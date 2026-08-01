La historia real detrás de ‘Elize: Sombras de una mujer’, película brasileña que es un éxito en Netflix

La película se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de Netflix al recuperar el caso real de Elize Matsunaga

‘Elize: Sombras de una mujer’ se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de Netflix. La producción brasileña debutó en el primer lugar mundial entre las películas de habla no inglesa, con 16.2 millones de visualizaciones y 25.1 millones de horas reproducidas entre el 20 y el 26 de julio de 2026, pese a que llegó al catálogo hasta el día 22. Además, se mantuvo durante varios días como la película más vista de la plataforma y hoy se mantiene en el segundo lugar a nivel mundial.

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Detrás de su popularidad se encuentra un crimen que conmocionó a Brasil en 2012: el asesinato y desmembramiento del empresario Marcos Kitano Matsunaga a manos de su esposa, Elize Matsunaga. Aunque el largometraje toma elementos de aquel caso, no pretende funcionar como una reconstrucción documental, sino como un thriller psicológico centrado en la relación de la pareja y en las circunstancias que antecedieron al homicidio.

Lorena Comparato en ‘Elize: Sombras de una mujer’ (2026) (imagen: Netflix)

¿Cuál es la historia real detrás de ‘Elize: Sombras de una mujer’?

Elize Araújo Kitano Matsunaga nació en Chopinzinho, un municipio del estado brasileño de Paraná. De acuerdo con los reportes y biografías publicadas sobre el caso, creció en un entorno marcado por dificultades económicas, el abandono de su padre y episodios de violencia familiar.

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Durante su juventud abandonó su lugar de origen y se trasladó a ciudades más grandes. Mientras estudiaba y buscaba cubrir sus gastos, comenzó a trabajar como acompañante de lujo bajo el nombre de Kelly. Fue mediante esa actividad como conoció a Marcos Kitano Matsunaga, integrante de una familia adinerada, ejecutivo y heredero del grupo alimentario Yoki.

Los dos iniciaron una relación sentimental y posteriormente contrajeron matrimonio. Elize pasó entonces de una vida con limitaciones económicas a residir en un ambiente de lujos y comodidades. La pareja también tuvo una hija.

Sin embargo, el matrimonio comenzó a deteriorarse. Las diferencias sociales entre ambos, el rechazo de algunos integrantes de la familia Matsunaga hacia Elize, las dificultades que atravesaron para tener hijos y las acusaciones de infidelidad contra Marcos contribuyeron a incrementar los conflictos.

Elize sospechaba que su esposo mantenía una relación con otra mujer, por lo que contrató a un investigador privado para seguirlo. Las pruebas obtenidas confirmaron sus sospechas y desencadenaron la discusión que precedió al asesinato.

Henrique Kimura y Lorena Comparato en ‘Elize: Sombras de una mujer’ (2026) (imagen: Netflix)

¿Cómo ocurrió el asesinato de Marcos Matsunaga?

Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2012, Elize confrontó a Marcos en el departamento que compartían en Vila Leopoldina, una zona ubicada al oeste de São Paulo.

Durante la discusión, Elize tomó una pistola y le disparó en la cabeza. Después desmembró el cuerpo, distribuyó los restos en bolsas y maletas y los trasladó hasta una zona boscosa de Cotia, en la región metropolitana de São Paulo.

Marcos fue reportado como desaparecido, pero días después las autoridades encontraron distintas partes de su cuerpo. El análisis de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía la pareja resultó fundamental para la investigación. Las grabaciones mostraban a Elize entrando y saliendo del inmueble con varias maletas, mientras las contradicciones en su versión comenzaron a convertirla en la principal sospechosa.

Finalmente, confesó haber matado a su esposo y haber intentado ocultar el cadáver. Debido a la relación de Marcos con la empresa Yoki, el asesinato pasó a ser conocido en Brasil como el “Caso Yoki”.

El crimen atrajo una enorme atención mediática por la violencia del procedimiento, pero también por la historia de la pareja. El contraste entre la infancia de Elize y la riqueza de la familia Matsunaga, así como las versiones sobre infidelidades, humillaciones y control dentro del matrimonio, ocuparon durante meses programas de televisión, periódicos y portales informativos.

