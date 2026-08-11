Guionistas de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ revelan por qué Hulk y Jean Grey eran esenciales para la película

‘Spider-Man: Un Nuevo Día‘ hizo más que llevar a Peter Parker a una etapa más adulta dentro del MCU, también contó con dos agradables sorpresas para los fans: Hulk y Jean Grey, personajes presentes en una historia que pudo haber recurrido a un villano clásico del trepamuros pero fue más allá. En entrevista con The Wrap, los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers explicaron por qué esos personajes eran necesarios para contar el crecimiento de Peter después de sus años buscando mentores.

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¿Por qué Peter Parker ya no necesitaba un mentor?

Una de las ideas centrales de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ era alejar a Peter Parker de la dinámica que marcó sus películas anteriores en el MCU. En ‘Spider-Man: Homecoming‘, el joven héroe tenía como figura de referencia a Iron Man. En ‘Spider-Man: Far From Home‘, ese lugar fue ocupado por Mysterio y Nick Fury. En ‘Spider-Man: No Way Home‘, Doctor Strange y las otras versiones de Peter Parker también cumplieron una función de guía.

Hulk en el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

Para Erik Sommers, repetir esa estructura ya no tenía sentido. El objetivo ahora era mostrar a Peter como alguien obligado a tomar decisiones por sí mismo.

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“Hemos visto que acude a esos mentores. Es un personaje joven. Tiene personas a las que admira y, a veces, las cosas salen bien; otras veces, no. Pero ya no queremos seguir por ese camino. Queremos contar una historia sobre su crecimiento,” explicó el guionista.

Sommers añadió que madurar implica dejar de buscar respuestas en otros. Por eso, la película permite que Peter se relacione con personajes como Punisher, Jean DeWolff o integrantes de Damage Control desde una posición más adulta, ya no como el adolescente que acude a una figura mayor para pedir consejo.

Hulk no estaba ahí para guiar a Spider-Man

La presencia de Bruce Banner podía parecer, en un principio, una nueva relación de mentor para Peter. Sin embargo, los guionistas explican que su función era distinta. Chris McKenna señaló que el equipo quería darle a Peter un problema directamente vinculado con sus poderes, algo que llamó un “problema arácnido”.

En ese contexto, Bruce Banner era el personaje ideal. Peter no acude a él para recibir una lección moral, sino porque enfrenta una crisis física relacionada con su biología arácnida. Banner, como científico y como alguien marcado por una transformación corporal extrema, encajaba de manera orgánica en esa parte de la historia.

McKenna también explicó que Hulk ofrecía una posibilidad de acción muy concreta: ser usado por la villana mediante control mental y permitir una pelea entre Spider-Man y Hulk.

“Hulk sería un personaje de gran peso para que nuestro villano pudiera controlarlo mentalmente, y así podríamos tener un gran enfrentamiento entre Spider-Man y Hulk. Fue una de esas cosas que encajaron a la perfección; nos sentimos realmente felices y afortunados de que Marvel nos permitiera usar a Hulk en la película, porque creo que funcionó de maravilla en muchos aspectos.”

Jean Grey era la pieza que faltaba

Sadie Sink en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Sony Pictures)

La mayor sorpresa de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ fue la inclusión de Jean Grey, interpretada por Sadie Sink. Según McKenna, el control mental formaba parte de la historia desde el inicio, pero el equipo todavía no tenía al personaje adecuado para darle fuerza emocional al conflicto.

“Ahora podemos contar una historia con un personaje realmente magnífico que puede reflejar el de Peter de una manera extraordinaria, y así llegar a un punto,” dijo el guionista. También señaló que Jean es una figura importante para el MCU y que su presencia daba margen para humanizarla y redimirla al final.

La decisión de usar a Jean, en lugar de un villano clásico de Spider-Man, ayudó a conectar la historia de Peter con el futuro más amplio de Marvel Studios. McKenna resumió esa elección con una frase clara: “Ella era la pieza que faltaba.”

Con Hulk, la película encontró una vía para explorar el conflicto físico de Peter. Con Jean Grey, encontró un espejo emocional y una puerta hacia la futura presencia de los mutantes en el MCU.

Con información de Comic Book Movie.

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