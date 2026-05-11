‘Rápidos y Furiosos’: Vin Diesel anuncia serie de TV para la franquicia sobre Dominic Toretto

La gran franquicia de autos a toda velocidad brincará el puente hacia la pantalla chica

Mientras la franquicia de Rápidos y Furiosos se acerca lentamente a su desenlace cinematográfico, Vin Diesel acaba de confirmar que Universal ya desarrolla una nueva serie de televisión basada en el universo encabezado por Dominic Toretto, personaje que ha acompañado a millones de espectadores durante más de dos décadas.

La primera película celebrará su aniversario número 25 con una función especial en el Festival de Cannes; recordará el extraño camino de una historia que pasó de carreras callejeras en Los Ángeles a persecuciones internacionales que pueden desafiar cualquier ley física.

Vin Diesel anuncia serie de Rápidos y Furiosos

Fue el propio Vin Diesel quien adelantó la existencia del proyecto televisivo relacionado con Rápidos y Furiosos. Aunque el actor inicialmente habló de varios programas en desarrollo, posteriormente se aclaró que solamente una serie se encuentra realmente avanzando dentro de Peacock y Universal Television. Participará como productor ejecutivo

Vin Diesel como Dominic Toretto

La producción todavía mantiene buena parte de su información en secreto. Aun así, Diesel aseguró que la nueva historia buscará respetar el espíritu de las películas y preservar el legado que hizo de Dominic Toretto una figura muy querida, tanto en el cine de acción como en el fértil terreno de los memes y más allá.

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El proyecto contará con Mike Daniels y Wolfe Coleman como showrunners, guionistas y productores ejecutivos. Daniels trabajó anteriormente en Sons of Anarchy y Shades of Blue. Neal Moritz, productor de la franquicia cinematográfica, igualmente regresará para supervisar la adaptación televisiva junto a Chris Morgan y otros colaboradores habituales del universo Furiosos.

¿De qué tratará la nueva serie?

Por ahora, Peacock no reveló detalles oficiales sobre la trama de la serie. Tampoco se confirmó si Vin Diesel aparecerá físicamente como Dominic Toretto o si únicamente permanecerá detrás de cámaras como productor ejecutivo; no se revelaron nombres sobre otros actores que vayan a formar parte del proyecto.

La poca información disponible nos hace pensar en que el argumento explorará nuevas historias dentro del mismo universo criminal y familiar que definió las películas. Al menos Diesel ya prometió que el tono respetará aquello que convirtió a la franquicia en fenómeno global, así que esperamos grandes dosis de acción exagerada, de esa que puede llegar a rayar en el sinsentido, y melodrama familiar. Tengamos fe.

¿Cuántas películas tiene la saga?

La franquicia cuenta con once películas live-action estrenadas en cines. Todo comenzó en 2001 con Rápido y Furioso, cinta protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker que recaudó aproximadamente 207 millones de dólares mundiales.

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La saga continuó con Más Rápido Más Furioso, Rápidos y Furiosos: Reto Tokio, Rápidos y Furiosos, Rápidos y Furiosos 5in Control, Rápidos y Furiosos 6, Rápidos y Furiosos 7, Rápidos y Furiosos 8, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, Rápidos y Furiosos 9 y Rápidos y Furiosos X.

Pero el fenómeno comercial explotó a partir de Rápidos y Furiosos 5in Control. Esta película trasladó la franquicia hacia el cine de atracos internacionales y nos dio secuencias de acción a una escala gigantesca.

Rápidos y Furiosos 7 permanece como la entrega más taquillera con más de 1.5 mil millones de dólares globales, un hito emotivo atravesado por la muerte de Paul Walker durante la producción.

Rápidos y Furiosos 8 también superó la barrera de los mil millones. Otras películas, aunque más pequeñas en ingresos, mantuvieron enorme fuerza internacional, especialmente en Latinoamérica y Asia.

En conjunto, la franquicia ya superó los 7 mil millones de dólares mundiales en taquilla.

¿Habrá Rápidos y Furiosos 11?

Universal ya confirmó que Fast Forever será la siguiente película principal de la franquicia y llegará en 2028. El proyecto pretende ser el cierre definitivo para Dominic Toretto y su familia cinematográfica.