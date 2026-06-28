‘Obsesión’ supera a ‘El Exorcista’ y se convierte en la sexta película de horror más taquillera en Estados Unidos

Obsesión no deja de sorprender a la taquilla norteamericana y a todo el equipo aquí en Tomatazos. La producción de bajo presupuesto dirigida por Curry Barker mantiene un desempeño de ensueño para una película independiente de horror y acaba de alcanzar un nuevo logro comercial al llegar todavía más alto entre los mayores éxitos del género en Estados Unidos y Canadá.

¿Obsesión ya superó a El Exorcista?

Hasta el momento, Obsesión ya tiene 227.1 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Box Office Mojo. Bajo esa metodología, la película supera los 193 millones obtenidos por la corrida original de El Exorcista en 1973-1974 y se coloca como la sexta película de horror más taquillera en la historia del mercado doméstico norteamericano sin considerar inflación.

Si se contabilizan también todos los reestrenos de El Exorcista, su acumulado doméstico ronda los 233 millones de dólares, cifra que permanece apenas por encima de Obsesión, casi nada, un pelo. Por esa razón, distintos medios emplean metodologías diferentes al elaborar sus clasificaciones históricas. Además, la película logró 117 millones de dólares fuera de Estados Unidos y Canadá, lo que lleva su recaudación mundial a 344.1 millones. Si nos ponemos quisquillosos, ese resultado la coloca muy cerca de Alien: Romulus, por ejemplo, cuya taquilla global terminó con 350.8 millones de dólares.

Obsesión de Curry Barker (Foto: IMDb)

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¿Cuáles son las películas de horror que todavía se ubican por encima de Obsesión?

Aunque ya tiene una posición muy privilegiada dentro de la historia reciente del género, Obsesión aún tiene varias producciones por delante en la clasificación doméstica. Entre ellas aparecen It (Eso), El sexto sentido, Tiburón, Soy leyenda y Un lugar en silencio, títulos que mantiene cifras superiores a nivel doméstico.

En el plano mundial, Obsesión todavía tiene espacio para crecer. Si mantiene el ritmo de las últimas semanas, podría superar la cifra definitiva de Alien: Romulus y escalar entre los mayores éxitos internacionales del horror contemporáneo. La película de Fede Alvarez, spin-off de la saga con el xenomorfo, tuvo un costo de 80 millones de dólares, una fortuna en comparación con los paupérrimos 750 mil dólares que se invirtieron para contar la historia de Nikki y Bear en Obsesión.

La permanencia en cartelera es uno de los grandes secretos del éxito de Obsesión. En su séptimo viernes, la película obtuvo aproximadamente 3 millones de dólares en Norteamérica con una caída moderada respecto a la semana anterior, otro fin de semana insólito para una producción de presupuesto reducido casi inexistente.

¿Habrá secuela?

Obsesión de Curry Barker (Foto: IMDb)

Ni Curry Barker ni el estudio responsable han confirmado una continuación, aunque el extraordinario desempeño comercial nos haga especular sobre el futuro de la historia. Cabe mencionar que Baker sí confesó para The Hollywood Reporter hace unos días tener ideas para una continuación, pero por ahora desea enfocarse en otros proyectos.

No hay que es escarbar demasiado para concluir que una de las grandes ganadoras de Obsesión es Inde Navarrette, la actriz de Nikki que se hizo famosa a nivel mundial de la noche a la mañana y que ya tiene 2 millones de seguidores en Instagram. Después de algunos tiempos difíciles en los que tuvo que pasear perros y hacer streaming de videojuegos para pagar la renta, la intérprete de 25 años encontró la oportunidad perfecta y acaba de despegar hasta lo más alto.

La siguiente película de Navarrette es Invertigo, sobre un grupo de jóvenes que suben a una montaña rusa y quedan varados y en peligro de muerto. Por el momento no tiene fecha de estreno.

Con información de Box Office Mojo, Discussing Film, The Numbers y Koimoi.

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