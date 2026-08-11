Brad Pitt revela que tuvo pensamientos suicidas durante una dolorosa crisis familiar

El actor y productor Brad Pitt reconoció durante una nueva entrevista que atravesó una crisis familiar en la que llegó a comprender por primera vez por qué una persona puede pensar en el suicidio. Aclaró que en realidad nunca tuvo intención de llevar esa idea a la práctica y que logró superar aquel estado emocional.

Brad Pitt tuvo pensamientos suicidas

Pitt abordó el tema durante un encuentro con Esquire, al hablar sobre pérdida y duelo, dificultades que puede aparecer cuando una persona atraviesa circunstancias que siente imposibles de resolver. El actor se describió, en general, como alguien muy optimista: “Nunca fui suicida de ninguna manera. Simplemente no estaba en mi naturaleza”, explicó, antes de precisar que hubo “un pequeño periodo” en el que esa certeza cambió y el dolor llegó a parecerle insoportable.

“Simplemente no veía una salida. El dolor era tan opresivo”, dijo, para después aclarar que no pensaba actuar sobre esas ideas, pero que aquella experiencia le permitió comprender el suicidio como una búsqueda desesperada por poner fin al sufrimiento. “Pensé: ‘Ahora lo entiendo’. Entiendo el suicidio en el sentido de que se trata de alivio. Es buscar alivio del dolor”, declaró y tampoco quiso identificar qué episodio concreto había originado esa crisis en su vida; solo lo señaló como “asunto familiar”.

Brad Pitt en F1: La Película (Foto: IMDb)

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La vida personal de Brad Pitt

La parte conocida de su historia familiar tiene uno de sus capítulos centrales en Angelina Jolie, cuando comenzaron una relación después de trabajar juntos en Sr. y Sra. Smith, estrenada en 2005, y se casaron en Francia en agosto de 2014 después de una década como pareja. Jolie solicitó el divorcio en 2016, después de un incidente ocurrido en un vuelo privado procedente de Europa. La actriz acusó a Pitt en documentos judiciales de haber ejercido violencia física y verbal contra ella y algunos de sus hijos durante aquel viaje.

El FBI y servicios de protección infantil investigaron lo sucedido, pero las autoridades federales decidieron no presentar cargos. Una investigación de servicios infantiles terminó sin una determinación de abuso; Pitt reconoció después que atravesaba problemas con el alcohol en aquella época.

La pareja comparte seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne, todos mayores de edad. Aunque un juez los declaró legalmente solteros en 2019, la separación de bienes entre Angelina y Brad, y otros asuntos familiares, prolongaron el proceso durante años; el acuerdo definitivo de divorcio fue aprobado en diciembre de 2024.

Las diferencias entre ambos todavía no terminaron, pues sigue en pie el litigio relacionado con Château Miraval, la propiedad y negocio vinícola francés que compartían. Pitt cuestiona la venta que Jolie hizo de su participación en 2021; los abogados de ella acusaron al actor de ejercer una conducta controladora mediante el proceso judicial.

Por otro lado, la relación de Pitt con algunos de sus hijos también ha llamado la atención debido a que Shiloh consiguió, en agosto de 2024, cambiar su apellido de Jolie-Pitt a Jolie. Maddox y Zahara iniciaron procedimientos similares en 2026, y Vivienne presentó una petición para eliminar Pitt de su apellido en julio de este año.

Las aventuras de Cliff Booth, lo nuevo de Brad

En el terreno profesional, Pitt regresará este año con The Adventures of Cliff Booth, película que nos traerá de vuelta al doble de riesgo que interpretó en Había un vez en… Hollywood y por el que consiguió el Oscar como actor de reparto en 2020. Esta vez Quentin Tarantino escribió el guion, pero David Fincher ocupa la dirección. “Quentin me dio su bendición”, recordó Pitt en la misma entrevista con Esquire; después entregó el guion a Fincher durante un vuelo y recibió la respuesta antes de aterrizar: “Lo voy a hacer”.

La historia ocurre en 1977 y continúa la vida de Cliff varios años después de los acontecimientos de la película de 2019, cuando se enfrentó al clan Manson y sobrevivió junto con su amigo y empleador, Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio. Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II y Scott Caan acompañan a Pitt en el reparto; también aparecen Carla Gugino y Peter Weller.

Se estrena el 25 de septiembre.

Con información de Associated Press y People.

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