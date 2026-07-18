‘Deseo’: ¿De qué trata la película protagonizada por Ludwika Paleta que está siendo un éxito en Netflix?

Después de su paso por las salas de cine de México y España, ‘Deseo’ se convirtió en la película número uno de Netflix a nivel mundial. El thriller mexicano protagonizado por Ludwika Paleta llegó a la plataforma el 17 de julio y, apenas un día después, encabezó el ranking global de películas elaborado por FlixPatrol, además de colocarse en el primer lugar en numerosos países.combina drama, suspenso y erotismo para explorar la crisis de una mujer que, pese a tener una vida aparentemente estable, comienza a cuestionar las decisiones que ha tomado durante las últimas dos décadas.

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Dirigida por Teresa Simone, quien debuta en el largometraje, la producción presenta una historia sobre la tentación, la insatisfacción y los secretos que pueden acumularse dentro de un matrimonio. José María Yazpik y Óscar Casas acompañan a Paleta en este thriller mexicano que evita presentar el deseo únicamente como una atracción física y lo convierte en el punto de partida de un conflicto familiar mucho más complejo.

Póster de ‘Deseo’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘Deseo’, la película de Ludwika Paleta?

Ludwika Paleta interpreta a Lucero, una abogada exitosa que parece tener una vida resuelta. Cuenta con estabilidad económica, una carrera profesional, hijos mayores y un esposo que se preocupa por ella. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección existe un vacío emocional que la lleva a preguntarse qué hay más allá de la rutina que ha construido.

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Su vida cambia con la llegada de Matías, un joven profesor de natación interpretado por Óscar Casas. La atracción entre ambos se transforma en una relación clandestina que amenaza con destruir el equilibrio de la familia y afectar la carrera de Lucero.

La situación se complica cuando Viviana, la hija de la protagonista, también comienza a sentirse atraída por Matías. A partir de ese momento, la película se adentra en un terreno marcado por los celos, la competencia, la culpa y las consecuencias de los secretos.

Paleta explicó que el deseo abordado en la película no se limita a la sexualidad. Durante la presentación del filme, señaló (vía El Universal):

“Deseo abarca de todo, por ejemplo, deseamos más lo prohibido, lo que no tenemos, esta es una película que trata muchas cosas y no sólo el deseo sexual, también habla de la traición, de la competencia de una madre con una hija, de la amistad, de un montón de cosas”.

¿Quiénes forman parte del reparto de ‘Deseo’?

Además de Ludwika Paleta como Lucero, el elenco principal incluye a José María Yazpik en el papel de Fernando, su esposo, y a Óscar Casas como Matías, el entrenador de natación que desencadena la crisis dentro del matrimonio.

Pilar Pascual interpreta a Viviana, mientras que Leonardo Ortizgris, Ivana Salomón, Gabi Zamora, Matías Coronado, Giovani Florido, Ángel López-Silva y Jaydy Michel completan el reparto.

Paleta participó directamente en la búsqueda del actor que interpretaría a Matías. La actriz consideraba indispensable encontrar a alguien que pudiera proyectar juventud, sensualidad y una química convincente con ella. De acuerdo con sus declaraciones, la conexión con Casas fue inmediata.

La actriz también destacó que el conflicto entre una mujer madura y un hombre más joven suele provocar reacciones distintas a las que generaría una historia protagonizada por un hombre mayor. En una entrevista con NOTICINE, afirmó:

“Si yo fuera un hombre no estaríamos hablando de esto. El que tú estés haciendo esa pregunta habla de que todavía ‘es un tema’ ¿No?”.

Paleta reconoció que algunas personas reaccionaron negativamente en redes sociales cuando se publicó el tráiler, especialmente por tratarse de la segunda película reciente en la que interpreta a una mujer involucrada con un hombre menor. No obstante, aclaró que ‘Deseo’ y la comedia romántica ‘¿Quieres ser mi novia?’ son producciones completamente diferentes.

