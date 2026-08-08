¿De qué trata ‘La última casa’, thriller de ciencia ficción con Wagner Moura que triunfa en Netflix?

‘La última casa’, protagonizada por Wagner Moura y Greta Lee, se convirtió rápidamente en uno de los estrenos más vistos de Netflix tras su llegada a la plataforma el 7 de agosto de 2026. La película, dirigida por Louis Leterrier, combina ciencia ficción, terror y supervivencia a partir de la siguiente premisa: una familia descubre que no puede salir de su propia casa después de una misteriosa tormenta. A medida que pasan los días y los recursos comienzan a escasear, el hogar se transforma en una prisión mientras una amenaza desconocida permanece en el exterior.

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¿De qué trata ‘La última casa’?

La historia sigue a Jason, interpretado por Wagner Moura, un ingeniero desempleado que vive con su esposa Ann, encarnada por Greta Lee, y sus hijos Graham y Ruth. Todo cambia cuando una extraña tormenta llega al vecindario y Jason regresa a casa antes de que comience a llover.

Greta Lee, Wagner Moura y Riley Chung en ‘La última casa’ (2026) (imagen: IMDb)

Poco después, la familia descubre algo inexplicable: ninguna puerta ni ventana puede abrirse. Tampoco pueden comunicarse con el exterior porque los teléfonos y el internet han dejado de funcionar. Jason intenta romper ventanas, paredes e incluso el suelo, pero una extraña barrera creada por el agua impide cualquier intento de escapar, y lo mismo parece estar ocurriendo en otras casas del vecindario.

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Netflix resume la premisa como la historia de una familia misteriosamente sellada dentro de su hogar que debe trabajar unida mientras sus recursos disminuyen y una amenaza desconocida permanece en el exterior. La plataforma clasifica la producción dentro de la ciencia ficción, el terror y el thriller.

Cuando pasan los primeros días sin que nada cambie, Jason y Ann comienzan a racionar alimentos y agua. También organizan actividades para mantener ocupados a sus hijos e intentan enseñarles algunas habilidades básicas de supervivencia.

Pero las horas se convierten en semanas y posteriormente en años.

Ann desarrolla un sistema para cultivar vegetales dentro de la casa, mientras Jason construye mecanismos para recuperar agua. La familia debe encontrar nuevas formas de obtener comida y adaptar prácticamente toda la vivienda para poder sobrevivir. El problema es que pronto descubren que aquello que los mantiene encerrados podría no ser el único peligro.

‘The Last House’ (Imagen: IMDb)

Wagner Moura y Greta Lee encabezan ‘La última casa’

‘La última casa’ está protagonizada principalmente por Wagner Moura y Greta Lee, quienes interpretan a los padres obligados a conservar cierto grado de normalidad mientras su hogar se transforma poco a poco en un escenario de supervivencia.

Para Moura, la película representa además un nuevo trabajo con Netflix, compañía con la que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Pablo Escobar en ‘Narcos’. En esta ocasión interpreta a Jason, un padre que intenta resolver racionalmente el fenómeno que mantiene encerrada a su familia y que construye distintas herramientas para enfrentar la escasez. Lee interpreta a Ann, quien desarrolla los cultivos que ayudan a sostener a la familia durante el prolongado encierro.

El reparto incluye además a Riley Chung como Ruth a los ocho años y Emma Ho como el mismo personaje a los 13, mientras Arden Cho interpreta su versión adulta. Noah Alexander Sosnowski y Gabriel Barbosa dan vida a Graham en distintas etapas.

La producción comenzó originalmente con otro nombre. En mayo de 2024 fue anunciada como ‘11817’, con Leterrier como director y Matthew Robinson como guionista. Greta Lee y Kingsley Ben-Adir habían sido elegidos inicialmente para encabezar el reparto, pero Wagner Moura sustituyó a Ben-Adir después de que Netflix adquiriera el proyecto en enero de 2025.

