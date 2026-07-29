‘Star Wars’ reúne por primera vez a Rey y Anakin Skywalker en una nueva historia de la franquicia

La escena comienza en Tython, el planeta sensible a la Fuerza donde Grogu se comunicó con Luke Skywalker

La franquicia de ‘Star Wars’ continúa ampliando su historia fuera del cine y la televisión con Star Wars: Legacy, una nueva novela escrita por Madeleine Roux que presenta un encuentro inédito entre dos de las figuras más importantes de la saga. La historia se desarrolla entre los acontecimientos de ‘The Last Jedi’ y ‘The Rise of Skywalker’ y sigue a Rey y Leia durante una misión para reparar el sable de luz de los Skywalker. Sin embargo, el viaje adquiere una dimensión mucho más personal cuando Rey conoce y conversa por primera vez con Anakin Skywalker.

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¿Cómo ocurre el primer encuentro entre Rey y Anakin Skywalker?

La escena comienza en Tython, el planeta sensible a la Fuerza donde Grogu se comunicó con Luke Skywalker durante la segunda temporada de ‘The Mandalorian’. Frustrada por no poder reparar el sable, Rey se aleja de Leia y se interna en las colinas nevadas, donde termina arrojando al suelo el cristal kyber fragmentado.

Rey en ‘The Rise of Skywalker’ (imagen: Disney)

Mientras se encuentra desorientada por el frío, una figura misteriosa aparece ante ella. Roux describe el momento de la siguiente manera: “Había algo familiar en aquel hombre, como si hubiera estado antes en su presencia. No era alguien con quien simplemente se hubiera cruzado entre una multitud, no exactamente”.

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Rey observa que el desconocido lleva vestimentas parecidas a las de Luke, aunque en tonalidades más cálidas de marrón y beige. Su apariencia y la cicatriz que atraviesa su ceja derecha comienzan a ofrecer pistas sobre su identidad. “Aunque era joven y atractivo, le pareció alguien sin edad”, señala la novela. “Una cicatriz atravesaba su ceja derecha”.

El hombre comenta que Rey tiene “un brazo fuerte” por la distancia a la que consiguió lanzar el cristal. Aunque no revela inmediatamente su nombre, la joven utiliza la Fuerza para conectarse con él y contempla imágenes de su infancia, la muerte de su madre, su relación con Padmé y los acontecimientos que provocaron su caída.

Anakin reconoce el vínculo de Rey con su antiguo sable

Tras observar esos recuerdos, Rey comprende que está frente a Anakin Skywalker. “Tu sable de luz”, le dice. “Ese es el que yo llevo”. Anakin responde de manera directa: “Llevabas”.

Cuando Rey lamenta haber arrojado el cristal, Anakin cuestiona las razones detrás de su decisión. “Si no lo quieres, hiciste lo correcto. Pero si renunciaste a él pensando que la vida sería más fácil sin él…”.

El antiguo Jedi también le informa que alguien está buscándola. Rey supone correctamente que se refiere a Leia, a quien Anakin describe como “una mujer valiente y audaz, igual que tú”. La conversación establece así un vínculo indirecto entre Anakin y su hija, aunque Leia no se encuentra presente durante la aparición.

Hayden Christensen como Anakin en ‘La Venganza de los Sith’ (imagen: IMDb)

¿Qué consejo le da Anakin a Rey?

Anakin encuentra similitudes entre su propia historia y la de Rey, especialmente por la soledad que ambos experimentaron y por haber crecido en mundos desérticos. “Sé lo que es estar solo”, explica. “Somos personas duras, Rey, criadas por el desierto. Hubo personas que intentaron ayudarme, pero yo no se los permití. Quería hacerlo todo por mi cuenta… Esa era una debilidad, Rey. El mal busca a los débiles”.

También reflexiona sobre su complicada relación con la Fuerza: “La Fuerza se mueve de manera diferente a través de cada uno de nosotros. Luché por dominarla durante toda mi vida, y en la muerte encontré la serenidad que no pude alcanzar en vida”.

Después de ofrecerle el impulso necesario para continuar con la reparación del sable, Anakin desaparece. Su intervención cumple una función semejante a la aparición de Luke en ‘The Rise of Skywalker’, cuando su fantasma de la Fuerza evita que Rey abandone su misión. El encuentro conecta directamente a la protagonista de la trilogía de secuelas con Anakin y muestra que el legado de los Skywalker sigue acompañándola.

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