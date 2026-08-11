¿Cómo es Rhaenyra en los libros de ‘Fuego y Sangre’ de George R.R. Martin? Así son las diferencias entre la novela y la serie

Rhaenyra Targaryen es el centro emocional y político de ‘La Casa del Dragón’, pero la versión que aparece en la serie de HBO no es idéntica a la que presenta George R.R. Martin en Fuego y Sangre. La adaptación ha convertido a la heredera de Viserys en una figura más cercana al público, marcada por la pérdida, la amistad rota y una creciente convicción de que su causa tiene un sentido superior.

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En el libro, en cambio, Rhaenyra aparece filtrada por una crónica histórica escrita mucho después de los hechos, con fuentes contradictorias y una mirada menos íntima. Esa diferencia de formato explica parte de los cambios, pero no todos: la serie ha suavizado algunos rasgos, ha reforzado otros y, en su tercera temporada, la ha llevado hacia un territorio mucho más mesiánico.

Alicent y Rhaenyra en la primera temporada de ‘La casa del dragón’ (imagen: HBO)

Rhaenyra y Alicent no eran mejores amigas en el libro

Uno de los cambios más importantes está en la relación entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower. En ‘La Casa del Dragón’, ambas inician la historia como amigas cercanas, casi hermanas, hasta que el matrimonio de Alicent con Viserys rompe ese vínculo. Ese giro convierte la guerra civil en una tragedia íntima: no solo se enfrentan dos ramas de la Casa Targaryen, sino dos mujeres que alguna vez se amaron y se entendieron.

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En Fuego y Sangre, esa amistad no existe de la misma manera. Alicent no es presentada como la mejor amiga de Rhaenyra, sino como su madrastra. Además, la diferencia de edad cambia por completo la dinámica: en los libros, Rhaenyra es nueve años menor que Alicent, mientras que en la serie ambas tienen la misma edad al inicio. La relación pudo ser cordial durante los primeros años del matrimonio de Alicent con Viserys, pero se deteriora cuando nacen los hijos varones de la reina.

Ese cambio le permite a la serie construir un conflicto más emocional. En lugar de una rivalidad política entre madrastra e hijastra, HBO propone una fractura personal que atraviesa toda la historia. La guerra no empieza solo por leyes sucesorias, sino por heridas privadas que nunca terminan de cerrar.

La Rhaenyra de Fuego y Sangre es más dura y despiadada

La serie presenta a Rhaenyra como una protagonista imperfecta, pero durante buena parte de la historia intenta volverla comprensible y moralmente defendible. En los libros, su imagen es más severa. Fuego y Sangre no la trabaja como una heroína trágica desde dentro de su mente, sino como una figura histórica cuyas decisiones son narradas por cronistas con distintos grados de sesgo.

Ilustración oficial de la reina Rhaenyra Targaryen, por Audrey Benjaminsen, para la Folio Society edition de ‘FIRE & BLOOD’ (imagen: X/@westerosies)

Uno de los ejemplos más claros es el caso de Vaemond Velaryon. En la serie, Vaemond desafía públicamente la legitimidad de los hijos de Rhaenyra durante una audiencia en la Fortaleza Roja. Daemon lo mata de forma inmediata después de que Vaemond insulta a la princesa y a sus hijos. La escena muestra la violencia de Daemon, pero Rhaenyra no aparece como autora directa de la ejecución.

En Fuego y Sangre, el episodio es mucho más brutal para ella. Cuando Vaemond cuestiona el derecho de Lucerys a heredar Driftmark, Rhaenyra envía a Daemon a matarlo. Después, su cadáver es llevado a Rocadragón y ella se lo da de comer a Syrax. Esa diferencia cambia mucho la percepción del personaje: en el libro, Rhaenyra no solo defiende a sus hijos, sino que hace gala de una naturaleza sanguinaria.

La serie, al menos en sus primeras temporadas, reduce esa crueldad directa. La convierte en alguien más contenida, más preocupada por evitar la guerra y más consciente del costo político de cada decisión.

La serie la volvió más pasiva antes de llevarla hacia el autoritarismo

Otro cambio importante está en la forma en que la serie maneja su carácter. En Fuego y Sangre, Rhaenyra es descrita como una figura más activa en la defensa de su reclamo y con menos disposición a mostrar compasión hacia los Verdes. En la serie, su conflicto interno pesa más: duda, negocia, intenta frenar la guerra y busca sostener la legitimidad de su causa antes de entregarse por completo a la violencia.