El rodaje principal comenzó en abril de ese año. Netflix todavía promovía la película como ‘11817’ durante su producción antes de adoptar posteriormente el título ‘The Last House’.

Wagner Moura en ‘La última casa’ (imagen: Netflix)

¿Qué hay realmente afuera de la casa?

¡¡¡SPOILERS A CONTINUACIÓN!!!

Una de las principales preguntas de la película gira alrededor de la naturaleza del fenómeno. La familia inicialmente desconoce si se encuentra frente a una invasión, algún experimento gubernamental o una catástrofe desconocida.

Ruth comienza a hablar de una criatura que aparece durante la lluvia, pero sus padres creen inicialmente que se trata de su imaginación. Poco después comprueban que existen seres afuera de las viviendas y establecen una rutina para ocultarse cuando comienza a llover.

La película eventualmente revela que las criaturas no son extraterrestres. Se trata de seres relacionados con las profundidades del océano que han comenzado a recuperar un planeta afectado durante generaciones por la contaminación y la explotación humana.

De esta manera, la película invierte parcialmente la estructura habitual de las historias sobre invasiones. Los humanos creen que algo desconocido ha llegado para quitarles su mundo, cuando en realidad las criaturas forman parte de la propia Tierra.

El conflicto también introduce un componente ecológico. La destrucción de los océanos, el calentamiento global y la intervención humana aparecen relacionados con el regreso de estos seres, mientras que la inundación progresiva del planeta termina modificando completamente el mundo conocido por los protagonistas.

Póster de ‘La última casa’ (imagen: Netflix)

¿Qué significa el encierro de la familia?

La casa funciona como algo más que el escenario principal. El lugar que debería proporcionar protección termina convertido en una prisión de la que la familia no puede escapar.

El director Louis Leterrier explicó a Netflix que la película busca desafiar precisamente la idea del hogar como refugio seguro y convertirlo en un ambiente hostil donde la supervivencia depende de que la familia permanezca unida.

El paso del tiempo aumenta esa sensación. Jason y Ann observan cómo sus hijos crecen dentro de la misma vivienda mientras disminuyen las posibilidades de recuperar la vida que tenían antes de la tormenta.

Después de cinco años, el encierro ha cambiado por completo a la familia. Sus sistemas para cultivar alimentos y conseguir agua les han permitido sobrevivir, pero la situación empeora cuando las criaturas contaminan sus provisiones y Ruth sufre una infección que requiere medicamentos.

El enfrentamiento final también modifica la manera en que Jason entiende aquello que ocurre afuera. Cuando tiene la oportunidad de matar a una de las criaturas, Ruth lo convence de detenerse. El acto de misericordia provoca que el ser permita que la familia abandone finalmente la casa y evita que otros los ataquen.

Greta Lee en ‘La última casa’ (imagen: Netflix)

Al salir descubren un mundo prácticamente inundado. La vivienda que durante cinco años funcionó al mismo tiempo como refugio y cárcel queda atrás, y la familia emprende un viaje en bote para buscar un nuevo lugar donde vivir y encontrar a otros sobrevivientes.

‘La última casa’ es número 1 en Netflix México

La respuesta inicial de la crítica ha sido considerablemente más fría que la del público de Netflix. The Guardian consideró que la parte centrada en la supervivencia familiar funciona mejor que el giro hacia el terror de ciencia ficción, mientras otras reseñas han cuestionado el desarrollo de su último acto.

Eso no ha impedido un arranque fuerte en streaming. ‘La última casa’ se estrenó el 7 de agosto y para el 8 de agosto ya ocupaba el primer lugar entre las películas de Netflix en México, por encima de títulos como ‘Charlie and the Chocolate Factory’, ‘Spider-Man: Far From Home’ y ‘Kung Fu Panda 4’. FlixPatrol también la registra como la película más popular de Netflix en países como Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Australia, Colombia y España, entre muchos otros territorios.

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