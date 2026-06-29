‘Backrooms: Sin Salida’ tendrá una versión extendida: ¿Qué incluirá y cuándo se estrena?

El inesperado fenómeno de terror que conquistó la taquilla mundial todavía no ha dicho su última palabra, ni mostrado su pasillo final. Tras convertirse en uno de los mayores éxitos cinematográficos del año, Backrooms: Sin Salida volverá a las salas con una edición especial que busca atraer tanto a quienes ya vivieron la experiencia como a quienes todavía no la han descubierto en pantalla grande o al menos en los videos de YouTube.

La película no deja de sorprender a la industria, ni de acumular logros para A24, señal de que las producciones de presupuesto moderado sí que pueden competir con franquicias multimillonarias. El joven realizador Kane Parsons sorprende como una de las estrellas surgidas de internet que acaban de dar el salto al cine comercial.

¿Backrooms: Sin Salida tendrá versión extendida?

La nueva edición llevará por nombre Backrooms: Everything Must Go Edition y ofrecerá alrededor de 15 minutos de material adicional. De acuerdo con la información publicada por AMC, el contenido aparecerá justo después de los créditos y será exclusivo para las funciones en salas, por lo que no formó parte de la exhibición original.

Backrooms de Kane Parsons (Foto: A24)

Ese metraje extra fue desarrollado por Parsons, director de apenas 20 años que llamó la atención de Hollywood gracias a la serie homónima en YouTube que comenzó a publicar en 2022 y que se convirtió en fenómeno de masas. Su adaptación para A24 es ahora uno de los mayores fenómenos comerciales de 2026.

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La película extendida, con el nuevo material, alcanzará una duración total de 2 horas y 6 minutos. Hasta el momento, A24 no ha revelado detalles sobre las escenas inéditas ni confirmó si ese material llegará posteriormente a plataformas digitales o futuras ediciones físicas.

El éxito de Backrooms: Sin Salida en la taquilla mundial

Todo comenzó como una producción de apenas 10 millones de dólares, pero al final superó cualquier pronóstico financiero. Backrooms: Sin Salida ya rebasó los 330 millones de dólares a nivel mundial y le robó a Marty Supremo el título como la película más taquillera en la historia de A24, además de ya ser uno de los títulos más rentables estrenados este año.

Backrooms: Sin Salida cuenta la historia de Clark, hombre atravesado por la crisis personal y propietario de una tienda de muebles, interpretado por el brillante Chiwetel Ejiofor. A su lado aparecen Renate Reinsve como su terapeuta, además de Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell dentro del reparto principal. Todos logran descubrir y entrar en una red imposible de pasillos que no parecen tener fin, y en el fondo ocultan cosas mucho más oscuras.

Backrooms de Kane Parsons (Foto: A24)

El extraordinario rendimiento comercial impulsó a A24 a prolongar la vida de la película en cartelera mediante una edición especial, decisión pensada solo para película con una gran recepción en taquilla, como es el de Marvel Studios, que no siente pena al presentar ediciones extendidas para películas que ya acumularon cientos de millones de dólares en todo el mundo. En esta ocasión, el objetivo también busca ofrecer un incentivo para quienes ya fueron a verla.

Kane Parsons y Curry Barker, los casos insólitos de 2026

En las últimas semanas también brilló en salas Obsesión, dirigida por Curry Barker, otro cineasta surgido de YouTube que, con apenas 26 años, logró construir uno de los mayores éxitos independientes del año. La producción costó solamente 750 mil dólares y ya supera los 370 millones de dólares en ingresos globales.

Las trayectorias de Parsons y Barker nos invitan a reflexionar en este cambio importante dentro de la industria, donde los estudios ya comienzan a prestar atención a creadores que primero construyeron comunidades digitales antes de dirigir producciones cinematográficas formales. En apenas unos años, ambos pasaron de publicar videos en línea a competir con estrenos respaldados por compañías tradicionales. Y todavía tienen muchos proyectos por deltante.

¿Cuándo se estrena la versión extendida de Backrooms: Sin Salida?

La edición Backrooms: Everything Must Go Edition llegará a los cines el próximo 3 de julio. Por el momento no hay información sobre su lanzamiento en América Latina.

Con información de Variety.

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