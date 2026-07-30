Netflix recibe demanda millonaria tras el robo de una película inédita de Nicolas Cage

La demanda fue presentada en un tribunal federal de California por el productor Simon Afram y su empresa

Netflix enfrenta una demanda por al menos 105 millones de dólares después de que un disco duro con una copia maestra sin cifrar de ‘Fortitude’, película inédita protagonizada por Nicolas Cage, fuera robado de sus oficinas en Los Ángeles. Los responsables del largometraje acusan a la compañía de haber comprometido sus posibilidades de distribución, su estrategia de estreno y una eventual campaña de premios, mientras que la plataforma rechaza asumir la responsabilidad por la pérdida y sostiene que el material fue entregado sin las medidas de seguridad habituales dentro de la industria.

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¿Cómo fue robada la película de Nicolas Cage?

La demanda fue presentada en un tribunal federal de California por el productor Simon Afram y su empresa, Op-Fortitude. De acuerdo con la acusación, Netflix mostró interés en adquirir ‘Fortitude’ después de recibir materiales promocionales en diciembre de 2025 y solicitó una copia de trabajo en junio de 2026 para realizar una evaluación interna.

Nicolas Cage (imagen: Getty)

El 15 de junio, un productor entregó personalmente el disco duro en las oficinas de Netflix ubicadas en Sunset Bronson Studios. Según la demanda, el productor informó que el paquete de cine digital, conocido como DCP, no estaba cifrado y pidió que los archivos fueran eliminados después de la proyección. También habría solicitado ser notificado cuando el dispositivo estuviera listo para ser recogido.

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Diez días más tarde, Sean Berney, responsable de adquisiciones cinematográficas de Netflix, comunicó que varios discos habían sido robados de los escritorios de la empresa.

“Esta es la primera vez para nosotros,” escribió Berney en un correo electrónico fechado el 25 de junio. “Lamentablemente, la semana pasada alguien sustrajo una cantidad considerable de unidades de almacenamiento de los escritorios de nuestra oficina. Hemos estado abordando este asunto con nuestros equipos de seguridad, pero sin éxito. Nuestros equipos encargados de combatir la piratería están en alerta máxima debido a esta brecha de seguridad y se mantendrán vigilantes.”

Una investigación interna concluyó que los demás discos sustraídos estaban vacíos y que el correspondiente a ‘Fortitude’ era el único que contenía material.

¿Por qué los productores exigen 105 millones de dólares?

Los responsables de la película aseguran que el robo volvió considerablemente más difícil vender el largometraje. Cualquier posible distribuidor tendría que ser informado de que existe una copia completa y sin cifrar fuera de control, situación que podría afectar las negociaciones de adquisición, la cobertura de seguros y los planes de mercadotecnia.

La demanda también advierte sobre el riesgo de que la película aparezca en internet antes de su estreno comercial. Los productores sostienen que tuvieron que detener sus esfuerzos de venta pese a haber recibido interés de varios distribuidores nacionales e internacionales, lo que habría puesto en peligro tanto su estrategia de lanzamiento como una campaña de premios.

Además, acusan a Netflix de negarse a aclarar si presentó una denuncia policial o si solicitó la intervención de las autoridades. Según la acusación, la compañía también rechazó una petición para involucrar al Departamento de Policía de Los Ángeles después de que los productores presentaran su propio reporte.

Netflix niega ser responsable por la pérdida

Netflix sostiene que no debe asumir el riesgo económico derivado del robo porque el material fue entregado sin las protecciones adecuadas.

Letrero de Netflix en la tienda de Netflix en Vine, Hollywood (Fotografía: Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

“Netflix rechaza cualquier reclamación de que asume el riesgo de pérdida de una película entregada sin las salvaguardas adecuadas conforme a los estándares del sector,” declaró un portavoz. “Aunque no poseemos los derechos de ‘Fortitude’, nos tomamos muy en serio la seguridad del contenido y hemos adoptado medidas adicionales para apoyar al cineasta y a su equipo. Esto incluye llevar a cabo una investigación exhaustiva y ofrecer monitorear sitios de piratería conocidos en busca de cualquier distribución o venta no autorizada.”

La compañía afirmó que dejó de compartir detalles de su investigación después de que un despacho legal representante de Afram exigiera 165 millones de dólares, algo que Netflix calificó como un “intento hostil de extorsionar dinero” en lugar de colaborar de buena fe.

Dirigida por Simon West, ‘Fortitude’ relata la historia real de agentes de la inteligencia británica que utilizaron operaciones estratégicas para engañar al liderazgo nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Además de Nicolas Cage, su elenco incluye a Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà y Alice Eve.

Con información de The Hollywood Reporter.

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