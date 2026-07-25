De qué trata ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’, el exitoso K-drama que acaba de llegar a la televisión abierta en México

El fenómeno de los K-dramas sigue encontrando nuevos espacios en México, y ahora uno de los romances coreanos más populares de los últimos años llega a la televisión abierta. ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’, título en español de ‘What’s Wrong with Secretary Kim’, se estrenó originalmente en Corea del Sur en 2018, pero ahora aterriza en Canal 5 para una nueva audiencia.

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Protagonizada por Park Seo-joon y Park Min-young, la serie es un ingenioso híbrido de comedia romántica con enredos laborales, con química entre protagonistas y secretos del pasado que salen a la luz. Su llegada ocurre en esta época en que las producciones surcoreanas ya no son un gusto de nicho, sino parte habitual del consumo global de series, desde Netflix hasta la televisión abierta.

Póster de ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’ (Imagen: Film Affinity)

¿De qué trata ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’?

La historia gira alrededor de Lee Young-joon, interpretado por Park Seo-joon, vicepresidente de una importante corporación llamada Yumyung Group. Es brillante, exitoso, atractivo y extremadamente competente, pero también tiene un defecto enorme: su narcisismo. Young-joon está convencido de que nadie está a su altura, una actitud que lo vuelve difícil de soportar para quienes trabajan cerca de él.

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A su lado está Kim Mi-so, interpretada por Park Min-young, una secretaria altamente eficiente que ha trabajado con él durante nueve años. Mi-so conoce cada detalle de su jefe, resuelve sus problemas, anticipa sus necesidades y ha sostenido buena parte de su vida profesional. Sin embargo, un día toma una decisión que desestabiliza por completo el mundo de Young-joon: renunciar.

Lo que para ella representa la oportunidad de recuperar su propia vida, para él se convierte en una crisis personal. Incapaz de imaginar su rutina sin Mi-so, Young-joon decide hacer todo lo posible para convencerla de quedarse. En el proceso, empieza a verla de una manera distinta y descubre sentimientos que había ignorado o que simplemente no sabía cómo reconocer.

La serie parte de una dinámica laboral, pero pronto se convierte en una comedia romántica sobre el orgullo y la vulnerabilidad detrás del ego. Aunque su tono es ligero y está lleno de momentos divertidos, la trama también incluye recuerdos del pasado que conectan a los protagonistas de una forma más profunda. Esa mezcla entre romance, humor y drama emocional ayudó a convertirla en uno de los K-dramas más queridos por los fans del género.

Park Min-young y Park Seo-joon en ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’ (imagen: IMDb)

Del webtoon al éxito internacional

‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’ está basada en la novela del mismo nombre escrita por Jung Kyung-yoon, publicada por primera vez en 2013. Después, la historia fue adaptada como webtoon en KakaoPage en 2015, antes de dar el salto a la televisión. La versión televisiva se emitió por tvN del 6 de junio al 26 de julio de 2018, con un total de 16 episodios.

Su éxito en Corea del Sur fue notable, sobre todo porque se transmitió por un canal de cable/paga, donde las audiencias suelen ser menores que en cadenas públicas o de televisión abierta. De acuerdo con los datos de audiencia de Nielsen Korea recopilados para la serie, tuvo un promedio nacional de 7.446% y un promedio de 8.518% en Seúl. Su episodio 11 alcanzó el punto más alto a nivel nacional con 8.665%, mientras que en Seúl llegó a 10.565%.

El final también mantuvo números fuertes, con 8.602% de audiencia nacional y 10.001% en Seúl. Estos datos ayudan a entender por qué la serie conservó su reputación años después de su emisión original. No fue solo una comedia romántica más: se convirtió en una referencia del género para muchos espectadores que llegaron a los K-dramas a través de historias de oficina, romance y personajes carismáticos.

La popularidad también se reflejó en premios y adaptaciones. Park Seo-joon ganó el Top Excellence Award, Actor in a Miniseries en los APAN Star Awards, mientras que Park Min-young obtuvo el K-Star Award, Actress. Además, la historia inspiró versiones en otros países, como Filipinas, Tailandia, China e Indonesia, lo que confirma que su premisa logró viajar más allá de Corea del Sur.

What’s Wrong with Secretary Kim?, Vol. 1 (Imagen: Amazon)

Parte del encanto de la serie está en el contraste entre sus protagonistas. Young-joon parece tenerlo todo bajo control, pero no sabe manejar la posibilidad de perder a la persona que más lo entiende. Mi-so, por su parte, no es solo “la secretaria perfecta”; también es una mujer que quiere dejar de vivir para el trabajo y empezar a decidir por sí misma. Esa tensión le da al romance un punto de partida claro: no se trata únicamente de que él se enamore, sino de que ambos redefinan quiénes son fuera de la relación jefe-empleada.

¿Dónde y cuándo ver la serie en televisión abierta mexicana?

En México, ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’ llegó a la pantalla de Canal 5 el lunes 20 de julio de 2026. De acuerdo con la información publicada por Televisa, la serie se transmite por televisión abierta a las 8:30 p.m., como parte de una nueva apuesta del canal por el romance, la comedia y los K-dramas.

La estrategia no se limita a la transmisión en vivo. Televisa también informó que los espectadores pueden ver los capítulos al día siguiente en el sitio oficial de ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’, donde los episodios completos están disponibles de forma gratuita. Esto permite que quienes no puedan seguirla en su horario de televisión abierta tengan una alternativa para ponerse al corriente.

Park Seo-joon y Park Min-young en ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’ (imagen: IMDb)

Su llegada a Canal 5 está respaldada por una trayectoria sólida: buenos ratings en Corea del Sur, popularidad internacional, premios para sus protagonistas y adaptaciones en otros mercados. Por eso, su estreno en televisión abierta mexicana llega en la estela del éxito coreano en Occidente y ahora trasciende las plataformas de streaming o comunidades de fans. Ahora los K-dramas empiezan a ocupar espacios tradicionales de programación.

Con 16 episodios, una pareja protagónica muy querida y una historia fácil de enganchar desde el primer capítulo, ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’ tiene todo para conectar con nuevos espectadores. Su mezcla de romance de oficina, humor, tensión emocional y secretos del pasado la convierte en una puerta de entrada ideal para quienes quieren acercarse al mundo de los dramas coreanos sin empezar por una historia demasiado oscura o complicada.

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