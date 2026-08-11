‘Los Expedientes Secretos X’: Por qué todo el mundo habla 18 años después de la película que Hollywood no quiso estrenar

Es inevitable fangirlear/fanboyear cuando se trata de Dana Scully y Fox Mulder, pero es verdad, Los Expedientes Secretos X volverá con una película que parecía haber quedado atrapada hace casi 20 años. Chris Carter recuperó la versión que originalmente quería presentar de The X-Files: I Want to Believe, mucho más cercana al terror que el montaje estrenado en cines.

La versión de The X-Files: I Want to Believe que Hollywood no quiso estrenar

The X-Files: I Want to Believe llegó a salas el 25 de julio de 2008 como la segunda película protagonizada por los agentes Mulder y Scully. Chris Carter la dirigió y escribió junto con Frank Spotnitz, seis años después del final de la primera etapa televisiva de la serie. Aquella producción, sin embargo, no era la obra que Carter había imaginado. Su propuesta tenía elementos de horror mucho más fuertes, pero parte de ese material fue retirado para conseguir una clasificación PG-13 que facilitara su explotación comercial en salas estadounidenses.

Dieciocho años después aparecerá aquella versión con el título The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn, se estrenará el 14 de agosto en Disney+ y nosotros estamos listos para quedar encantados una vez más. Este montaje abraza el tono de terror que Carter había buscado y que recibió clasificación R, pues la historia fue concebida como una variación contemporánea de Frankenstein.

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La trama comienza con varias mujeres desaparecidas y termina obligando al FBI a buscar nuevamente a Fox y Dana, nuestros favoritos. La única pista procede de un sacerdote expulsado de la Iglesia que asegura recibir visiones psíquicas relacionadas con los crímenes, personaje interpretado por Billy Connolly. Para este punto, Mulder ya vive apartado del FBI y Scully trabaja como médica cuando ambos son llevados otra vez hacia una investigación que parece imposible de explicar. David Duchovny y Gillian Anderson regresaron a sus papeles, acompañados por Mitch Pileggi como Walter Skinner.

I Want to Believe tuvo además una recepción económica bastante menor que su antecesora, ya que recaudó alrededor de 69.3 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto aproximado de 30 millones; la película de 1998 había alcanzado 189.1 millones globales.

El legado de Fox Mulder y Dana Scully

Mulder y Scully pasaron a ser una de las parejas profesionales más queridas de la televisión mundial gracias a sus estilos opuestos para observar hechos inexplicables. Los Expedientes Secretos X comenzó en 1993 y su primera etapa terminó en 2002. Después regresó para dos temporadas adicionales entre 2016 y 2018, llevando nuevamente a Duchovny y Anderson al departamento que investiga fenómenos fuera de las explicaciones convencionales.

En 2008 apareció I Want to Believe, deliberadamente alejada de la mitología extraterrestre de la franquicia, con un resultado que dividió al público y quedó muy lejos de la primera cinta. Pese al fracaso comercial, Los Expedientes Secretos X se mantiene como una de las marcas más aclamadas del entretenimiento audiovisual, todo gracias a dos grandes personajes cuyos casos jamás fueron más interesentas que ellos mismos.

La nueva versión de Los Expedientes Secretos X con Ryan Coogler

Hulu ya ordenó el piloto de una nueva versión desarrollada por Ryan Coogler, director de Pecadores y Pantera Negra, quien escribirá y dirigirá el episodio encargado de decidir el futuro televisivo del proyecto. Danielle Deadwyler y Himesh Patel encarnarán a dos agentes nuevos del FBI, ambos condecorados pero muy diferentes entre sí, que reciben la tarea de trabajar en una división clausurada dedicada a fenómenos inexplicables.

Jennifer Yale será la showrunner y Carter permanece involucrado como productor ejecutivo, aunque sin funciones de guionista; Coogler produce mediante Proximity Media junto con Sev Ohanian y Zinzi Coogler. Amy Madigan y Steve Buscemi fueron contratados para papeles invitados, junto con Ben Foster, Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal y Joel D. Montgrand. Hulu todavía no ha encargado una temporada completa ni anunciado fecha de estreno, se trata de un piloto que debe superar la prueba.

Con información de Deadline.

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