‘Mad King Aerys II Targaryen’: De qué trata la nueva precuela de ‘Game of Thrones’ que tiene la aprobación de George R.R. Martin

Westeros encontró un escenario nuevo fuera de HBO gracias a Game of Thrones: The Mad King, que lleva a la Royal Shakespeare Company de Londres uno de los periodos más famosos de la mitología creada por George R.R. Martin. Aborda personajes que los espectadores conocen por relatos y recuerdos de la serie, pero cuyas relaciones nunca habían sido representadas de esta manera. El propio escritor acompañó el proyecto y acudió a su estreno oficial en Inglaterra.

¿De qué trata Mad King Aerys II Targaryen, la precuela de Game of Thrones?

The Mad King llevaba cerca de una década desarrollándose antes de llegar al Royal Shakespeare Theatre de Stratford-upon-Avon. Duncan Macmillan adaptó el material de Martin y Dominic Cooke asumió la dirección de la producción, destinada para conocedores de Canción de hielo y fuego y espectadores que apenas se acercan a Westeros. La historia se ubica en los últimos años anteriores a los acontecimientos de las novelas y nos lleva hasta el célebre Torneo de Harrenhal.

Mad King Aerys II Targaryen

La aparente celebración ocurre bajo el reinado cada vez más violento de Aerys II, padre de Daenerys, con intrigas dentro de su círculo, profecías antiguas, disputas por la sucesión y otros eventos que comienzan a cruzarse cuando Westeros se aproxima a la guerra que finalmente derribará a la dinastía Targaryen. Michael Shaeffer interpreta al rey Aerys II Targaryen; Noah Ritter es el príncipe Rhaegar y Harmony Rose-Bremner interpreta a Lyanna Stark, dos personajes fundamentales alrededor del misterio histórico de Harrenhal.

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El reparto recupera asimismo versiones jóvenes de personajes familiares, con Michael Abubakar como Eddard Stark, Maxim Ays como Jaime Lannister y Daisy Franks como Cersei Lannister; Callum Woodhouse toma el papel de Robert Baratheon, acompañado por Marcello Walton como Tywin Lannister y Hugh O’Donnell como Varys.

El estreno ocurrió ayer, 8 de agosto, y la temporada se extenderá hasta el 5 de septiembre. La versión actualmente presentada dura tres horas con 40 minutos.

George R.R. Martin asistió al estreno

Martin figura como creador y productor ejecutivo de Game of Thrones: The Mad King, además de haber respaldado el trabajo de Macmillan, Cooke y los intérpretes responsables de convertir a sus personajes en figuras teatrales. Cuando la RSC anunció al elenco, el escritor celebró sus elecciones. “Amo a este elenco: aportan todas las fortalezas, defectos y complejidades de estos personajes que impulsan este importante capítulo de la historia de Westeros. Tienen fuego dentro, y estoy ansioso por ver cómo llevan ese fuego al escenario”, declaró.

El escritor acudió personalmente a la premiere mundial de ayer 8 de agosto en Stratford-upon-Avon, y las fotografías tomadas lo muestran junto con Cooke y los codirectores artísticos de la RSC, Tamara Harvey y Daniel Evans, en una de sus pocas apariciones públicas recientes. La visita alegró a los fans, acontecida pocos días después de que Martin publicara un texto personal sobre un año complicado y una revelación sobre su padecimiento de depresión.

Mad King Aerys II Targaryen

The Mad King es la primera producción teatral nacida del canon de Martin, después de novelas y varias exitosas series de HBO.

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Los otros proyectos planeados para el mundo de Westeros

La tercera temporada de La Casa del Dragón concluye hoy 9 de agosto con su octavo episodio, y HBO ya confirmó que habrá una cuarta temporada que terminará la adaptación televisiva de la Danza de los Dragones. Ryan Condal ya trabaja esa temporada final, misma que llegaría hasta 2028, aunque HBO todavía deberá comunicar el calendario definitivo de producción y estreno.

La segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos se encuentra en producción y adaptará The Sworn Sword, la segunda novela corta dedicada a Ser Duncan el Alto y Egg. Su creador, Ira Parker, explicó en julio que el rodaje sufrió retrasos debido a condiciones climáticas particularmente difíciles en España.

El proyecto más grande puede terminar llegando al cine, pues Warner Bros. desarrolla una película centrada en la Conquista de Aegon, situada alrededor de 300 años antes de Game of Thrones. Beau Willimon, guionista de Andor y creador de House of Cards, trabaja en el libreto; narrará la historia de Aegon Targaryen cuando, acompañado por sus hermanas y sus dragones, emprende la campaña que termina uniendo seis de los Siete Reinos.

Con información de The Guardian.