Ludwika Paleta en ‘Deseo’ (imagen: Netflix)

¿Por qué era importante que ‘Deseo’ fuera dirigida por una mujer?

Uno de los principales intereses de Ludwika Paleta al aceptar el proyecto era que la sexualidad de Lucero fuera tratada con cuidado y desde una perspectiva femenina. Aunque inicialmente tuvo dudas por tratarse de un thriller erótico, la incorporación de Teresa Simone como directora la convenció de participar.

“Yo creo que fue esencial el que la película la haya dirigido una mujer simplemente por la visión femenina de la sexualidad, de cómo vemos las mujeres el sexo a diferencia de los hombres”, explicó Paleta en una entrevista con el canal Nocheamericana (vía Milenio).

La actriz considera que buena parte del cine erótico ha sido construido desde una mirada masculina, tanto en la forma de mostrar los cuerpos como en la manera de representar el placer, el dominio y las relaciones amorosas. En ‘Deseo’, las escenas íntimas fueron diseñadas para mostrar la sensualidad de Lucero sin convertirla únicamente en un objeto dentro de la historia.

La producción también contó con coordinación de intimidad. Paleta explicó que cada movimiento fue acordado previamente entre los actores, la directora y el equipo creativo:

“Entonces, la realidad es que nada es casualidad, o sea, todo está planeado, escrito, ajustado, coreografiado”.

Según la actriz, las escenas fueron establecidas y consensuadas mediante contratos, lo que permitió que ella y Óscar Casas conocieran con precisión lo que ocurriría durante el rodaje.

Ludwika Paleta en el set de ‘Deseo’ (Imagen: Instagram/@ludwika_paleta)

Una historia sobre mujeres maduras, deseo y prejuicios

La protagonista de ‘Deseo’ es una mujer de cuarenta y tantos años que se casó joven, tuvo hijos y construyó una vida acomodada. Sin embargo, todavía se siente joven, conserva sus deseos y comienza a preguntarse qué quiere hacer con los años que tiene por delante.

Paleta considera que la película puede conectar especialmente con mujeres que han experimentado dudas similares dentro de sus matrimonios, aunque aclaró que la historia no está dirigida exclusivamente al público femenino.

La actriz también habló sobre los prejuicios que enfrentan las mujeres cuando mantienen relaciones con hombres más jóvenes. Para ella, la representación de estas parejas puede ayudar a que dejen de ser vistas como algo extraordinario o escandaloso.

Durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, sostuvo (vía El Sol de México):

“Si no fuera la historia de una mujer mayor con un chico más joven, esto no sería el tema de conversación, porque nunca nos hemos preguntado si se parece una historia a otra, si fuera hombre con mujer, pero entiendo que existe el tema porque la narrativa que se construye alrededor de una mujer con un hombre más joven, sobre todo en México, siempre será o ha sido el tema”.

(Imagen: Instagram/@oscar_casas_)

¿Dónde se filmó y cuándo se estrenó ‘Deseo’?

La película fue rodada íntegramente en distintas locaciones de Ciudad de México, incluyendo zonas residenciales, espacios deportivos y escenarios urbanos. Esta elección permitió situar el conflicto dentro de un ambiente contemporáneo y reconocible, relacionado con la vida de una familia económicamente privilegiada.

‘Deseo’ es una coproducción entre México y España respaldada por El Estudio y Las Películas del Apache. El guion fue escrito por Giulia Cardamone y Vanessa Miklos.

La cinta tuvo un preestreno durante la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Posteriormente llegó a los cines mexicanos el 7 de mayo de 2026 y se estrenó en España un día después. Desde el 17 de julio está disponible globalmente en Netflix, donde puede encontrarse con una duración de 98 minutos.

Con una historia construida alrededor de las apariencias, los impulsos y los límites personales, ‘Deseo’ utiliza el thriller erótico para presentar a una mujer que se atreve a buscar algo fuera de su vida cotidiana, aunque hacerlo implique enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones.

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