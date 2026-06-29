Kevin Spacey cree que su carrera en Hollywood se está recuperando tras acusaciones de agresión sexual: ‘Me siento bienvenido’

Kevin Spacey considera que el momento más complicado de su trayectoria profesional comienza a quedar atrás. Luego de varios años repletos de procesos judiciales y la pérdida de proyectos de cine y televisión, el actor aseguró que percibe un cambio en la forma en que es recibido por parte de la industria. Fue durante una nueva conversación con el comediante Bill Maher donde habló sobre su pasado y la situación que ahora mismo atraviesa.

El ganador de dos premios Oscar pasó a ser una de las figuras más influyentes del cine estadounidense en las décadas de 1990 y 2000 gracias a películas como Belleza Americana, Sospechosos Comunes, Seven, los Siete Pecados Capitales, Los Ángeles al Desnudo y Baby – El Aprendiz del Crimen, además de protagonizar la exitosa serie House of Cards. Sin embargo, las denuncias de conducta sexual inapropiada presentadas a partir de 2017 alteraron para siempre el rumbo de su carrera y lo apartaron de los principales estudios.

¿Kevin Spacey ya se siente bienvenido en Hollywood?

Durante su participación en el podcast Club Random, Spacey explicó que percibe una transformación en el ambiente que lo rodea. Cuando se refirió al momento profesional que atraviesa, afirmó: “Me siento mucho más bienvenido y creo que las cosas avanzan en la dirección que esperábamos que avanzaran”.

Kevin Spacey en House of Cards (Foto: Netflix)

El actor dijo que esa percepción está relacionada con los resultados positivos obtenidos en los tribunales durante los últimos años. “Ganamos en cada tribunal al que hemos acudido con un jurado”, declaró, De igual forma señaló que algunas acusaciones unieron hechos reales con versiones que, según él, fueron modificadas o incluso inventadas.

No te pierdas: Adam Driver se niega a contestar las acusaciones de agresión de Lena Dunham: ‘Me lo guardaré para mi libro’

Spacey incluso mencionó el polémico caso presentado por Anthony Rapp, quien lo acusó de haberlo agredido cuando era adolescente. Sobre ese proceso comentó: “Hay ciertos casos en los que una parte de algo es cierta, pero ha sido replanteada, rediseñada o ha sido completamente inventada, ciertamente en el caso de Anthony Rapp, que fue un caso que ganamos en un tribunal federal de Nueva York”.

Las acusaciones contra Kevin Spacey y sus triunfos en la corte

Las denuncias contra Spacey comenzaron a hacerse públicas en 2017, cuando Anthony Rapp relató que el actor presuntamente tuvo una conducta inapropiada con él décadas atrás. Aquella publicación dio pie a nuevas acusaciones de conducta sexual indebida y acoso formuladas por distintas personas, situación que devino en investigaciones y procesos judiciales tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

Rapp presentó posteriormente una demanda civil por 40 millones de dólares por agresión sexual; un jurado en Nueva York concluyó que Spacey era inocente. El actor utilizó esa resolución como uno de los principales argumentos para defender que varias de las acusaciones no prosperaron en los tribunales.

Bill Maher, quien condujo la entrevista, reconoció que consideraba creíbles algunas denuncias, aunque también opinó que Spacey había enfrentado un largo periodo de consecuencias públicas. “No voy a mentirte, suelo guiarme por los números cuando se trata de escándalos. Si es una sola persona, siempre pienso que yo no estaba en la habitación. En tu caso, hay demasiado humo para que no haya fuego”, comentó.

¿Qué estuvo haciendo todos estos años?

Kevin Spacey en Belleza Americana (Foto: IMDb)

Tras los que pasó en 2017, Netflix prescindió de Spacey en House of Cards antes de la temporada final. Muchas otras figuras públicas y estudios también cortaron de tajo toda relación con él. En reiteradas ocasiones habló sobre las duras condiciones económicas que vivió debido a la falta de oportunidades en la industria del entretenimiento. No obstante, tuvo la oportunidad de trabajar en proyectos independientes como Peter Five Eight y The Awakening.

Sobre quienes lo juzgaron y le dieron la espalda, Spacey declaró el año pasado, durante su estancia en el Italian Global Series Festival, que “los perdonará”. Sobre quienes creyeron en él dijo:

“Estoy profundamente agradecido con quienes en mi sector me apoyaron, con quienes estuvieron dispuestos a esperar el resultado de los tribunales antes de decidir qué sentían por mí. Esas personas tienen mi confianza. Haré todo lo posible por conservarla el resto de mi vida.”

Con información de Variety.

Entérate: Crispin Glover, actor de ‘Volver al Futuro’, es demandado por agresión