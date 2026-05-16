Vin Diesel asegura que ‘Rápidos y Furiosos’ es ‘arte’ y defiende el cine popular

El regreso de Vin Diesel a Cannes no fue solo una celebración nostálgica por los 25 años de ‘Rápido y Furioso’. La presencia de la película dentro de la sección Cannes Classics abrió una discusión más amplia sobre el lugar que ocupan las grandes franquicias dentro de la historia del cine, especialmente en una industria donde el entretenimiento masivo suele ser tratado como una categoría menor frente al cine de autor. En un nuevo ensayo el actor recordó su primera visita al festival con ‘Multi-Facial’ y defendió el valor artístico del cine popular.

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¿Por qué Vin Diesel relaciona a ‘Rápidos y Furiosos’ con Cannes?

En el texto, Vin Diesel construye un puente entre dos momentos de su vida profesional. El primero ocurrió en 1995, cuando Cannes recibió ‘Multi-Facial’, un cortometraje de 20 minutos escrito, dirigido y protagonizado por él. El actor recuerda que en ese entonces era un joven intérprete de Nueva York que no conseguía papeles, no tenía un traje que le quedara bien y ni siquiera estaba seguro de contar con el boleto de regreso.

Vin Diesel en ‘Rapidos y Furiosos 10’ (imagen: IMDb)

Tres décadas después, Diesel volvió al festival con una película muy distinta: ‘Rápidos y Furiosos’, ahora reconocida como “Cannes Classic”. Para el actor, la simetría no pasa inadvertida. Primero fue recibido como un artista joven sin lugar claro en la industria; ahora regresó con una franquicia que cambió su carrera y que, pese a su perfil comercial, fue celebrada dentro de uno de los espacios más prestigiosos del cine internacional.

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El ensayo también recuerda el origen histórico del festival, concebido en 1939 como una respuesta al intento del fascismo de someter el cine a sus intereses. Desde esa lectura, Diesel plantea a Cannes como un espacio que nació para defender la amplitud del cine, no para reducirla.

El cine popular no es una forma menor de arte, dice Diesel

La frase central del ensayo aparece cuando Vin Diesel habla de lo que significó la primera película de ‘Rápidos y Furiosos’ para Hollywood. Según el actor, la cinta recordó algo que la industria había olvidado: “El cine popular, realizado con convicción y amor, no es una forma menor de arte.”

Diesel no presenta a la saga únicamente como un éxito de taquilla. Su defensa se apoya en la idea de que el cine popular cumple una función antigua: reunir a una comunidad alrededor de una historia compartida. En su texto, lo describe como “La historia contada a toda la comunidad, el fuego alrededor del cual todos se reúnen.”

Esa visión contrasta con los debates recientes sobre el dominio de las franquicias y el cine de superhéroes, especialmente después de las críticas de Martin Scorsese a Marvel. Mientras Scorsese ha defendido una idea del cine ligada al riesgo artístico, la revelación emocional y la expresión personal, Diesel reivindica el espectáculo masivo como una experiencia colectiva que también puede tener valor cultural.

En el caso de ‘Rápidos y Furiosos’, el actor subraya que la primera película apostó por un elenco multirracial y por una idea de familia construida desde la lealtad, no desde la sangre. Esa noción, afirma, conectó con públicos de distintos continentes porque hablaba del deseo de pertenecer, de tener una mesa con suficientes sillas.

Vin Diesel en ‘Rápidos y Furiosos 9’ (imagen: IMDb)

Paul Walker, Meadow Walker y el futuro de la franquicia

El momento más íntimo del ensayo llega cuando Vin Diesel recuerda la proyección en Cannes frente a 2,500 personas. El actor menciona la emoción de ver nuevamente a Paul Walker en el plano final de la película, aunque evita explicar del todo lo que sintió. “Some moments do not translate, and that one is mine to keep”, escribe.

A su lado estaba Meadow Walker, hija de Paul. Diesel señala que ella pudo ver a una audiencia celebrar el impacto de su padre en una escala difícil de medir incluso para quienes estuvieron más cerca de él. También menciona a su hija Pauline, llamada así en honor a Walker, y las cenas familiares de los domingos, donde, según el actor, Paul todavía tiene una silla.

El ensayo cierra con una pista sobre el futuro. Diesel afirma que escribe mientras va camino a una reunión en Londres, donde se está construyendo lo que viene para ‘Rápidos y Furiosos’. La franquicia, por lo tanto, no parece tratar su homenaje en Cannes como un cierre, sino como una nueva etapa. Para Diesel, la mesa sigue creciendo.

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