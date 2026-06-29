‘Werewulf’: La historia real sobre lobos que inspiró la nueva película de Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson

Werewulf, una producción que retoma una de las criaturas más conocidas del folclore europeo, es la siguiente película de Robert Eggers, quien no hará caso a los estereotipos de la cultura popular contemporánea. El director estadounidense decidió construir su nueva historia a partir de documentos medievales y creencias registradas hace más de siete siglos, sin importar las convenciones que dominaron el género durante décadas.

Después del reconocimiento obtenido con La Bruja, El Faro, El Hombre del Norte y Nosferatu, el cineasta vuelve a sumergirse en un periodo histórico reconstruido con mucho cuidado. La cinta presenta a Aaron Taylor-Johnson como un campesino del siglo XIII, quien es víctima de una misteriosa maldición.

La historia real que inspiró Werewulf

Robert Eggers explicó para Esquire que gran parte de la inspiración vino tras estudiar diversos textos medievales que relataban supuestas transformaciones humanas en lobos, documentos escritos cuando esas historias formaban parte de la visión cotidiana de muchas comunidades europeas.

Willem Dafoe en Werewulf de Robert Eggers (Foto: Focus Features)

Entre las fuentes que más llamaron su atención figura Otia Imperialia, una enciclopedia elaborada hacia el año 1210 por el clérigo inglés Gervasio de Tilbury. En uno de sus apartados aparece un capítulo dedicado a quienes, según las creencias de la época, se convertían en lobos durante determinados ciclos lunares. El autor escribió: “Una cosa sé que es común entre nuestra gente: que, conforme el destino de los hombres sigue su curso, algunos son transformados en lobos por las lunaciones”.

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Aquel manuscrito también menciona casos de personas relacionadas con ataques violentos. Gervasio describía aldeas abandonadas, niños desaparecidos y sobrevivientes con heridas provocadas por mordidas y arañazos. Esos relatos le dieron a Eggers una ventana hacia la mentalidad medieval, escritos antes de que existiera una explicación científica para acontecimientos que sembraban miedo entre la población.

El director comentó que también investigó otras tradiciones europeas relacionadas con guerreros lobo y figuras similares. Sin embargo, señaló que la película se sitúa en una Inglaterra muy cristiana, donde a la figura del hombre lobo se le relacionó con el pecado y con la influencia del mal: “En un entorno cristiano, las personas que se convierten en hombres lobo pasan a ser malvadas y las primeras asociaciones dentro de la mitología cristiana terminan siendo satánicas”.

¿Quiénes actúan en Werewulf?

Sobre el personaje de Aaron, Eggers dijo que no tiene nombre y que intenta encontrar redención mientras enfrenta sus transformaciones. “Es un campesino, un hombre que está maldito. Es la historia de un hombre que intenta encontrar la salvación por medio del amor, un personaje atormentado y con un enorme dolor”, comentó.

Lily-Rose Depp vuelve a colaborar con Eggers tras Nosferatu y es la esposa del protagonista. Sobre su participación, el director dijo: “Lily es el corazón de la película”. El elenco también incluye a Willem Dafoe, otro colaborador frecuente del cineasta: “Quedará claro en el tráiler que Willem es un cazador”.

¿Cómo quedó maldito el personaje de Aaron Taylor-Johnson?

Aaron Taylor-Johnson y Lily-Rose Melody Depp en Werewulf de Robert Eggers (Foto: Focus Features)

El primer avance de Werewulf apenas ofrece algunas respuestas, aunque sí deja ver el momento que parece cambiar la vida del protagonista cuando todavía era un niño. Las imágenes nos muestran que un hombre lo conduce hasta una cueva, donde varias personas participan en un ritual de apariencia pagana, aunque también con materialidad cristiana.

La secuencia presenta individuos con máscaras rodeando al menor mientras colocan sobre él una piel de animal. En el tráiler, compartido por Focus Features, vemos numerosas manos extendidas sobre el cuerpo del niño mientras éste tiembla, en una ceremonia rodeada también por figuras femeninas que el avance representa practicando actos de la brujería medieval.

Eggers evitó explicar si ese episodio es el origen de la maldición o si pertenece a otro momento de la historia. Cuando le preguntaron si el personaje había provocado su propio destino, respondió: “Parte de que esta sea una película de terror consiste en el misterio, el suspenso y ese avance lento hacia la oscuridad y, finalmente, hacia el horror. Creo que cuanto menos sepamos, mejor”.

El director quiso dejar atrás varios elementos muy conocidos del cine de hombres lobo. “Lo interesante de volver al pasado es que puedes reiniciar las reglas. Todos esos clichés sobre ser mordido por un hombre lobo, las balas de plata y muchas cosas que terminaron siendo casi una parodia no existen dentro de la mitología de esta película”, aseguró.

¿Dónde se filmó Werewulf y cuándo se estrena?

Aunque la historia ocurre alrededor del año 1300, la producción prefirió no recurrir a edificios medievales conservados en Inglaterra. Robert Eggers explicó que todos los escenarios fueron construidos para reproducir el aspecto que tenían las aldeas y templos antes de las modificaciones acumuladas a lo largo de los siglos.

El equipo trabajó en Dartmoor y en distintos bosques del sur de Inglaterra, así como escenarios forestales de Gales. Werewulf se estrena en diciembre.

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