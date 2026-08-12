Fans de Harry Potter reubican cable submarino de 576 millones de dólares para ‘proteger’ la tumba ficticia de Dobby

Una playa de Gales utilizada para filmar uno de los momentos más recordados de la saga de Harry Potter terminó interviniendo, muchos años después, en una obra energética real entre Reino Unido e Irlanda. Freshwater West recibe cada año a seguidores que buscan el sitio donde murió el elfo Dobby en los brazos del joven mago, y la devoción por aquel rincón ficticio terminó obligando a los responsables de un enorme proyecto submarino a reconsiderar sus planes.

Lo que pasó con los fans de Harry Potter y la tumba de Dobby

Freshwater West, en Pembrokeshire, aparece en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte como el lugar donde Harry despide al elfo doméstico después de su muerte. Con el paso del tiempo, los visitantes comenzaron a dejar piedras con mensajes dedicados al personaje, hasta convertir una locación cinematográfica en una especie de memorial.

El problema apareció cuando el proyecto Greenlink eligió aquella costa como uno de los puntos por los que pasaría su cable de conexión eléctrica entre Reino Unido e Irlanda. El trazado inicial atravesaba el área que los seguidores visitan como la tumba de Dobby, algo que el equipo responsable descubrió de una manera bastante inesperada. Simon Ludlam, director del proyecto, contó en el podcast Energy Revolution que mostró el recorrido previsto durante una entrevista con la BBC. Semanas después de la transmisión, comenzaron a llegar llamadas de fanáticos preocupados por aquello que podría ocurrir en la playa.

Tumba de Dobby

“Recibimos cientos de llamadas, quiero decir, cientos de llamadas”, recordó Ludlam. En un principio ni siquiera comprendía por qué había tanta molestia, pues desconocía al personaje creado por J.K. Rowling. “Dije: ‘¿Dobby? ¿Quién es Dobby? No conozco a Dobby’. Dije: ‘Es un personaje ficticio en un libro ficticio, todo esto es ficticio, ¿de qué están hablando?’”, relató. La respuesta que recibió dentro de la empresa fue bastante clara: “No, esto es muy, muy serio”.

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Harry Potter le ganó a la arqueología

Los responsables decidieron escuchar las quejas y convocaron a especialistas en planeación para modificar el recorrido, por lo que el cable terminó removido del famoso punto tan amado por los visitantes como la tumba, pese a que el memorial carece de cualquier carácter funerario real y nació solo de la película. Al alejar la obra del entierro ficticio, el nuevo trazado pasó cerca de restos arqueológicos auténticos de la Edad de Bronce, entre ellos urnas de entierros humanos.

El National Trust, propietario del lugar, ha pedido a los visitantes que dejen de colocar objetos y piedras porque la acumulación de recuerdos puede afectar el entorno natural. Aun así, el pequeño santuario improvisado continúa atrayendo seguidores.

¿Qué implica la reubicación del cable?

Greenlink es una interconexión eléctrica submarina de unos 200 kilómetros entre Gales y el condado de Wexford, en Irlanda. Tiene como objetivo permitir el intercambio de electricidad entre ambos países y contribuir a que sus redes puedan apoyarse mutuamente cuando aumente la demanda. La obra está valuada en 430 millones de libras esterlinas, es decir, unos 576 millones de dólares, mucho más que la impresionante taquilla de Obsesión hace unas semanas.

Modificar una ruta de esta naturaleza implicó volver a estudiar las condiciones del terreno y cualquier elemento ambiental o arqueológico que pueda verse afectado. En Freshwater West, los planificadores tuvieron que encontrar una alternativa que permitiera continuar la instalación sin atravesar el área reclamada por los seguidores.

Y aunque la tumba de Dobby no posee protección patrimonial oficial comparable con un sitio arqueológico, la empresa eligió evitarla después de recibir una reacción pública considerable, lo que convirtió una referencia de la cultura popular en un factor práctico dentro de una decisión de infraestructura.

La magia de Harry Potter llegará pronto a HBO

HBO desarrolla una nueva adaptación televisiva de las novelas de Harry Potter, concebida para dedicar cada temporada a uno de los libros y recuperar material que las cintas tuvieron que condensar. HBO anunció que la primera temporada llegará durante la Navidad de este año. La segunda temporada ya recibió autorización y adaptará Harry Potter y la cámara secreta, precisamente el libro donde Dobby entra por primera vez en la vida de Harry.

Con información de The Guardian.

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