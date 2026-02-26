Crispin Glover, actor de ‘Volver al Futuro’, es demandado por agresión

Una de las estrellas más aclamadas de los años ochenta, Crispin Glover, conocido por su estilo excéntrico y una carrera llena de personajes singulares, enfrenta ahora un proceso legal que lo coloca en el centro de una controversia delicada. La demanda, presentada por una mujer que se identifica como Jane Doe, plantea una serie de acusaciones que abarcan manipulación emocional y agresión física. El caso ya se encuentra en manos de la justicia y abrirá un nuevo capítulo en la trayectoria pública del intérprete.

¿En qué consiste la demanda contra Crispin Glover?

De acuerdo con la demanda civil, la denunciante afirma que conoció a Glover a través de redes sociales en 2015 y que durante años él la habría animado a mudarse a Los Ángeles con la promesa de una nueva vida y oportunidades laborales en la industria del entretenimiento.

La mujer sostiene que, tras un encuentro en 2023 en Alemania, decidió trasladarse a California a principios de 2024. Según su versión, el actor le ofreció hospedaje en su vivienda ubicada en el área de Silver Lake y un puesto como asistente personal.

En el documento legal, la demandante asegura que, una vez instalada, descubrió que se esperaba que trabajara sin remuneración y que asumiera el rol de pareja residente. También señala que dependía económicamente de él, ya que habría dejado su departamento en Europa y vendido sus pertenencias antes de viajar.

El episodio central de la denuncia se sitúa el 2 de marzo de 2024. La mujer afirma que ese día salió del domicilio y, al regresar, encontró las puertas cerradas. Según su relato, intentó ingresar para recuperar sus pertenencias, momento en el que Glover supuestamente la habría asfixiado.

La demanda también sostiene que el actor llamó a la policía y presentó un reporte en su contra, describiéndola como intrusa. La mujer busca una compensación por daños, argumentando que el conflicto legal afectó su estabilidad emocional y su situación económica.

El actor responde

A través de su representante, Crispin Glover rechazó categóricamente las acusaciones. En un comunicado, su equipo calificó la demanda como infundada y aseguró que el actor fue víctima de una agresión en su propia residencia.

La declaración indica que el 2 de marzo de 2024 Glover contactó a la policía de Los Ángeles tras un altercado en su domicilio. Según esa versión, las autoridades acudieron al lugar, investigaron los hechos y realizaron un arresto relacionado con el incidente.

El comunicado añade que existen registros oficiales que respaldan la posición del actor, incluyendo la orden de restricción que habría solicitado contra la denunciante. La defensa adelantó que Glover planes hacer frente a los cargos con firmeza y respaldo legal.

La coexistencia de versiones contradictorias complica el panorama. La denunciante proclama un patrón de manipulación y violencia, mientras que la defensa de Glover habla de una acusación fabricada. El proceso judicial será el encargado de determinar responsabilidades

Las películas más famosas de Crispin Glover

Crispin Glover en Alicia en el País de las Maravillas (Foto: IMDb)

Crispin Glover se hizo famoso a nivel internacional en 1985 al interpretar a George McFly en Volver al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis. Su actuación como el padre tímido y peculiar del protagonista pasó a ser uno de los elementos memorables de la película. Sin embargo, su relación con la franquicia terminó antes de la segunda entrega, en medio de disputas contractuales que lo alejaron del proyecto. A partir de entonces, Glover trabajó una imagen de actor inclinado hacia propuestas poco convencionales.

Participó en producciones como Salvaje de Corazón, de 1990, dirigida por David Lynch, y más adelante interpretó al Hombre Delgado en la adaptación de Los Ángeles de Charlie del año 2000. También encarnó a Grendel en Beowulf, en 2007. También actuó en Alicia en el País de las Maravillas como Ilosovic Stayne/Sota de Corazones.

Su carrera incluye trabajos como Willard en 2003 y papeles en series y proyectos independientes que dieron forma a su reputación de figura excéntrica dentro de Hollywood. Glover también ha dirigido y producido películas propias.

