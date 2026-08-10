‘Harry Potter’: Estrella de la nueva serie dice estar en ‘total desacuerdo con J.K. Rowling’ respecto a sus opiniones sobre la comunidad trans

La nueva adaptación de Harry Potter todavía no llega a HBO y ahora mismo enfrenta una discusión que acompaña a la franquicia desde hace varios años. Bel Powley, elegida para interpretar a Petunia Dursley, tía del mago protagonista, decidió fijar su posición frente a J.K. Rowling, autora y productora ejecutiva de la serie, dejando claro que participar en el proyecto no significa compartir las ideas personales de su creadora.

¿Cuáles son las opiniones de J.K. Rowling?

Rowling lleva años defendiendo que el sexo biológico debe conservar relevancia jurídica en determinados ámbitos, sobre todo en aquellos relacionados con espacios exclusivos para mujeres y políticas públicas. Sus posturas recibieron fuertes críticas de organizaciones y figuras públicas que consideran que algunas de ellas perjudican a las personas trans.

En un extenso ensayo publicado en 2020 señaló que las personas trans merecen protección y expresó solidaridad con quienes han sufrido abuso, pero argumentó que algunas reformas legales relacionadas con la identidad de género pueden entrar en conflicto con derechos basados en el sexo. El tema resurgió en 2025, cuando la Corte Suprema del Reino Unido resolvió que los términos mujer y sexo dentro de la Equality Act de 2010 se refieren al sexo biológico. Rowling celebró aquella decisión y previamente había aportado dinero a For Women Scotland, organización involucrada en el litigio.

Bel Powley como Petunia Dursley (Foto: HBO)

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Los críticos de J.K. Rowling

La postura de Rowling dio paso a nuevas críticas de artistas relacionados con Harry Potter y de otras figuras de Hollywood, por ejemplo, Pedro Pascal, quien cuestionó duramente a la escritora; o Paapa Essiedu, elegido como Severus Snape en la nueva serie, quien firmó una carta que advertía sobre las consecuencias que el fallo podía tener para personas trans, no binarias e intersexuales.

Rowling respondió entonces que no tenía intención de pedir la salida de Essiedu y que tampoco tendría autoridad para despedirlo por sostener creencias diferentes, de hecho defendió su derecho a expresarlas. Por otro lado, John Lithgow, quien interpreta a Albus Dumbledore, también se ha distanciado de algunas posiciones de Rowling y reconoció que llegó a considerar abandonar la serie después de recibir críticas por aceptar el personaje.

Bel Powley en contra de J.K. Rowling

Powley habló con The Telegraph a propósito de su carrera y de su participación en Harry Potter, donde interpretará a Petunia, la hermana de Lily Potter y tía de Harry. “Estoy totalmente en desacuerdo con las opiniones de J.K. Rowling sobre género”, dijo Powley. “Creo que la comunidad trans merece seguridad, dignidad, respeto y aceptación total”.

La actriz de 34 años, sin embargo, tampoco quiere que esa diferencia borre su relación emocional con la marca, que lleva varias décadas como una de las más exitosas del mundo: “Amo Harry Potter. Crecí con los libros. Soy parte de aquella primera generación de lectores y, nuevamente, amo la magia y lo inquietante”, añadió.

Foto: HBO

Nick Frost, encargado de interpretar a Hagrid, también había expresado una posición diferente a la de Rowling para The Observer: “Ella tiene derecho a su opinión y yo a la mía. Simplemente no coinciden de ninguna manera”, declaró el actor al hablar del asunto.

Todo sobre la nueva serie de Harry Potter

HBO prepara la producción como una nueva adaptación de las siete novelas, independiente de las ocho películas encabezadas por Daniel Radcliffe y compañía. Francesca Gardiner, conocida por Succession y Killing Eve, es la showrunner; Mark Mylod dirige varios episodios y participa como productor ejecutivo. Dominic McLaughlin será Harry Potter, acompañado por Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

Esta producción comenzó a filmarse en Warner Bros. Studios Leavesden, el complejo británico estrechamente relacionado con las películas originales. La primera temporada, compuesta por 8 capítulos, llegará a HBO el próximo 25 de diciembre.

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