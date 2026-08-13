DCU: Estos son los proyectos cancelados del universo de James Gunn

‘The Authority’, ‘Waller’ y ‘Paradise Lost’ figuran entre los proyectos que habrían sido cancelados o archivados

El nuevo Universo DC encabezado por James Gunn y Peter Safran avanza con producciones como ‘Lanterns’, ‘Clayface’ y ‘Man of Tomorrow’, pero no todos los proyectos anunciados originalmente han logrado seguir adelante. De la primera alineación presentada en 2023, varias películas y series han enfrentado retrasos, cambios creativos o cancelaciones. De acuerdo con un reporte de The Ankler, tres producciones habrían quedado fuera de los planes actuales de DC Studios, mientras otras permanecen en distintas etapas de desarrollo.

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¿Qué proyectos del DCU han sido cancelados?

El caso más claro es ‘The Authority’, película que formaba parte de los primeros anuncios realizados por Gunn para el nuevo universo. El proyecto estaba relacionado con el grupo de antihéroes creado originalmente para WildStorm, pero su desarrollo terminó siendo archivado. Según el reporte, el propio Gunn confirmó anteriormente que la cinta ya no avanzaría dentro de los planes inmediatos del estudio.

Nicholas Hoult y David Corenswet en ‘Superman’ (imagen: Warner Bros.)

A esta producción se sumarían ‘Waller’ y ‘Paradise Lost’. The Ankler reportó que ambas series fueron detenidas, aunque las circunstancias detrás de cada decisión no han sido detalladas completamente.

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‘Waller’ estaba pensada como una continuación de la historia de Amanda Waller, personaje interpretado por Viola Davis en anteriores producciones de DC. La serie había sido incluida desde el comienzo entre los proyectos televisivos del nuevo universo.

‘Paradise Lost’, por su parte, estaba concebida como un drama político ambientado en Themyscira antes del nacimiento de Wonder Woman. Gunn y Safran la habían presentado como una producción con elementos comparables a ‘Game of Thrones’, centrada en los conflictos internos de la sociedad amazona.

Otros proyectos siguen estancados, pero no están cancelados

La situación es distinta para ‘The Brave and the Bold’, ‘Swamp Thing’ y ‘Booster Gold’. Aunque ninguno parece avanzar al ritmo previsto originalmente, no han sido reportados oficialmente como cancelados.

‘The Brave and the Bold’, planeada como la película que introducirá a Batman dentro del DCU, continúa detenida en desarrollo. ‘Swamp Thing’ atraviesa una situación similar, mientras que ‘Booster Gold’ estaría buscando un nuevo equipo creativo para continuar con su producción.

La diferencia es importante: estos títulos todavía podrían avanzar si DC Studios encuentra el enfoque creativo adecuado, mientras que ‘The Authority’, ‘Waller’ y ‘Paradise Lost’ aparecen actualmente como los proyectos que habrían quedado fuera de la estrategia inmediata del estudio.

El DCU continúa con ‘Lanterns’, ‘Clayface’ y ‘Man of Tomorrow’

A pesar de estos cambios, varias producciones anunciadas por Gunn sí han llegado a concretarse. ‘Creature Commandos’, ‘Superman’ y ‘Supergirl’ ya fueron estrenadas, mientras que ‘Lanterns’ tiene programado su lanzamiento para el 16 de agosto de 2026.

Tom Rhys Harries en ‘Clayface’ (imagen: Warner Bros.)

Después llegará ‘Clayface’, dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rhys Harries como Matt Hagen, con estreno previsto para el 23 de octubre de 2026.

Otro de los proyectos centrales será ‘Man of Tomorrow’, secuela de ‘Superman’ actualmente en producción. David Corenswet regresará como Clark Kent y Nicholas Hoult volverá como Lex Luthor. La historia reunirá a ambos personajes frente a una amenaza mayor, mientras DC Studios continúa reorganizando una franquicia cuya alineación final ya luce diferente a la presentada originalmente en 2023.

Con información de Superhero Hype.

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