‘La Casa del Dragón’: La promesa de Ryan Condal sobre la temporada 4 de la serie

Ayer por la noche fuimos testigos del final de temporada de La Casa del Dragón y dejó a Westeros bastante más roto de como lo encontró. La guerra civil Targaryen atravesó batallas decisivas y traiciones que alteraron el equilibrio de ambos bandos protagónicos, pero Ryan Condal ya mira hacia el cierre de la historia. La temporada 4 será la última y tendrá que resolver todas las cuentas pendientes de una familia que no duda ni un momento en exterminarse a sí misma.

La promesa de Ryan Condal

Condal lleva meses preparando el tramo final e insiste en que la tercera temporada fue diseñada para colocar piezas cuyo verdadero efecto aparecerá más adelante, en los capítulos últimos. La serie terminará después de cuatro entregas, por lo que ya no habrá otra temporada disponible para aplazar las grandes consecuencias de la Danza de los Dragones. “La temporada 4 va a ser todavía más grande”, prometió el showrunner después del final para Enterteintment Weekly. También comentó que habrá “nuevos personajes, nuevos dragones y nuevas locaciones”, los cuales permitirán entregar una conclusión digna para la precuela de Game of Thrones.

La cuarta temporada llegará en algún momento de 2028, pero todavía no existe un día de estreno confirmado. Condal ya trabaja en el cierre y la producción podría comenzar su siguiente etapa de filmación durante 2027.

Matt Smith como Daemon Targaryen en La Casa del Dragón (Foto: IMDb)

El final dejó varios conflictos políticos sin resolver, como el hecho de que Aegon II reapareció junto con Sunfyre, Aemond continúa libre, Daeron entró plenamente en la guerra y Rhaenyra posee el Trono de Hierro, aunque su gobierno se está quedando sin aliados confiables. Condal sabe que terminar una adaptación tan discutida tendrá un escrutinio enorme.

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Spoilers a continuación.

El destino de Rhaenyra en La Casa del Dragón

Emma D’Arcy había definido el recorrido de Rhaenyra esta temporada como un avance hacia la tiranía y el final hace que esa transformación deje de ser una posibilidad distante. La reina ya rechaza instituciones que antes necesitaba para legitimar su gobierno y comienza a entender el poder como algo que puede imponer mediante fuego y sangre.

Una de las escenas más importantes ocurre cuando el Alto Septón vuelve a negarse a ungirla porque Aegon sigue vivo. Rhaenyra responde ordenando a Alyn de Hull que lo mate y después se presenta ante el pueblo reafirmando su autoridad; Condal habló de ese momento como “un cambio sísmico” en la relación entre Rhaenyra y sus súbditos. Hasta entonces, el personaje había oscilado entre la prudencia política heredada de Viserys y la visión mucho más brutal de Daemon; al conocer el regreso de Aegon y Sunfyre, termina inclinándose hacia la segunda. “Se entrega completamente a Daemon al final”, explicó Condal.

El problema es que llega a ese punto cada vez más sola, pues alejó a Corlys al negarse a legitimar a sus hijos, deterioró sus relaciones con Baela y Rhaena, expulsó a Mysaria y perdió a Ulf, quien termina traicionándola en Tumbleton después de sentirse despreciado por la corte. La pérdida de Helaena es la cereza en ese pastel de matanza por poder. En la misma entrevista, D’Arcy se refirió al personaje como “el corazón moral de la serie”, alguien cercano al poder que consiguió permanecer sin corromperse; su final rompe cualquier posibilidad de reconciliación entre Rhaenyra y Alicent: “Helaena condena a Rhaenyra a estar sola en su búsqueda del poder”, explicó D’Arcy.

Final explicado de la temporada 3 de La Casa del Dragón y todos los personajes que murieron

El episodio final, The Treasons of Tumbleton, convierte la ciudad en el punto donde todos los planes comienzan a fallar. Daemon dirige a sus fuerzas contra el ejército de Ormund Hightower, pero Ulf el Blanco cambia de bando en plena batalla y Silverwing transforma el enfrentamiento en una masacre. Ormund Hightower muere en el combate, al igual que Roderick Dustin, Roddy el Arruinado. Kat, esposa de Hugh Hammer, también pierde la vida entre la destrucción de Tumbleton. El destino de Daeron queda abierto, pues Gwayne lo busca después de la batalla y Tessarion logra abandonar el lugar.

En Desembarco del Rey, el Alto Septón es ejecutado por Alyn bajo las órdenes de Rhaenyra y poco después ocurre la muerte más dolorosa del episodio: Helaena, embarazada y consumida por el encierro, salta por una ventana de la Fortaleza Roja y cae sobre las púas situadas debajo. Deja además el tapiz profético que llevaba confeccionando a lo largo de la temporada. Rhaenyra observa aquel documento, capaz de contener advertencias sobre el porvenir.

Otras muertes

La lista de pérdidas importantes de la tercera temporada había comenzado mucho antes, cuando Jacaerys Velaryon murió en el estreno durante la Batalla del Gaznate. Otto Hightower, tras ser encontrado prisionero debajo de la Fortaleza Roja, fue llevado ante Rhaenyra y ejecutado por ella, cerrando la historia del antiguo Mano del Rey que había participado en la coronación de Aegon II y en el nacimiento político del conflicto.

Ser Criston Cole murió en el sexto episodio durante la emboscada conocida como el Baile del Carnicero, cuando Alysanne Blackwood lo atravesó con tres flechas antes de que pudiera tener el duelo glorioso que buscaba, una muerte seca que hasta Fabien Frankel consideró adecuada para el personaje.

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