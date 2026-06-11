Jason Momoa responde a especulaciones de que Adria Arjona será Mujer Maravilla en el DCU

El nuevo DCU de James Gunn y Peter Safran todavía no presenta oficialmente a su nueva Mujer Maravilla, pero el nombre de Adria Arjona volvió a tomar fuerza entre los rumores tras una reciente entrevista con Jason Momoa. El actor, quien dejó atrás su etapa como Aquaman y ahora interpretará a Lobo en ‘Supergirl’, fue cuestionado sobre los personajes del universo de DC con los que le gustaría compartir pantalla. Su respuesta no confirmó nada, pero tampoco apagó las especulaciones.

También te puede interesar: Jason Momoa revela que quiere darse un descanso de la actuación para explorar un nuevo arte

¿Qué dijo Jason Momoa sobre Adria Arjona y Mujer Maravilla?

Durante una entrevista con ScreenRant por la próxima película ‘Supergirl’, Jason Momoa habló sobre los personajes del DCU con los que Lobo podría convivir mejor o encontrarse “en el bar”. En ese contexto, el actor mencionó a Mujer Maravilla como una de las opciones más atractivas dentro del universo de James Gunn.

Jason Momoa como Lobo en ‘Supergirl’ (imagen: Empire)

La entrevistadora Ash Crossan aprovechó el comentario para mencionar a Adria Arjona, actriz de ‘Andor‘ y actual pareja de Momoa, cuyo nombre ha circulado entre fans y reportes como posible candidata para interpretar a Diana Prince. La conversación fue breve, pero suficiente para dar de qué hablar:

También lee: Jason Momoa confiesa su admiración por Ricardo Arjona y revela cómo fue su primer encuentro ‘realmente hermoso’

Jason Momoa: “Mujer Maravilla sería igual de genial.”



ScreenRant: “Apoyo a mi chica, Adria. Solo quería decirlo.”



Jason Momoa: “Es guapísima” (she’s hot).



ScreenRant: “Es guapísima.”



Jason Momoa: “Es guapísima.”

Momoa no dijo que Arjona vaya a ser Mujer Maravilla, pero su respuesta tampoco fue una negación directa. Eso deja el comentario en una zona ambigua, especialmente porque cualquier anuncio de ese tamaño tendría que venir de DC Studios y no de una entrevista promocional.

Los rumores sobre Adria Arjona y el papel de Maxima

El nombre de Adria Arjona ya estaba vinculado al DCU antes de esta entrevista. La actriz ha sido relacionada con ‘Man of Tomorrow’, la película que llegará el 9 de julio de 2027 y que dará continuidad al universo iniciado por ‘Superman‘. El punto de discusión está en el personaje que interpretaría.

Según el artículo de ScreenRant, The Hollywood Reporter señaló que no estaba claro si Maxima seguía siendo el papel asignado a Arjona. En cambio, Deadline y Variety reportaron que la actriz sí interpretará a ese personaje. Maxima, en los cómics, está más relacionada con el lado cósmico de DC y con historias de Superman, por lo que su presencia en ‘Man of Tomorrow’ tendría sentido dentro de ese terreno.

Aun así, algunos fans han especulado con que el nombre de Maxima podría funcionar como una cortina de humo para ocultar una aparición de Diana Prince. Por ahora no hay confirmación oficial que sostenga esa teoría. James Gunn ya ha insistido en que Mujer Maravilla no debutará en el DCU a través de ‘Man of Tomorrow’, así que cualquier versión contraria debe tratarse como rumor.

Adria Arjona (Imagen: Instagram @sandraamador.xx)

¿Qué se sabe de Mujer Maravilla y Paradise Lost en el DCU?

La nueva película de ‘Mujer Maravilla’ sigue en desarrollo en DC Studios. El guion está en manos de Ana Nogueira, quien también escribió ‘Supergirl’, pero el proyecto todavía no tiene directora, fecha de estreno ni actriz confirmada para interpretar a Diana. Gunn ha sido claro en que no se discutirá el casting hasta que el guion esté listo.

Además de la película, el DCU también prepara ‘Paradise Lost’, una serie ambientada en Themyscira antes del nacimiento de Diana. El proyecto fue presentado como una historia de intriga política dentro de la sociedad de las Amazonas, con un tono comparado desde su anuncio con ‘Game of Thrones‘. Aunque en algún momento circularon rumores de cancelación, Gunn negó que la serie hubiera sido descartada.

Por ahora, el futuro de Mujer Maravilla sigue abierto. Adria Arjona es el nombre más comentado, Jason Momoa acaba de resucitar la conversación con una respuesta ambigua, pero DC Studios aún no ha revelado quién será la nueva Diana Prince del universo de James Gunn.

No te vayas sin leer: Director de ‘Masters of the Universe’ quiere unirse al DCU de James Gunn

