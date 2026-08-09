Bella Ramsey prefiere no hablar de su amistad con Pedro Pascal y explica por qué

Bella Ramsey y Pedro Pascal construyeron dentro y fuera de The Last of Us una relación que provocó un entusiasmo casi tan grande como el generado por Joel y Ellie en los videojuegos homónimos. Más de tres años después del estreno de la serie en HBO, Ramsey admite que ambos siguen teniendo contacto, aunque ahora prefiere mantener esa parte de su vida lejos del escrutinio público.

¿Cómo nació la amistad entre Bella Ramsey y Pedro Pascal?

Ramsey tenía solo 17 años cuando comenzó la producción de la primera temporada de The Last of Us y cumplió 18 durante aquel periodo. Pascal, que interpretaba a Joel, debía construir junto a Ellie una relación entre dos desconocidos obligados a viajar juntos hasta terminar encontrando una forma de familia en medio del apocalipsis.

La química funcionó también fuera de cámara, pues durante la campaña promocional de 2023 ambos aparecieron cómodos juntos, intercambiando bromas y apodos. Ramsey llamaba Pedge a Pascal y él respondía con Bellie, pequeños gestos que pronto se hicieron virales en TikTok y compilaciones o edits realizados por los seguidores. Pascal incluso llegó a describir a Ramsey como una bendición dentro de su vida, y Ramsey habló de una conexión profunda nacida al compartir durante meses una producción tan exigente.

No te pierdas: ‘Mad King Aerys II Targaryen’: De qué trata la nueva precuela de ‘Game of Thrones’ que tiene la aprobación de George R.R. Martin

Esa relación terminó mezclándose con Joel y Ellie, y para millones de fans, verlos juntos fuera de la serie prolongaba esa relación afectiva que había sido el corazón de la primera temporada. Con esa base, The Last of Us se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de HBO y el final de su primera temporada reunió a 8.2 millones de espectadores en Estados Unidos durante su primera noche.

La segunda temporada alteró aquella dinámica por razones de guion, pues Joel tuvo una presencia mucho menor después de que Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, lo asesinara en el segundo episodio, siguiendo uno de los acontecimientos fundamentales de The Last of Us Part II, videojuego que dividió a la comunidad gamer tras su lanzamiento en 2020.

Bella Ramsey prefiere no hablar sobre su amistad con Pedro Pascal

Ramsey abordó el asunto en una nueva entrevista publicada por The Guardian. Cuando el medio le preguntó si continúa en contacto con Pascal, respondió afirmativamente, aunque rápido estableció cierta distancia frente a la curiosidad que rodea a ambos. “Sí. Pero, algo así, seguimos en contacto de manera ocasional, pero se siente ahora como una cosa completamente separada”.

The Guardian señala que, cuando apareció la pregunta, Ramsey dio la impresión de haber respondido algo parecido demasiadas veces después de años viendo su amistad recortada y convertida en memes. La propia insistencia alrededor del tema parece ser aquello que le resulta incómodo: “Es un poco raro hablar de eso”, reconoció antes de pedir cambiar de tema.

A sus 22 años, Ramsey lleva aproximadamente una década trabajando como intérprete profesional en los mejores estudios de Hollywood y reconoce haber aprendido que los periodos de atención pública pueden aparecer con enorme fuerza y desaparecer pocas semanas después. Su experiencia comenzó cuando consiguió el papel de Lyanna Mormont en Game of Thrones siendo todavía menor de edad. Después protagonizó The Worst Witch y apareció en Catherine Called Birdy, antes de que Ellie llegara a su vida.

¿De qué tratará la temporada 3 de The Last of Us?

La temporada 3 ya comenzó su producción y cambiará mucho la perspectiva narrativa con Kaitlyn Dever (Abby) como protagonista; los nuevos episodios reconstruirán parte de los acontecimientos de Seattle desde su punto de vista, tal como hace el videojuego de Naughty Dog.

Entre los nuevos integrantes aparecen Patrick Wilson como Jerry, padre de Abby, además de Michelle Mao como Yara y Kyriana Kratter como Lev. Jorge Lendeborg Jr. asumió el papel de Manny, anteriormente interpretado por Danny Ramirez, y Clea DuVall se incorporó como integrante de los Serafitas. También regresarán Isabela Merced como Dina, Gabriel Luna como Tommy y Jeffrey Wright retomará a Isaac.

Craig Mazin queda al frente creativo de esta etapa debido a que Neil Druckmann decidió no escribir ni dirigir episodios de la tercera temporada para concentrarse en Naughty Dog, aunque permanece acreditado como cocreador y productor ejecutivo de la adaptación. HBO tiene previsto estrenar la tercera temporada en 2027.

Entérate: Caso Paramount-Warner: David Ellison promete firmar contratos por 30 películas al año con las cadenas de cine que acepten la fusión