‘Gentle Monster’: De qué trata la nueva película de Léa Seydoux en Netflix

Léa Seydoux regresa al drama europeo con Gentle Monster, una película sobre la intimidad de una familia aparentemente tranquila que termina desmoronada a partir del descubrimiento de un crimen. Marie Kreutzer dirige la cinta después de Corsage: La Emperatriz Rebelde y reúne a la actriz francesa con Catherine Deneuve en esta historia adquirida por Netflix tras su paso por la competencia oficial del Festival de Cannes 2026.

¿De qué trata Gentle Monster con Léa Seydoux?

Seydoux interpreta a Lucy Weiss, una pianista experimental que abandona parte de su vida profesional para mudarse al campo con Philip, su esposo, y el hijo de ambos. La decisión busca ofrecer tranquilidad al marido después de un periodo de agotamiento y ataques de pánico, pero la calma doméstica dura poco, pues la policía llega a la casa con una orden judicial. La investigación conduce al decomiso de los dispositivos de Philip, donde las autoridades encuentran miles de archivos con material de explotación sexual infantil. Laurence Rupp interpreta a Philip y Catherine Deneuve aparece como Eloise, la madre de Lucy.

Gentle Monster posee además una conexión con la historia reciente de Kreutzer, quien después de realizar Corsage quedó relacionada con el escándalo protagonizado por Florian Teichtmeister, actor que había interpretado al emperador Francisco José I en aquella película. Teichtmeister se declaró culpable en 2023 de poseer decenas de miles de archivos de abuso sexual infantil; para ese entonces Kreutzer ya había comenzado a desarrollar el proyecto que terminaría convertido en Gentle Monster, antes de que el caso saliera públicamente, aunque después reconoció que aquel episodio modificó la manera en que podía acercarse a ese material.

Léa Seydoux en Gentle Monster (Foto: Netflix)

Gentle Monster fue presentada en competencia por la Palma de Oro en Cannes 2026 y recibió críticas en su mayoría favorables. Netflix cerró la adquisición después del festival, por lo que la película tendrá primero un estreno limitado en salas el 30 de octubre, para después llegar a la plataforma el 18 de noviembre. También tiene previsto pasar por el Festival Internacional de Cine de Toronto antes de su lanzamiento comercial.

Mira esto: ¿De qué trata ‘La última casa’, thriller de ciencia ficción con Wagner Moura que triunfa en Netflix?

Léa Seydoux y Catherine Deneuve, musas del siglo XXI y XX

Deneuve desarrolló una filmografía que atraviesa varias décadas y alcanzó reconocimiento internacional con títulos como Los paraguas de Cherburgo, Belle de Día e Indochina. Esta última le dio una nominación al Oscar como mejor actriz en 1993, mientras la película ganó el premio a mejor película extranjera. La veterana actriz de 82 años es un referente del cine de autor europeo y producciones internaciones.

Seydoux pertenece a una generación muy posterior, aunque desarrolló un recorrido igualmente repartido entre producciones francesas y grandes proyectos internacionales. Su trabajo en La vida de Adèle le dio los reflectores en el centro de Cannes, y luego llegaron películas como Spectre y Sin tiempo para morir dentro de la etapa de Daniel Craig como James Bond.

Léa Seydoux en Dune: Parte Dos (Foto: IMDb)

También trabajó con Wes Anderson en El Gran Hotel Budapest y La crónica francesa, con David Cronenberg en Crímenes del futuro y con Denis Villeneuve en Dune: Parte Dos, donde interpretó a Lady Margot Fenring, integrante de la Bene Gesserit. Este 2026 protagonizó dos películas seleccionadas para competir en el festival, Gentle Monster y The Stranger, de Arthur Harari. También destaca su trabajo como Fragile en los videojuegos Death Stranding de Hideo Kojima.

¿Léa volverá en Dune: Parte Tres?

Anteriormente se reportó que la actriz estaba entre los integrantes del reparto de la nueva película de Denis Villeneuve, después de su aparición como Lady Margot Fenring en Dune: Parte Dos. Sin embargo, el sitio oficial de Dune: Parte Tres ahora enumera a Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh y Rebecca Ferguson, junto con Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem, pero no incluye a Seydoux entre los nombres anunciados.

Claro que Lady Margot tendría motivos narrativos para regresar. El personaje pertenece a la Bene Gesserit y su intervención en Parte Dos estaba conectada con los planes genéticos de la hermandad alrededor de Feyd-Rautha. Dune: Parte Tres adaptará El Mesías de Dune, libro que ocurre años después del ascenso de Paul Atreides al poder. La película llegará a los cines el 18 de diciembre.

Con información de Deadline.

No te pierdas: ‘El Juego del Calamar’: Por qué Netflix canceló la serie de David Fincher que iba a ubicarse en Estados Unidos