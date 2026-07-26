‘El otro padre’: ¿De qué trata la serie mexicana que ya es un éxito mundial en Netflix?

A pocos días de su estreno, ‘El otro padre’ se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix. La serie mexicana, encabezada por Silvia Navarro, Manolo Cardona, Azul Guaita y Erik Hayser, alcanzó el primer lugar entre los programas de la plataforma en México y se colocó entre los títulos con mayor popularidad a nivel mundial, de acuerdo con los registros de FlixPatrol. Su éxito parte de una premisa propia del melodrama familiar: una emergencia médica descubre una infidelidad ocurrida dos décadas atrás y obliga a sus protagonistas a cuestionar qué significa realmente ser padre.

También te puede interesar: ‘Deseo’: ¿De qué trata la película protagonizada por Ludwika Paleta que está siendo un éxito en Netflix?

¿De qué trata ‘El otro padre’?

La historia sigue a Macarena “Maca” Sotomayor, una médica interpretada por Silvia Navarro cuya vida cambia cuando su hija adolescente, Julieta, sufre una grave descompensación. Los estudios médicos revelan que la joven padece una enfermedad renal y necesita con urgencia un trasplante de riñón.

Póster de ‘El otro padre’ (imagen: Netflix)

La familia comienza entonces una búsqueda desesperada para encontrar a un donante compatible. Ricardo, esposo de Maca y el hombre que ha criado a Julieta durante toda su vida, se somete a las pruebas correspondientes. Sin embargo, los resultados demuestran que no es compatible y, más importante aún, que tampoco es el padre biológico de la adolescente.

También lee: ¿De qué trata ‘El palacio del este’, la fantasía oscura surcoreana que ya figura entre lo más visto de Netflix?

La revelación obliga a Maca a confesar un secreto que mantuvo oculto durante aproximadamente veinte años. El verdadero padre de Julieta es Emilio Martínez, un hombre cercano a la familia que podría ser la única persona capaz de salvarla. La urgencia médica transforma así el drama en una carrera contrarreloj en la que cada decisión amenaza con destruir los vínculos de dos familias.

Un drama sobre la paternidad, el perdón y los secretos

Manolo Cardona y Silvia Navarro en ‘El otro padre’ (Imagen: instagram/@manolocardona)

Aunque el trasplante funciona como el detonante de la trama, la serie utiliza la crisis de Julieta para explorar las diferentes formas de entender la paternidad. Ricardo no comparte un vínculo biológico con la joven, pero es quien la acompañó, protegió y crió. Emilio, en cambio, descubre que tiene una hija cuya existencia permaneció escondida durante décadas.

En medio de esta confrontación se encuentra Maca, quien debe enfrentar las consecuencias de una infidelidad pasada mientras intenta salvar la vida de Julieta. La enfermedad también obliga a los personajes a tomar decisiones cada vez más desesperadas, algunas de ellas fuera de los límites legales y morales.

Erik Hayser señaló que la revelación conduce la historia “hacia lugares inimaginables” para los involucrados. El conflicto no se reduce a descubrir quién mintió, sino que examina hasta dónde puede llegar una familia cuando la supervivencia de uno de sus integrantes depende de una verdad capaz de destruirla.

Azul Guaita como Julieta (Foto: Netflix)

¿Quiénes protagonizan la serie y dónde puede verse?

Silvia Navarro encabeza el elenco como Maca, mientras que Manolo Cardona interpreta a Ricardo, el padre que se niega a abandonar a Julieta pese a descubrir que no es su hija biológica. Azul Guaita da vida a la adolescente cuya enfermedad desencadena el conflicto y Erik Hayser interpreta a Emilio Martínez, su padre biológico.

El reparto también incluye a Paola Núñez como Yolanda Martínez, esposa de Emilio; Blanca Guerra como Hilda Sotomayor; Emilio Osorio como Bernardo; Sebastián Dante como Gustavo; Romina Poza como María; Pamela Moreno como Victoria, y Georgia Alexi como Rosa.

Creada por Roberto Stopello y producida por Mar Abierto Productions, ‘El otro padre’ cuenta con diez episodios de aproximadamente 50 minutos. La serie se estrenó el 22 de julio de 2026 y su primera temporada completa ya está disponible exclusivamente en Netflix.

No te vayas sin leer: De qué trata ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’, el exitoso K-drama que acaba de llegar a la televisión abierta en México