completa terminó siendo la más lucrativa registrada en Norteamérica y el impulso continuó hasta hoy doming, 9 de agosto, cuando Sony calculó otros 144.5 millones para su segundo fin de semana y elevó el acumulado doméstico a 655.1 millones. Ninguna película había llegado tan rápido a esa cantidad.

Ese segundo fin de semana produjo además un récord particular para Sony, pues jamás una película distribuida por el estudio había superado 100 millones en su segunda vuelta. Los 144.5 millones quedaron cerca de los 149.2 millones de Star Wars: El despertar de la Fuerza, que todavía posee el máximo histórico para un segundo fin de semana.

Fuera de Norteamérica, Spider-Man ya rebasó los mil millones de dólares en solo diez días, convirtiéndose en la segunda película que más rápido alcanza esa cantidad a nivel internacional. El total mundial llegó este domingo a 1.67 mil millones, con 1.01 millones procedentes de territorios extranjeros. Estamos ante la película más taquillera de 2026 con muy pocos días en cartelera; superó a Toy Story 5, que ronda los 1.070 mil millones.

¿Habrá Spider-Man 5?

Aunque Sony y Marvel todavía no han anunciado oficialmente Spider-Man 5, Kevin Feige confirmó después del lanzamiento que él y la productora Amy Pascal continúan trabajando en el futuro cinematográfico de Peter Parker, pero ambos quieren permitir que Holland y Zendaya descansen tras la promoción. La enorme recaudación vuelve difícil imaginar que la historia termine aquí.

Holland tampoco plantea una retirada inmediata, aunque piensa en el día en que tendrá que entregar el traje. El actor reveló que existe un plan para preparar al siguiente Spider-Man y explicó que le gustaría ofrecer a otro intérprete el tipo de acompañamiento que Robert Downey Jr. le dio cuando entró al MCU.

¿Tom Holland aparecerá en Avengers: Doomsday?

El siguiente capítulo del MCU será Avengers: Doomsday, programada para el 18 de diciembre, con Anthony y Joe Russo en la dirección y Robert Downey Jr. transformado ahora en Victor von Doom. En cuanto a Holland… la situación no está clara. Marvel no incluyó su nombre en el anuncio público inicial del reparto de Doomsday, y el material mostrado en la Comic-Con de julio tampoco confirmó su presencia. De momento, el estudio todavía mantiene en secreto cualquier participación de Spider-Man.

Un Nuevo Día alimenta todavía más esa posibilidad mediante su escena posterior a los créditos, pues el cierre muestra una señal relacionada con Spider-Man fuera de la Tierra, pero Cretton evitó explicar cuál de las próximas producciones resolverá esa imagen.

Con información de Box Office Mojo y Deadline.

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