Star Wars: Ewan McGregor insiste en volver como Obi-Wan Kenobi y asegura que todavía hay historias por contar

El actor señaló especialmente el encuentro final con Qui-Gon Jinn como un posible punto de partida para nuevas historias

Ewan McGregor no parece dispuesto a despedirse de Obi-Wan Kenobi. Cuatro años después del estreno de la serie dedicada al legendario Jedi, el actor volvió a expresar su interés en retomar al personaje y confirmó que Hayden Christensen también estaría dispuesto a regresar como Anakin Skywalker o Darth Vader. Sin embargo, por ahora no existe ningún avance oficial por parte de Disney para desarrollar una segunda temporada de ‘Obi-Wan Kenobi’, una producción que originalmente fue presentada como miniserie.

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¿Qué dijo Ewan McGregor sobre una segunda temporada de ‘Obi-Wan Kenobi’?

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, McGregor fue cuestionado sobre la posibilidad de continuar la historia y dejó claro que su interés permanece intacto.

“Vamos, Disney. Vamos. No creo que estemos más cerca de eso, no. No tengo constancia de ningún avance en esa dirección, pero me gusta pensar que podría haberlo…”

Ewan McGregor en un póster de ‘Obi-Wan Kenobi’ (imagen: IMDb)

“Terminamos esta serie conmigo alejándome junto a Liam Neeson sobre mi camello, que en realidad es un Eopie. Y entre ese momento y cuando llega Alec Guinness, digo yo que tiene que haber todavía bastantes historias por contar”.

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El comentario confirma que, pese a los deseos del actor, actualmente no tiene conocimiento de que Lucasfilm o Disney estén preparando nuevos episodios. McGregor también señaló que Christensen comparte su interés en regresar, lo que abriría nuevamente la posibilidad de explorar la complicada relación entre Obi-Wan y su antiguo aprendiz durante los años previos a ‘A New Hope’.

Desde su estreno, la serie quedó en una situación particular dentro de las producciones televisivas de ‘Star Wars’. A diferencia de ‘Andor’, cuya historia fue planeada para concluir después de dos temporadas, ‘Obi-Wan Kenobi’ fue concebida como una miniserie, aunque las declaraciones de McGregor han mantenido abierta la posibilidad de una continuación.

El encuentro con Qui-Gon podría abrir nuevas historias

McGregor también hizo referencia al final de la serie, cuando Obi-Wan finalmente consigue ver a Qui-Gon Jinn como fantasma de la Fuerza. Liam Neeson retomó entonces al maestro Jedi que había interpretado originalmente en ‘La Amenaza Fantasma’.

La aparición dejaba abierta la posibilidad de que Qui-Gon continuara guiando a Obi-Wan durante su exilio en Tatooine. Dentro de la cronología de la franquicia todavía existe un periodo considerable entre ese momento y los acontecimientos de ‘A New Hope’, cuando Alec Guinness presentó por primera vez al personaje en 1977.

Ese espacio permitiría explorar el aprendizaje de Obi-Wan durante sus últimos años antes de conocer a Luke Skywalker, además de mostrar cómo llegó a dominar habilidades relacionadas con la Fuerza que posteriormente serían fundamentales para su historia.

Disney todavía no ha dado luz verde al regreso de Obi-Wan

A pesar del entusiasmo de McGregor y Christensen, Disney no ha anunciado una segunda temporada de ‘Obi-Wan Kenobi’ ni existen señales oficiales de que el proyecto haya entrado en desarrollo.

Hayden Christensen como Anakin en ‘La Venganza de los Sith’ (imagen: IMDb)

Actualmente, Lucasfilm mantiene otros proyectos de ‘Star Wars’ en diferentes etapas, entre ellos nuevas producciones cinematográficas y la segunda temporada de ‘Ahsoka’. En ese panorama, un regreso de Obi-Wan dependería de que el estudio decida recuperar una historia que inicialmente había sido diseñada para funcionar de manera independiente.

Por ahora, McGregor continúa defendiendo que todavía existe material suficiente para seguir explorando al personaje. Su propuesta se concentra precisamente en esos años que permanecen prácticamente sin desarrollar entre su encuentro con Qui-Gon y la llegada del Obi-Wan interpretado por Alec Guinness.

Con información de IGN.

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