La defensa sostuvo que Elize reaccionó durante una fuerte discusión relacionada con la infidelidad de Marcos y aseguró que había vivido dentro de una relación marcada por humillaciones. No obstante, las autoridades consideraron como agravantes el hecho de que la víctima no pudiera defenderse y las acciones realizadas para desmembrar y ocultar el cuerpo.

Marcos Kitano Matsunaga y su esposa Elize (imagen: Especial)

¿Cuál fue la condena de Elize Matsunaga?

El juicio se realizó en diciembre de 2016, cuatro años después del asesinato. Elize fue declarada culpable de homicidio calificado, destrucción y ocultamiento de cadáver.

Inicialmente recibió una sentencia de 19 años, 11 meses y un día de prisión. La condena incluyó tanto el asesinato como los delitos relacionados con el desmembramiento y el abandono de los restos.

En 2019, la Quinta Turma del Superior Tribunal de Justiça revisó el caso. Tras considerar la confesión de Elize y otros argumentos jurídicos presentados por su defensa, la pena fue reducida a 16 años y tres meses.

El 30 de mayo de 2022, la Justicia de São Paulo le concedió el régimen abierto. Esta medida le permitió abandonar la prisión y continuar cumpliendo su condena fuera del centro penitenciario, aunque bajo diversas restricciones judiciales.

Entre las condiciones impuestas se encontraba la obligación de conseguir un empleo legal, presentarse periódicamente ante las autoridades y no cambiar de domicilio ni abandonar la ciudad sin autorización.

Después de salir de prisión, Elize se instaló en Franca, una ciudad del interior del estado de São Paulo. En un primer momento fue identificada trabajando como conductora mediante aplicaciones de transporte y posteriormente se desempeñó como costurera. Desde entonces ha procurado mantenerse alejada de la exposición pública.

La hija de la pareja quedó bajo el cuidado de sus abuelos paternos después del asesinato. La relación entre madre e hija se ha mantenido distante debido al proceso judicial, el encarcelamiento y las decisiones adoptadas por las autoridades y la familia de Marcos.

Elize fue declarada culpable de homicidio calificado, destrucción y ocultamiento de cadáver (2026) (imagen: Netflix)

¿Qué partes de la película son reales?

‘Elize: Sombras de una mujer’ está inspirada en el crimen, pero utiliza elementos de ficción para construir su narrativa. Las escenas, conversaciones privadas y determinados acontecimientos presentados en pantalla no deben interpretarse como una reproducción exacta de lo ocurrido.

La película, dirigida por Felipe Vellas y protagonizada por Lorena Comparato como Elize y Henrique Kimura como Marcos, se concentra en la intimidad del matrimonio. En lugar de desarrollar una investigación policial o repasar de manera exhaustiva el juicio, muestra cómo una aparente vida de estabilidad se descompone entre diferencias económicas, conflictos familiares, celos, infidelidades y problemas emocionales.

El escritor y guionista Raphael Montes explicó que la intención del proyecto no era limitarse a representar un asesinato (vía Gestión):

“Esta no es solo una película sobre un crimen. El objetivo era contar una historia que también hiciera reflexionar a la gente. Queríamos abrir un diálogo sobre la violencia: ¿qué llevó a Elize a cometer un acto tan brutal?”

El largometraje, producido por Boutique Filmes, tiene una duración de 91 minutos. En el reparto también aparecen Denise Weinberg, Julia Konrad, Miwa Yanagizawa, Gustavo Falcão, Julia Shimura, Marat Descartes, Flora Sandyá, Edson Kameda, Erica Montanheiro y Arthur Toyoshima.

‘Elize: Sombras de una mujer’ (Imagen: Netflix)

El caso ya había sido llevado a Netflix

La historia de Elize Matsunaga no era desconocida para los espectadores de Netflix. En 2021, la plataforma estrenó la serie documental ‘Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen’, que abordó el asesinato mediante testimonios, material de archivo y elementos de la investigación.

La nueva película adopta una perspectiva diferente. Al tratarse de una ficción, busca recrear el deterioro psicológico y emocional de la pareja, aunque esa decisión también obliga a distinguir entre los hechos judicialmente comprobados y las licencias utilizadas por los guionistas.

Su éxito internacional confirma que los relatos inspirados en crímenes reales continúan encontrando una amplia audiencia en las plataformas de streaming, como lo han demostrado otras producciones del mismo tipo.

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