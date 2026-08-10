Brad Pitt dice que la IA podría convertirse en una gran herramienta para hacer cine: ‘Será un experimento interesante’

Quien mira la llegada de la inteligencia artificial a Hollywood con menos temor es Brad Pitt, aunque tampoco les concede carta blanca a quienes pretendan sustituir el trabajo humano. El actor cree que determinadas herramientas podrían reducir costos y rescatar películas de presupuesto medio que hoy encuentran enormes dificultades para financiarse dentro del sistema de los grandes estudios.

¿Qué opina Brad Pitt sobre la IA?

Pitt abordó el asunto durante una nueva entrevista con Esquire, a propósito de los efectos visuales que pueden encarecer proyectos hasta volverlos inviables a nivel financiero. Su interés está puesto sobre todo en utilizar la tecnología para resolver tareas que permitan producir películas alejadas de los presupuestos gigantescos. “Hay mucho rechazo contra la IA, pero la IA será precisamente aquello que, si se utiliza como herramienta, ayudará a que estas películas de presupuesto medio, de entre 40 y 90 millones de dólares, puedan hacerse”, explicó el ganador del Oscar.

Cuando le preguntaron si una versión digital suya podría reproducir una interpretación real, el actor aceptó que técnicamente podría acercarse. El problema aparecería en las elecciones, pues una actuación fabricada mediante registros anteriores no descubriría las mismas emociones que él encontraría trabajando una escena: “Podrían hacerlo, pero el producto final quizá no tendría mis decisiones ni aquello que yo encontré y descubrí dentro del personaje. Será un experimento muy interesante”, señaló.

Brad Pitt en El club de la pelea (Foto: IMDb)

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También habló sobre los escaneos corporales utilizados en producciones para efectos visuales, rejuvenecimiento digital, escenas peligrosas y reveló que lleva unos veinte años sometiéndose a esos procesos; tradicionalmente incluía una condición peculiar en sus contratos: “Siempre puse en mi contrato: ‘Son míos y los destruyo’. ¡Debí haberlos conservado!”, bromeó.

La música le produjo una impresión parecida y contó que escuchó una canción creada con IA que le pareció bastante buena, aunque detectó cierta repetición y concluyó que una voz generada todavía carece de ese algo relacionado a la presencia de una persona concreta.

Celebridades de Hollywood que también ven potencial en la IA

Reese Witherspoon declaró en a Glamour el año pasado que la inteligencia artificial formará parte del futuro del entretenimiento y pidió que las mujeres participen activamente en su desarrollo, en vez de permitir que la tecnología quede diseñada por un grupo reducido de personas.

El director de Mad Max, George Miller, considera que la IA puede democratizar la producción audiovisual al permitir que personas sin grandes recursos conviertan ideas en imágenes. “Es mucho más igualitaria. Hará que contar historias en pantalla esté disponible para cualquiera que sienta la vocación de hacerlo”, declaró Miller a The Guardian, aunque también rechazó la idea de que una recreación artificial pueda contener la particularidad humana de una interpretación verdadera.

Shawn Levy también dijo que la IA acabará convirtiéndose en una “herramienta esencial” para los realizadores. El director de Deadpool & Wolverine aclaró que todavía no la ha incorporado de una manera sustancial a su propio trabajo, por lo que su postura mira principalmente hacia aplicaciones futuras.

Brad Pitt para la revista Esquire

Ben Affleck decidió no opinar sobre el asunto y mejor invertir en él. El actor y director fundó InterPositive, compañía dedicada a desarrollar herramientas de IA para cineastas que Netflix adquirió en 2026 por la asombrosa 587 millones de dólares en efectivo. Affleck había afirmado que el cine sería una de las últimas formas artísticas que la IA podría reemplazar y describió estas tecnologías, en el mejor de los casos, como instrumentos artesanales al servicio de personas con criterio creativo.

Por su parte, Martin Scorsese respaldó una empresa especializada en herramientas IA para storyboards, mientras James Cameron forma parte del consejo de Stability AI y ha defendido aplicaciones prácticas en efectos visuales, pese a describir como aterradora la posibilidad de fabricar actores artificiales.

Los siguientes proyectos de Brad Pitt

Pitt tendrá primero El corazón de la bestia, thriller de supervivencia que vuelve a reunirlo con David Ayer después de Corazones de hierro. Ahí el actor interpreta a un antiguo miembro de las fuerzas especiales que sobrevive a un accidente aéreo junto con su perro. Ambos quedan atrapados en territorio salvaje y deben encontrar una forma de regresar con vida, una premisa que llevó la producción a Nueva Zelanda. Se estrena el 25 de septiembre.

Después llegará uno de los proyectos más curiosos de su carrera: The Adventures of Cliff Booth, donde Pitt recuperará al doble de riesgo que le dio el Oscar por Había una vez en… Hollywood, aunque Quentin Tarantino esta vez solo se encargó de producir y escribir el guion. David Fincher tomó la dirección.

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