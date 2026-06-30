Ni Jacob Elordi ni Callum Turner deberían ser James Bond y la directora de casting explica por qué

Aunque nos morirnos por conocer el nombre del próximo James Bond, la búsqueda continúa rodeada de rumores y favoritos que llenas las redes sociales en un debate que no parece tener fin. Sin embargo, una de las personas que mejor conoce el proceso de selección del agente 007 considera que elegir a una actor famoso podría alejar a la franquicia de la decisión correcta en esta nueva era.

El relevo de Daniel Craig es en verdad uno de los desafíos mayores para Amazon MGM Studios, que ya reorganizó el equipo creativo encargado de la siguiente película. Aunque varias figuras populares aparecen entre los candidatos mencionados por los aficionados, u

¿Jacob Elordi y Callum Turner no deberían ser James Bond?

La opinión pertenece a Debbie McWilliams, histórica directora de casting de James Bond durante cuarenta años y responsable de elegir a Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Desde su experimentada perspectiva, el futuro del personaje no debería recaer en actores cuya trayectoria ya resulte demasiado familiar para el público.

Callum Turner para The Hollywood Reporter

En entrevista con The Independent, McWilliams, de 75 años, ofreció su argumento: “No quiero ver a ninguno de ellos como James Bond porque ahora sabemos demasiado sobre ellos”. Desde su posición como veterana del medio, el sucesor de Craig tendría que ser “alguien que aparezca completamente de la nada”.

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La exdirectora de casting comentó que el misterio siempre ha sido una parte esencial del personaje. “Es fundamental que tanto Bond como el actor sean un completo enigma”, afirmó, al defender la idea de encontrar un intérprete que todavía conserve ese aire de descubrimiento para la audiencia. Recordó que ni Timothy Dalton ni Pierce Brosnan gozaban de enorme reconocimiento cuando recibieron la oportunidad de interpretar al espía británico.

De hecho, algo parecido ocurrió con el mismísimo Daniel Craig, cuyo anuncio como el nuevo 007 hace más de 20 años despertó numerosas críticas antes del estreno de Casino Royale, una obra maestra a nuestro parecer. El actor no se parecía demasiado el espía seductor y bebedor de cocteles a sobreprecio, en especial con ese cabello rubio, pero en pocos minutos de metraje convenció a todo el mundo.

“Era una elección muy impopular. Nadie la apoyaba. Ni el estudio. Ni el director… Él pensó: ‘Voy a demostrarles a estos desgraciados de lo que soy capaz’, y lo hizo. Después todos dijeron: ‘Dios mío, ¿no es maravilloso?’. Así que no le pregunten al público a quién quiere, porque no lo sabrá”, comentó McWilliams al recordar aquella decisión.

Los candidatos potenciales

Jacob Elordi en los Globos de Oro (Foto: Getty)

Aunque a McWilliams rechaza elegir estrellas consolidadas de Hollywood, los rumores alrededor del siguiente Bond no han disminuido. Entre los nombres más repetidos aparecen Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, Jonathan Bailey y otros actores que desde hace meses ocupan lugares privilegiados en distintas listas elaboradas por aficionados y sitios especializados.

Callum Turner recibió incluso el respaldo público de George Clooney, quien a principios de junio lo eligió como su favorito ante The Hollywood Reporter para asumir el papel: “Espero que Callum termine siendo el próximo Bond. Creo que sería un gran James Bond. Es alto, guapo, encantador y británico, así que es el candidato perfecto para interpretar al personaje”. Esa opinión alimentó todavía más las especulaciones en torno al británico, considerado por varios mercados de apuestas como uno de los favoritos.

Todo sobre la nueva película de James Bond

Amazon MGM Studios está ahora al frente del desarrollo de la película, mientras Steven Knight, creador de Peaky Blinders, trabaja en el guion. La producción quedó en manos de Amy Pascal y David Heyman. El departamento de casting también tendrá una nueva responsable; se trata de Nina Gold, conocida por su trabajo en Game of Thrones, quien asumirá la búsqueda del próximo James Bond, sustituyendo a Debbie McWilliams tras su retiro. Amazon MGM confirmó además que Denis Villeneuve dirigirá la película número 26 del agente 007.

El realizador canadiense aseguró, en un comunicado liberado por MGM el año pasado, que afronta el proyecto con enorme respeto hacia el legado construido durante más de seis décadas. “Soy un fan incondicional de Bond. Para mí es un territorio sagrado. Tengo la intención de honrar la tradición y abrir el camino para muchas misiones nuevas. Es una responsabilidad enorme, pero también un inmenso honor”, declaró al hacerse oficial su incorporación a la saga.

La siguiente película de James Bond todavía no tiene fecha de estreno.

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