Rhaneyra en la temporada 2 de ‘La casa del dragón’ (imagen: HBO)

Esa construcción responde a una necesidad dramática. ‘La Casa del Dragón’ eligió a Rhaenyra como eje principal de la historia, así que necesitaba darle una dimensión más humana. No se trata de una figura vista desde un libro de historia, sino de un personaje que el público sigue durante años, desde su juventud hasta su caída política.

Sin embargo, la temporada 3 cambia el rumbo. El final la muestra en un punto más autoritario, después de ordenar la muerte de un líder religioso y hablar ante el pueblo de Desembarco del Rey desde una posición de poder absoluto. Ahí la serie empieza a acercarla a la imagen más tiránica que Fuego y Sangre sugiere hacia el final de su reinado.

La profecía de ‘A Song of Ice and Fire’ no aparece así en Fuego y Sangre

El cambio más grande de la adaptación tiene que ver con la profecía. En la serie, Viserys le transmite a Rhaenyra el secreto de ‘A Song of Ice and Fire’, una visión atribuida a Aegon el Conquistador sobre una amenaza del norte. Ese elemento no aparece de esa forma en Fuego y Sangre. El libro no menciona que Rhaenyra cargara públicamente con esa profecía ni que la usara para justificar su derecho al Trono de Hierro.

La temporada 3 lleva ese cambio todavía más lejos. Rhaenyra revela la profecía ante el pueblo y se proclama “The Prince That Was Promised” (El príncipe que fue prometido). Es una decisión completamente creada para la serie. Ryan Condal reconoció que esa escena no está en el libro, pero la conectó con la idea de que Rhaenyra terminó siendo vista como una reina despótica e impopular. Su explicación más llamativa fue: “Los Targaryen dicen locuras todo el tiempo” (vía The Hollywood Reporter).

Emma D’Arcy como Rhaneyra en la temporada 3 de ‘La casa del dragón’ (imagen: HBO)

Condal también señaló que el equipo quería mostrar “un verdadero cambio sísmico, una transformación radical en la relación de Rhaenyra con su pueblo.” La escena ya no presenta a Rhaenyra solo como heredera legítima, sino como una gobernante que se asume salvadora. Eso modifica el tono del personaje: su reclamo deja de ser únicamente legal o familiar y se vuelve casi religioso.

La adaptación la acerca a Daenerys Targaryen

La serie también traza paralelos evidentes entre Rhaenyra y Daenerys Targaryen, aunque Condal ha matizado esa lectura. Para el showrunner, ambas historias dialogan con los mismos temas del universo de ‘Canción de hielo y fuego’: el poder, el orgullo, la corrupción y la forma en que el Trono de Hierro transforma a quienes lo desean.

La diferencia, según Condal, está en el momento de esa transformación. “The big difference between Rhaenyra and Daenerys is that Daenerys only got to the Iron Throne at the very end after she had destroyed the city.” Rhaenyra, en cambio, atraviesa la experiencia de tener el poder, intentar conservarlo y ser alterada por él.

Ese paralelo no está planteado así en Fuego y Sangre, porque el libro no funciona como una narración psicológica de Rhaenyra. La serie, en cambio, usa su arco para dialogar directamente con el legado televisivo de ‘Game of Thrones’ y con la caída de Daenerys.

Emilia Clarke como Daenerys en ‘Game of Thrones’ (imagen: HBO)

Una Rhaenyra menos histórica y más trágica

La gran diferencia entre ambas versiones está en el punto de vista. En Fuego y Sangre, Rhaenyra es una figura histórica reconstruida por voces que no siempre coinciden. En ‘La Casa del Dragón’, es una protagonista trágica a la que vemos crecer, perder, endurecerse y convencerse de que su destino está por encima de cualquier resistencia.

La serie primero la suavizó para hacerla más cercana. Después, empezó a empujarla hacia el autoritarismo que el libro deja como parte de su legado. Esa combinación explica por qué su versión televisiva puede sentirse más humana, pero también pierde algo de la crueldad que suelen tener los personajes (incluso los protagonistas) de George R.R. Martin.

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