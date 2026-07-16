Christopher Nolan no quiere que Quentin Tarantino se retire después de su décima película: ‘Espero que no sea fiel a su palabra’

Christopher Nolan habló sobre Quentin Tarantino y de su idea de retirarse de la dirección tras completar una décima película. El cineasta que hizo realidad Kill Bill: La Venganza, Vol. 1, ha defendido esa regla durante años, convencido de que prefiere dejar una filmografía compacta antes que prolongar su obra hasta una etapa que él considere menor.

¿Qué dijo Quentin Tarantino sobre su décima película?

Tarantino ha repetido en varias ocasiones que quiere retirarse como director después de su décima película. Para él, la mencionada Kill Bill cuenta como una sola obra, porque sus dos volúmenes fueron concebidos y filmados como un mismo proyecto, de modo que Había una vez en… Hollywood ocupa el noveno lugar dentro de su conteo personal.

En distintas entrevistas, Tarantino ha dicho que muchos directores terminan con últimas películas débiles y que prefiere cerrar antes de sentir que su obra pierde fuerza. Para el medio Vanity Fair, en 2019, Quentin declaró su convicción de que había entregado mucho al cine y que podía pasar a otras formas de escritura.

Quentin Tarantino en el set de Django: Sin Cadenas (Foto: IMDb)

Tarantino no ha dejado de crear, pero sí ha movido su energía hacia libros, teatro y otros proyectos donde no siempre tendrá el poder de director que por tanto año ha ostentado. Su novela de Había una vez en… Hollywood y su obra de teatro The Popinjay Cavalier, prevista para el West End en 2027, muestran que su retiro del cine no sería lo mismo que un silencio artístico.

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En el Festival de Cine de Sundance 2025, el director dijo que no tenía prisa por filmar su última película y que prefería esperar al menos un año, en parte para que su hijo pudiera guardar recuerdos claros del rodaje. Esa pausa todavía nos hace preguntarnos si habrá décima película y cuándo llegará, o qué forma tendrá.

Christopher Nolan espera que Tarantino no se retire

Nolan habló del plan de Tarantino en una nueva entrevista con The Telegraph: “Creo que es peligroso mirarlo de manera tan específica”, dijo al referirse a la regla de las 10 películas, aunque aclaró que respeta profundamente las razones de su colega. “Quentin tiene sus razones, y las respeto enormemente. Pero espero que no sea fiel a ellas”.

El director de Oppenheimer explicó que él vive cada película como si fuera la última. “Veo cada película que hago como la última que haré, y algún día tendré razón”, afirmó. También dijo que no guarda ideas para después, porque quiere ponerlo todo en el proyecto que tiene enfrente.

The Movie Critic, la película cancelada de Tarantino

Tom Holland y Christopher Nolan en el estreno de La Odisea (Foto: Getty)

Por un momento, The Movie Critic pareció ser la décima y última película de Tarantino. El proyecto tenía planeado narrar una historia ambientada en 1977, centrada en un crítico que escribía para una revista pornográfica y que habría estado inspirado en una experiencia juvenil del propio cineasta, relacionada con material de ese tipo en máquinas expendedoras.

Brad Pitt casi protagonizar el proyecto, lo que alimentó la idea de una despedida grande, con un colaborador estrella de Bastardos sin Gloria y Había una vez… en Hollywood. En abril de 2024 se reveló que Tarantino decidió abandonar The Movie Critic como su última película, tras cambiar de opinión.

Cabe mencionar que Tarantino ya había guardado proyectos y regresado a ellos de otra manera, como ocurrió con Los 8 Más Odiados después de la filtración de su guion. The Movie Critic, por ahora, quedó como una posibilidad fantasma, una película de la que se habló mucho, pero que nunca llegó al set.

La décima película de Quentin Tarantino se mantiene en el aire.

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