Adam Driver se niega a contestar las acusaciones de agresión de Lena Dunham: ‘Me lo guardaré para mi libro’

Adam Driver regresó este fin de semana al Festival de Cannes con Paper Tiger, el nuevo drama criminal de James Gray, aunque buena parte de la atención de los medios se dirigió hacia las recientes declaraciones de Lena Dunham sobre su experiencia trabajando con él en la serie Girls. El actor, conocido por tener una vida pública extremadamente reservada, enfrentó cuestionamientos relacionados con el libro autobiográfico Famesick, donde Dunham describe episodios ocurridos durante el rodaje de la producción de HBO que lanzó a ambos al estrellato.

Lo que escribió Lena Dunham sobre Adam Driver

La polémica inició tras la publicación de Famesick el pasado 14 de abril, memorias donde Lena Dunham repasa distintos momentos de su carrera e incluye sus años de Girls, serie creada y protagonizada por ella entre 2012 y 2017. Dentro del libro, la actriz de 40 años habló sobre un ensayo nocturno junto a Adam Driver para una escena de pelea. En sus líneas describe cómo el actor reaccionó con agresividad después de que ella olvidara sus líneas mientras practicaban dentro de un tráiler.

“Recuerdo hacer una escena de pelea con Adam y lo aterrador que fue encontrarme con alguien tan completamente presente y, al mismo tiempo, tan ausente”, escribió la actriz. De acuerdo con su versión, Driver gritó: “¡DI ALGO DE UNA MALDITA VEZ!” antes de lanzar una silla contra la pared cercana. Dunham añadió que el actor podía ser “de mal carácter y verbalmente agresivo, condescendiente y físicamente intimidante”, aunque también afirmó que existían momentos en los que era afectuoso con ella.

Adam Driver y Lena Dunham en Girls de HBO

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La respuesta de Adam Driver

Durante la conferencia de prensa de Paper Tiger en Cannes 2026, Adam Driver fue cuestionado sobre las acusaciones leídas en el libro de Dunham. El actor respondió con una sola frase: “No tengo ningún comentario sobre nada de eso. Me lo estoy guardando todo para mi libro”. Sus palabras provocaron risas en la sala donde se encontraba, repleta de periodistas internacionales.

Driver alcanzó reconocimiento masivo gracias a Girls, aunque después le dio forma una carrera mucho más ambiciosa dentro del cine de autor y las grandes franquicias. Trabajó con Martin Scorsese, Spike Lee, Ridley Scott, Noah Baumbach, Leos Carax y Francis Ford Coppola.

Su interpretación de Kylo Ren en la nueva trilogía de Star Wars terminó convirtiéndolo en una de las figuras más populares de Hollywood, sobre todo por esa binomio de vulnerabilidad y violencia que le dio al personaje.

Todo sobre Paper Tiger, lo nuevo de Driver

La visita de Adam Driver a Cannes ocurrió por el estreno mundial de Paper Tiger, película dirigida por James Gray y protagonizada también por Miles Teller y Scarlett Johansson. La cinta, que recibió una ovación de siete minutos tras su premiere oficial, está ambientada en 1986 y presenta a dos hermanos involucrados por accidente con criminales rusos después de intentar participar en un negocio relacionado con el canal Gowanus.

Miles Teller, Adam Driver y Scarlett Johansson en Paper Tiger

Driver interpreta a Gary Pearl, un ex policía obligado a intervenir cuando el personaje de Miles Teller termina atrapado dentro de una espiral criminal mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Scarlett Johansson, quien no pudo asistir a la premiere debido a compromisos laborales en Nueva York, envió un mensaje leídopor Gray durante la conferencia de prensa:

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“Trabajar con James y este elenco extraordinario fue uno de los grandes placeres de mi carrera. Me siento muy afortunada de haber sido parte de una historia tan arraigada en lo que más importa: la conexión humana, la identidad y la forma en que nuestros valores evolucionan a través de las generaciones. Lamento no poder estar ahí con ustedes hoy.”

El proyecto cancelado

Aunque Adam Driver mantiene múltiples proyectos activos, uno de los temas más inquietantes alrededor de su carrera reciente The Hunt for Ben Solo, proyecto derivado de Star Wars que estuvo a punto de hacerse realidad hace unos años.

Fue el mismo Driver quien confirmó a finales del año pasado la existencia de un guion, pero que finalmente Disney tomó la decisión de no aprobarlo. A pesar de todo, la especulación sigue vigente y no son pocos los fans que añoran el regreso de Ben Solo.

Con información de Variety.