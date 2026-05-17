Javier Bardem dice que el genocidio en Gaza es un hecho: ‘Si lo justificas con tu silencio o con tu apoyo, entonces estás a favor’

Javier Bardem llegó al Festival de Cannes 2026 acompañado por El ser querido, su nueva película con Rodrigo Sorogoyen, pero su estancia en la Croisette acaba de trascender el terreno cinematográfico. El actor español aprovechó una conferencia de prensa para hablar sobre el genocidio en Gaza y el clima político que atraviesa hoy la industria del entretenimiento.

Javier Bardem y el genocidio en Gaza

Al actor de 57 años le preguntaron sobre si teme consecuencias profesionales por denunciar lo que está pasando en Gaza y por pronunciarse a favor del pueblo palestino. Bardem reconoció que el miedo es real, aunque aseguró que callar le resultaría un acto imposible.

“Claro que el miedo existe, pero uno tiene que hacer las cosas incluso si se siente un poco asustado o con miedo. Tienes que poder mirarte al espejo, mirarte a los ojos, y ese fue mi caso. Mi madre me enseñó a ser como soy. No hay un plan B. Esto conlleva consecuencias, y estoy completamente dispuesto a asumirlas.”

Javier Bardem como Stiglar en Dune 2

El actor procedió a hablar sobre el genocidio en Palestina y opina que no hay puntos intermedios:

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“Todo el mundo está empezando a darse cuenta, gracias a la generación más joven, que es más consciente de las situaciones que estamos viviendo casi directamente en nuestros teléfonos y otras pantallas, de que esto es inaceptable. No puede justificarse. Y no puede haber razón ni explicación para este genocidio. […] Puedes luchar contra ello, puedes intentar justificarlo, explicarlo. Ese es un hecho. Puedes estar en contra o puedes justificarlo. Si lo justificas con tu silencio o con tu apoyo, entonces estás a favor del genocidio. Esos son hechos, para mí.”

Sobre las listas negras de Hollywood y la fusión Warner-Paramount

La conferencia también se enfocó en el miedo que todavía sienten algunos artistas para hablar sobre Palestina. Bardem comentó que sí percibe cierto temor dentro de la industria, aunque considera que el ambiente comenzó a cambiar. Mencionó las llamadas listas negras de Hollywood, estas prácticas de los estudios de cine para prohibir el empleo a actores, guionistas, directores y otros por apoyar ideas contrarias al régimen:

“Creo que lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Creo que quienes elaboran las llamadas listas negras terminarán siendo expuestos y serán ellos quienes sufran las llamadas consecuencias, al menos a nivel público y social. Y eso es un cambio enorme.”

En el mismo tenor, Bardem compartió su preocupación por el creciente poder de conglomerados mediáticos y empresas tecnológicas. Incluso mencionó la fusión entre Paramount y Warner Bros. como ejemplo de la concentración de información y entretenimiento en pocas manos.

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“Creo que existe un monopolio creciente en el mundo de la información, y ese es uno de los problemas que observamos, por ejemplo, con Paramount y Warner Bros. y su fusión. En términos de información, ¿quién va a controlar todo esto?, ¿lo que escuchamos?, ¿lo que vemos? […] Sin duda tienen un impacto en la generación joven. Eso me preocupa mucho. Tenemos que asegurarnos de que las nuevas generaciones sigan pensando, aplicando la razón; necesitan entender, comparar y verificar la información. Si no lo hacen, es en verdad muy peligroso.”

Sobre la masculinidad tóxica

La conferencia se decantó todavía más por la política cuando Bardem relacionó distintos problemas sociales con lo que llamó “comportamientos masculinos tóxicos”. El actor habló sobre los feminicidios y las conductas de líderes mundiales:

“Es increíble, y de alguna manera lo hemos normalizado. O sea, ¿estamos mal de la cabeza? ¿Estamos matando mujeres porque algunos hombres creen que les pertenecen? Y ese problema también incluye al señor Trump, al señor Putin y al señor Netanyahu, esos hombres de ‘grandes testículos’ diciendo: ‘Mi pene es más grande que el tuyo y voy a bombardearte hasta destruirte’. Es un comportamiento masculino tóxico de mierda… así que sí, tenemos que hablar de ello. Y estamos hablando de ello porque, afortunadamente, somos más conscientes de eso.”

Además de El ser querido, Javier Bardem tiene otra película en camino, Dune 3, donde volverá como Stiglar. Se estrena el 18 de diciembre.