El final de Helaena, la ruptura con Mysaria y otros momentos que son distintos en el libro de ‘Fuego y Sangre’ respecto a ‘La Casa del Dragón’

La temporada 3 de La Casa del Dragón llevó su adaptación de Fuego y Sangre al territorio más libre que la serie ha explorado hasta ahora… y la verdad es que no todos los fans están contentos. HBO conserva los grandes acontecimientos de la Danza de los Dragones, pero Ryan Condal y sus guionistas han cambiado quién participa en ellos, cuándo ocurren y qué motivos empujan a varios personajes hacia decisiones que George R.R. Martin dejó deliberadamente inciertas.

¿Cómo terminó la temporada 3 de La Casa del Dragón?

El episodio final es un punto de ruptura para casi todos los protagonistas. Condal ya había defendido que adaptar Fuego y Sangre implica escoger entre testimonios contradictorios, pues el libro está escrito como una crónica elaborada a partir de documentos y rumores que discrepan entre ellos. La Batalla de Tumbleton termina convertida en una catástrofe cuando Ulf cambia de bando con Silverwing; la ciudad queda arrasada, Ormund Hightower muere y Daemon contempla las consecuencias de la ofensiva que ayudó a conducir. Aegon II, por otro lado, reaparece acompañado por Sunfyre y busca a Aemond.

Rhaenyra atraviesa una transformación todavía más severa debido a que, tras la negativa del Alto Septón a reconocerla como reina, ordena su ejecución y se presenta ante el pueblo como una gobernante favorecida por los antiguos dioses valyrios, llegando incluso a identificarse con la profecía del príncipe prometido, algo que Daenerys también manejó en su discurso de conquista durante los eventos de Game of Thrones hace unos años.

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen (Foto: HBO)

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Helaena termina con su vida después de permanecer cautiva en la Fortaleza Roja, pero antes de saltar por una ventana, acto que emularía algunos siglos después el joven Tommen Baratheon, completa el tapiz profético que había construido durante la temporada. Rhaenyra encuentra la obra, pero la abandona en el suelo.

Otro giro es la ruptura de la relación con Mysaria, ya que Rhaenyra decide expulsarla después de que la antigua maestra de susurros trate de separarla políticamente de Daemon. Mysaria logra escapar de quienes debían escoltarla y presencia el discurso de la reina ante la multitud, situación que deja abierta una nueva rivalidad para la temporada final.

Las grandes diferencias entre el libro y la temporada 3

Una primera modificación importante viene de temporadas anteriores, pero alcanza aquí consecuencias mucho mayores: Nettles continúa ausente. En Fuego y Sangre, ella es la jinete de Robaovejas y desarrolla una relación cercana con Daemon; HBO entregó buena parte de ese arco a Rhaena Targaryen, interpretada por Phoebe Campbell. Eso trae cambios a la Batalla del Gaznate debido a que el pobre Robaovejas no guarda relación alguna con la muerte de Jacaerys en la obra de Martin, y tampoco existe esa intención de Rhaena sobre demostrar que merece ser jinete. Condal optó por expandir a un personaje ya presente en lugar de introducir a Nettles.

La segunda gran diferencia es la vida de Aegon II Targaryen, puesto que Fuego y Sangre mantiene en secreto buena parte de aquello que le sucede después de abandonar Desembarco del Rey. La serie llena ese vacío y lo acompaña en una carismática aventura propia, hasta mostrar su reunión con Sunfyre y posterior regreso a Harrenhal.

En el libro, Aemond Targaryen y Sir Criston Cole discuten sobre la estrategia para recuperar la capital, y Champiñón, uno de los cronistas de la Danza de Dragones, incluso propone que Alys Rivers pudo alimentar la rivalidad entre ambos. HBO los mantiene separados durante buena parte de la temporada y elimina aquel enfrentamiento.

Más cambios en La Casa del Dragón

La muerte de la dulce Helaena Targaryen constituye una alteración mucho más profunda y sorprendente. En Fuego y Sangre ocurre bastante después, cuando ya ha sufrido otra tragedia relacionada con su hijo Maelor; la serie prefirió eliminar al niño de esta etapa del relato y adelantó el suicidio de Helaena hasta el cierre de la tercera temporada. Martin ya había criticado la ausencia de Maelor tras la segunda temporada, precisamente porque consideraba que cambiar ese elemento provocaría consecuencias posteriores.

Matt Smith como Daemon Targaryen (Foto: HBO)

Martin escribe que Rhaenyra termina arrestando a Corlys Velaryon después de que él intervenga en favor de Addam y Alyn, pero la tercera temporada se inventa su secuestro a manos del bando Hightower, su regreso como rehén y su escape alrededor de los acontecimientos de lo que pasó en Tumbleton.

Respecto a la polémica consejera de rumores, Fuego y Sangre mantiene a Mysaria relacionada con el gobierno de Rhaenyra durante este periodo y su destino posterior depende del colapso político de la reina. HBO la despide antes y parece prepararla como una posible fuerza contra quien hasta hace poco era su aliada.

Daemon tampoco debería estar en aquella batalla, pues en el texto Tumbleton enfrenta principalmente al ejército Hightower con las fuerzas de los señores ribereños y los Lobos del Invierno. Condal prefirió colocar al personaje de Matt Smith en el centro porque consideraba necesario cerrar allí su arco de la temporada.

No tan lejos de ahí, Fuego y Sangre recuerda a Ulf y Hugh Martillo como los Dos Traidores, aunque los cronistas nunca consiguen establecer con certeza qué los llevó a cambiar de lealtad. HBO ofrece motivos concretos a Ulf mediante el desprecio que recibe y aplaza la posible traición de Hugh, cuya esposa Kat muere en Tumbleton.

Otros cambios notables, y hasta escandalosos es que Gwayne Hightower ya debería estar muerto a estas alturas, o que Rhaenyra haya ejecutado al Alto Septón y de paso se haya proclamado el príncipe que fue prometido; con seguridad sus súbditos no entendieron a lo que se refería.

La cuarta temporada de La Casa del Dragón será oficialmente la última y HBO planea estrenarla en 2028.

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