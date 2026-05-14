Vin Diesel habla sobre Paul Walker en Cannes 2026: ‘Rezo para que todos ustedes tenga un hermano como él en sus vidas’

La medianoche en Cannes 2026 terminó convertida en una reunión muy emotiva para los seguidores de Rápidos y Furiosos. Vin Diesel apareció frente a un Grand Lumière repleto para celebrar los 25 años de la primera película de la saga, aunque el homenaje se decantó hacia un nombre imposible de separar de la franquicia: Paul Walker.

El actor subió al escenario acompañado por Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y Meadow Walker, hija del fallecido intérprete de Brian O’Conner. La función especial die paso a una ovación de varios minutos y transformó la Croisette en algo extraño para Cannes, un espacio de lágrimas y recuerdos.

¿Qué le pasó a Paul Walker?

Paul Walker murió el 30 de noviembre de 2013 en un accidente automovilístico en Santa Clarita, California. El actor viajaba como pasajero en un Porsche Carrera GT conducido por Roger Rodas, amigo cercano y socio dentro de una organización benéfica enfocada en ayuda humanitaria.

La noticia golpeó a Hollywood y a millones de seguidores porque Walker se encontraba todavía en pleno rodaje de Rápidos y Furiosos 7. La producción quedó suspendida durante meses mientras Universal Pictures decidía qué hacer con la franquicia, misma que dependía por completo de la amistad entre Brian O’Conner y Dominic Toretto.

Vin Diesel y Paul Walker

Tiempo después, el estudio continúo la película utilizando material previamente filmado, dobles digitales y la participación de Caleb y Cody Walker, hermanos del actor, quienes ayudaron a completar algunas escenas. Lo que vimos en pantalla después fue una de las despedidas más recordadas del cine comercial.

Entérate: ‘Rápidos y Furiosos’: Vin Diesel anuncia serie de TV para la franquicia sobre Dominic Toretto

La muerte de Walker cambió para siempre la saga de Rápidos y Furiosos. En 2001 vimos el inicio de una marca sobre carreras callejeras y robos menores, pero la historia adquirió con los años una esencia familiar para su elenco y para buena parte del público que creció viendo la franquicia.

Vin Diesel habla sobre Paul Walker en Cannes 2026

Después de la proyección especial en Cannes, Vin Diesel tuvo que detenerse unos segundos antes de hablar. El actor lucía afectado mientras observaba imágenes de la primera película proyectadas sobre la enorme pantalla del festival.

“Rezo para que en sus vidas puedan tener un hermano como Paul”, dijo Diesel frente al público. El actor confesó que ver nuevamente la cinta de 2001 le provoca emociones distintas a las de hace dos décadas. “Es muy difícil para mí verla porque hay demasiados momentos que ahora veo diferente”, explicó.

El hito de Rápidos y Furiosos 7

Rápidos y Furiosos 7 fue mucho más grande de lo que Universal imaginó en un inicio. Estrenada en 2015, la película se inspiró en el dolor real alrededor de Paul Walker como parte de la historia, pero su virtud es que no cae en el morbo.

La escena final, acompañada por See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth, todavía vive entre los fans como una de las secuencias más comentadas y queridas del blockbuster. Que Brian O’Conner y Dominic Toretto tomaran caminos distintos sobre una carretera es una despedida tanto para el personaje como para el actor. No contengan esas lágrimas.

Claro que la película superó los mil millones de dólares en taquilla mundial y pasó a ser una de las entregas más exitosas de toda la saga. El uso de tecnología digital y la colaboración de los hermanos Walker también encaminó discusiones dentro de Hollywood sobre los límites éticos de recrear actores fallecidos. Aun así, la séptima entrega logró preservar cierta dignidad alrededor de Paul.

En medio del homenaje en Cannes, Vin Diesel también mantiene la mirada puesta en el futuro del universo Fast. NBCUniversal confirmó el desarrollo de nuevas series para Peacock basadas en personajes y elementos de la franquicia. Mike Daniels y Wolfe Coleman trabajan como showrunners del proyecto; Diesel participará como productor ejecutivo junto a Neal Moritz y otros colaboradores históricos de la marca.

Fast Forever, la última película de la franquicia, se estrena en 2028 para finalmente cerrar con la historia de Dominic Toretto.

Con información de Variety.

No te pierdas: Demi Moore pide que Hollywood no se resista a la IA: ‘Ya está aquí, si luchamos contra ella perderemos’