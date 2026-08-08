¿De qué trata ‘Mi vida con los chicos Walter’, el drama adolescente que es número 1 en Netflix?

La producción sigue a una adolescente que se muda a Colorado y termina involucrada en un triángulo amoroso

‘Mi vida con los chicos Walter’ (‘My Life with the Walter Boys’) volvió a colocarse entre los mayores éxitos juveniles de Netflix con el estreno de su tercera temporada. Los nuevos episodios llegaron a la plataforma el 6 de agosto de 2026 y, apenas dos días después, la serie ocupaba el primer lugar entre los programas de televisión de Netflix a nivel mundial, de acuerdo con datos de FlixPatrol.

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El fenómeno no es nuevo. Basada libremente en la serie de novelas de Ali Novak y desarrollada para televisión por Melanie Halsall, la producción debutó en 2023 y rápidamente encontró una audiencia interesada en su combinación de romance adolescente, drama familiar y conflictos propios de las historias coming-of-age. Su segunda temporada llegó incluso al número uno del Top 10 global de series en inglés de Netflix durante 2025.

Noah LaLonde y Nikki Rodriguez en ‘Mi vida con los chicos Walter’ (imagen: IMDb)

¿De qué trata ‘Mi vida con los chicos Walter’?

La historia gira alrededor de Jackie Howard, interpretada por Nikki Rodriguez, una adolescente acostumbrada a vivir en Manhattan cuya vida cambia después de una tragedia familiar. Tras perder a su familia, Jackie abandona Nueva York y se muda a la zona rural de Colorado, donde queda bajo el cuidado de Katherine y George Walter, interpretados por Sarah Rafferty y Marc Blucas.

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Adaptarse a ese nuevo hogar resulta especialmente complicado porque los Walter forman una familia enorme y Jackie debe aprender a convivir con un ambiente muy diferente al que conocía. En medio de este proceso aparecen dos de los personajes que terminan definiendo buena parte de la trama romántica: Alex Walter, interpretado por Ashby Gentry, y Cole Walter, encarnado por Noah LaLonde.

Jackie comienza a desarrollar sentimientos por ambos hermanos, lo que da origen al triángulo amoroso que se ha convertido en uno de los principales motores de la serie. Al mismo tiempo, la protagonista intenta lidiar con el duelo, encontrar nuevamente estabilidad y decidir qué clase de vida quiere construir en Silver Falls.

Halsall describió originalmente el concepto de la producción ante Netflix como una combinación de ‘Dawson’s Creek’ y ‘Friday Night Lights’, además de reconocer influencias de dramas juveniles como ‘Party of Five’ y ‘My So-Called Life’.

¿Por qué se convirtió en uno de los grandes éxitos juveniles de Netflix?

El desempeño de la segunda temporada ya había mostrado la fortaleza de la serie dentro del catálogo de Netflix. Durante la semana posterior a su estreno en agosto de 2025, alcanzó el primer lugar de la lista global de televisión en inglés con 11.8 millones de visualizaciones.

Noah LaLonde y Nikki Rodriguez en ‘Mi vida con los chicos Walter’ (imagen: IMDb)

Ese interés se mantuvo con la llegada de la tercera entrega. Según FlixPatrol, el 8 de agosto de 2026 ‘Mi vida con los chicos Walter’ encabeza el ranking mundial de series de Netflix, con 750 puntos, por encima de producciones como ‘The Bombing of Pan Am 103’ y ‘The Idaho Murders: College Nightmare’.

El liderazgo no es uniforme en todos los países: por ejemplo, en México se encontraba ese mismo día en la segunda posición, mientras que ocupaba el primer puesto en mercados como Estados Unidos y Canadá. La tercera temporada continúa explorando las consecuencias de las decisiones sentimentales de Jackie y la dinámica entre los miembros de la familia Walter. Netflix adelantó además que una crisis médica obliga a Jackie y a los Walter a adaptarse a una nueva realidad, mientras otros conflictos personales comienzan a modificar las relaciones entre los personajes.

‘Mi vida con los chicos Walter’ ya tiene asegurada una temporada 4

Netflix parece tener planes a largo plazo para la producción. En mayo de 2026, varios meses antes del estreno de la tercera temporada, la plataforma anunció oficialmente que ‘Mi vida con los chicos Walter’ había sido renovada para una cuarta entrega, prevista para 2027.

“Sé que hablo en nombre de los guionistas, el reparto y el equipo técnico cuando digo que es sumamente emocionante regresar al mundo de Silver Falls para una cuarta temporada”, declaró Melanie Halsall al anunciarse la renovación, de acuerdo con la información proporcionada por People.

Noah LaLonde y Nikki Rodriguez en ‘Mi vida con los chicos Walter’ (imagen: IMDb)

La showrunner también adelantó que la esencia romántica del programa seguirá siendo fundamental: “Nuestra historia trata sobre el amor, el romance, los triángulos amorosos y todas las pruebas y tribulaciones adolescentes que giran en torno a ello; no nos vamos a desviar de esa línea, así que habrá mucho, muchísimo más de eso en la cuarta temporada.”

Todavía no existe una fecha exacta para los nuevos episodios ni se ha anunciado oficialmente todo el reparto que regresará, aunque los personajes centrales interpretados por Rodriguez, LaLonde y Gentry continúan siendo el núcleo de la historia.

Mientras llega esa cuarta temporada, las tres primeras entregas de ‘Mi vida con los chicos Walter’ ya están disponibles en Netflix.

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